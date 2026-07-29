Rozdział na Powiślu. Miejsce, które odkryli inspektorzy Michelin. A Warszawa dopiero zaczyna odkrywać.

Kameralna sala z ograniczoną liczbą miejsc nie jest tu przypadkiem ani ograniczeniem budżetowym. To świadomy wybór. W mieście, gdzie coraz więcej restauracji stawia na skalę i rozgłos, Rozdział stawia na coś rzadszego: intymność, uwagę przy każdym stole, poczucie, że to miejsce jest odkryciem, nie punktem na mapie turystycznej. Bielone ściany, przygaszone światło, stoły nakryte bez zbędnego przepychu – żadnych dekoracji, które miałyby konkurować z tym, co ląduje na talerzu. To świadoma decyzja Konrada, szefa kuchni, którego droga zawodowa prowadziła przez najbardziej wymagające kuchnie Europy. “Nie chcę, żeby cokolwiek odciągało uwagę od tego, co najważniejsze” – mówi o swojej filozofii.

I trudno jest się nie zgodzić, kiedy przypomina się makrelę z chrzanem, koprem i kawiorem – danie, które już zniknęło z karty, ale to właśnie za nie inspektorzy przewodnika Michelin Guide Polska 2026 docenili Rozdział zaledwie kilka miesięcy po otwarciu restauracji. To rzadkość przy tak młodym stażu: zwykle na takie wyróżnienie czeka się latami, tu poziom był gotowy od pierwszego wieczoru.

Menu zmienia się z każdym sezonem, ale kierunek pozostaje ten sam: precyzja, prostota, odwaga w łączeniu składników, które osobno wydają się oczywiste, a na talerzu Konrada spotykają się po raz pierwszy. Dziś na stole ląduje halibut z pietruszką, groszkiem, bobem, młodą kapustą, sosem tatarskim i kawiorem Antonius Oscietra. Wędzony łosoś Loch Duart z rzepą, kolendrą, wasabi, ponzu i ostrygą. Młode ziemniaki z miętą, twarogiem i skórką z kurczaka – trzy składniki, które nie potrzebują niczego więcej. Jagnięcina z cukinią, bakłażanem, paloną cebulą, papryką i kozim serem. A na deser – m.in. czereśnia z jogurtem i migdałami, która jest dowodem na to, że Konrad potrafi z najprostszej formy wyciągnąć coś, co zatrzymuje na dłużej.

Za tym wszystkim stoi duet, który sam jest częścią historii tego miejsca. Szef kuchni Konrad przy linii, Karolina – współwłaścicielka i sous chef – tuż przy nim. To układ rzadki na warszawskiej scenie fine dining, gdzie zwykle jedna twarz reprezentuje całość. W Rozdziale autorów jest dwóch, a bliskość kuchni i sali sprawia, że siedząc przy stole, słyszy się syczenie patelni i stukanie noża. Bez szklanej bariery, bez scenografii otwartej kuchni, jaką znamy z modnych food halli. To po prostu kuchnia, która jest tuż obok.

Ta bliskość zmienia sposób, w jaki się tu je. Kiedy widzi się, ile uwagi wymaga danie, które za chwilę trafi na stół, jedzenie zwalnia – nabiera innego rytmu, bliższego uważności niż pośpiechowi kolacji po pracy. Kelner stawia kieliszek dokładnie w momencie, w którym powinien się pojawić, a wieczór prowadzi się sam, bez jednego zbędnego gestu. To rodzaj gościnności, którego nie da się przyspieszyć ani skopiować. Trzeba go poczuć na miejscu.

Powiśle w ostatnich latach zyskuje status jednej z najciekawszych kulinarnych dzielnic Warszawy, a Rozdział jest jednym z powodów, dla których warto tam wracać – nie na konkretne danie, ale na cały wieczór, który tu ma swój własny rytm i swoją ciszę.

Dla warszawiaków szukających czegoś więcej niż kolejnej kolacji w mieście to miejsce, w którym historia zaczyna się już przy wejściu, a kończy dopiero długo po wyjściu.

Autor: Restauracja Rozdział/ Materiały prasowe