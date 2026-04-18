Majówka 2026: dokąd się wybrać na wyjazd last minute?

Najchętniej wyszukiwane kierunki na majówkę

Choć w 2026 roku układ majowego kalendarza nie oferuje wielu dni wolnych od pracy, majówka pozostaje jednym z najważniejszych terminów podróżniczych tej wiosny. Wykorzystanie 3 dni urlopu wokół weekendu majowego pozwala zaplanować wyjazd w terminie od 29 kwietnia do 4 maja. Najczęściej wyszukiwane destynacje na przedłużony weekend majowy to:

Mediolan, Włochy (ceny biletów od: 311 zł)

Rzym, Włochy (ceny biletów od: 456 zł)

Valletta, Malta (ceny biletów od: 541 zł)

Paryż, Francja (ceny biletów od: 464 zł)

Londyn, Wielka Brytania (ceny biletów od: 250)

Oprócz kultowych destynacji, w wybranym terminie turyści szukają także lotów m.in. do: Tirany, Zadaru, Madrytu czy Aten. Do tych destynacji wciąż można znaleźć połączenia lotnicze poniżej 600 zł.

Kierunki, które zyskują na popularności w maju

Obok sprawdzonych faworytów coraz większym zainteresowaniem cieszą się miasta, które w ostatnich tygodniach odnotowały wyraźny wzrost wyszukiwań. Najbardziej zyskujące na popularności kierunki na maj 2026 to: Bruksela, Praga, Wiedeń, Budapeszt i Gdańsk. Na dalszych miejscach listy znalazły się m.in. Trapani, Bazylea, Amsterdam i Manchester.

Majowe wyjazdy stają się zatem zróżnicowane. Podróżni wybierają zarówno słoneczne kierunki śródziemnomorskie, jak i dynamiczne europejskie miasta idealne na city break. W zestawieniu nie brakuje także miejsc, do których łatwo dotrzeć samochodem.

Majówka 2026 vs. majówka 2025

Dane Skyscanner pokazują, że najpopularniejsze kierunki wciąż pozostają pierwszym wyborem podczas planowania urlopów majowych. W zeszłym roku, na przełomie kwietnia i maja lista top kierunków wyglądała podobnie: Mediolan, Rzym, Londyn, Paryż i Barcelona.

Różnica widoczna jest natomiast w samym planowaniu podróży. W ubiegłym roku polscy podróżnicy zaczynali organizować wyjazdy trwające tydzień lub krócej średnio 24 dni przed planowanym wylotem. W tym roku turyści planują urlop z większym wyprzedzeniem – średnio 33 dni przed terminem wylotu, a 82% użytkowników Skyscanner szuka lotów na tydzień lub krócej.

Elastyczność kluczem do prawdziwych oszczędności

Coraz więcej osób szuka nie tylko wymarzonego kierunku, ale także sposobu na podróż dopasowaną do budżetu. Polscy podróżnicy są otwarci na modyfikowanie planów, jeśli pozwala to obniżyć koszty. Wyniki ankiety OnePoll* przeprowadzonej dla Skyscanner pokazują, że:

36% ankietowanych jest gotowych zmienić termin lotu, jeśli pozwoli im to zaoszczędzić,

33% rozważyłoby wylot z innego lotniska,

29% byłoby skłonnych zmienić miejsce zakwaterowania, by budżet wystarczył na więcej atrakcji.

Elastyczność staje się jednym z najważniejszych elementów planowania podróży. Korzystanie ze sprytnych narzędzi pozwala znaleźć najlepszą opcję bez konieczności rezygnowania z wyjazdu. W aplikacji Skyscanner szczególnie przydają się funkcje „Podróże w dowolnym kierunku” oraz „Dodaj lotniska w pobliżu”, które pozwalają szybko porównać alternatywne kierunki i terminy.

Czasem wystarczy zmiana daty wylotu lub powrotu, wybór pobliskiego lotniska albo alternatywny dojazd samochodem, by znaleźć korzystniejszą ofertę.