GUESS Island: nowy rozdział luksusu w świecie beach clubów

Od maja do sierpnia 2026 roku wybrane obszary Bawe Island, prywatnego azylu u wybrzeży Zanzibaru, przeobrażą się w autentyczne przedłużenie lifestyle’owego uniwersum GUESS. Rozciągająca się na ponad 30 hektarach bujnej roślinności i mieszcząca 70 ekskluzywnych willi wyspa Bawe należy do The Cocoon Collection, skupiającej luksusowe resorty w najbardziej zapierających dech w piersiach zakątkach Oceanu Indyjskiego. Często określana mianem „wyspy w wyspie”, oferuje atmosferę prywatności, wyrafinowania i współczesnego luksusu.

Dzięki GUESS Island, marka stała się pierwszą marką na świecie, która zrealizowała aktywację na tak dużą skalę na prywatnej wyspie, wprowadzając tym samym nową kategorię doświadczeń, które z imponującym rozmachem i spójnością łączą modę, estetykę i styl życia.

GUESS Island zaprasza międzynarodowe grono wymagających podróżników, którzy poszukują ekskluzywnych, autentycznych i nieoczywistych przeżyć. Projekt, stworzony jako spójna, wielowymiarowa przestrzeń, podkreśla zarówno wyjątkowy charakter Bawe Island, jak i globalną siłę oddziaływania marki GUESS.

Przejęcie GUESS Island zostało pomyślane jako płynna i spójna ekspresja marki. Od momentu przybycia, każdy detal układa się tu w ciągłą narrację, pozwalając odkrywać GUESS w naturalny sposób, bez nachalnego brandingu. To środowisko, w którym marka nie jest jedynie widoczna, ale prawdziwie odczuwana.

Na tle rozległych widoków na Ocean Indyjski na wyspie rozwinął się luksusowy język wizualny, obejmujący przestrzenie społeczne, rekreacyjne i prywatne. Odcienie mocha przy plaży oraz głębokie zielenie przy basenie nawiązują do naturalnej palety Zanzibaru, a specjalny wzór GUESS, inspirowany lokalizacją i stworzony wyłącznie na potrzeby projektu, stanowi charakterystyczną, a zarazem harmonijną sygnaturę. Wybrane elementy wykorzystują lokalne rzemiosło, pogłębiając więź marki z otoczeniem i wzmacniając GUESS Island jako żywą ekspresję współczesnego luksusu i sensorycznego designu.

Aby zainaugurować projekt i rozpocząć współpracę, marka GUESS zaprosiła wyselekcjonowane grono międzynarodowych talentów, aby przedpremierowo doświadczyli GUESS Island. To kameralne spotkanie, pomyślane jako ekskluzywny pierwszy rozdział lata, nadało ton nadchodzącym miesiącom, pozwalając uczestnikom w pełni poczuć klimat wyspy.

Goście, tacy jak Aleandra i Angelina Frerk, Charleen Weiss, Chiara King czy Amelie Zilber, uchwycili ducha GUESS Island w swoich kadrach, ukazując ją nie tylko jako destynację, ale także jako celebrację przyjaźni, wolności i wspólnej ucieczki od codzienności.

„Tworząc GUESS Island, chcieliśmy wykreować coś więcej niż tylko obecność marki. Chcieliśmy wywołać emocje”. – powiedział Paul Marciano, Co-Founder and Chief Creative Officer of GUESS. „Dzięki designowi i unikalnej atmosferze, projekt pozwolił nam wyrazić styl życia GUESS w zupełnie nowy sposób. Obecność marki na prywatnej wyspie oznacza wolność, zmysłowość i ucieczkę od codzienności, wartości, które zawsze były sercem GUESS. Wyspa Bawe stanowi idealne tło do urzeczywistnienia tej wizji i wprowadzenia nowej kategorii doświadczeń, w której moda, podróże i styl życia łączą się w jedno”.

Projekt GUESS Beach Club stanowi rozwinięcie wieloletnich partnerstw z najważniejszymi letnimi destynacjami. Wśród nich znajduje się Blue Marlin na Ibizie – kultowe miejsce, słynące z wyjątkowej atmosfery, która towarzyszy gościom od plażowania aż po nocną zabawę; Kalua Beach Club na Mykonos – położony na złotych piaskach plaży Paraga, ceniony za bezpretensjonalne połączenie muzyki z niewymuszonym luksusem; Ipanema Beach Club w Taorminie – zachwycający widokiem na krystaliczne wody Isola Bella; oraz Bagno La Fenice w Forte dei Marmi, będący synonimem włoskiej elegancji nadmorskiej. Portfolio marki obejmuje także Yuzu Beach w Turcji – przystań na wybrzeżu Morza Egejskiego – oraz niedawno otwarty Eva Beach Club w Dubaju, gdzie współczesny design spotyka się z tętniącą życiem kulturą tamtejszego wybrzeża. Dzięki tej sieci sezonowych destynacji, marka GUESS może wprowadzać dedykowane wzory i subtelne palety barw, które powstają w twórczym dialogu z charakterem każdego z tych miejsc.

W tym kontekście GUESS Island wyłania się jako najbardziej ambitny rozdział tej wizji — zwieńczenie wieloletnich poszukiwań, przełożonych na kompletną koncepcję luksusowej destynacji.

i Autor: GUESS / Materiały prasowe

i Autor: GUESS / Materiały prasowe

i Autor: GUESS/ Materiały prasowe