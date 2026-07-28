Białe złoto Adriatyku. Rękodzieło z kamienia z wyspy Brač

Spoglądając z plaży w Baška Voda na horyzont, bez trudu dostrzeżesz majestatyczną sylwetkę wyspy Brač. To właśnie tam wydobywany jest legendarny, niemal śnieżnobiały wapień, z którego wzniesiono m.in. Pałac Dioklecjana w Splicie czy elementy Białego Domu w Waszyngtonie. Lokalni rzemieślnicy z Makarskiej Riviery od pokoleń rzeźbią w tym szlachetnym materiale wyjątkowe przedmioty użytkowe. Tradycyjne moździerze kuchenne, minimalistyczne misy, geometryczne świeczniki czy drobne amulety z motywem chorwackiej plecionki to pamiątka na całe życie. Taki przedmiot jest nie tylko elegancką ozdobą domu, ale też symbolem surowego piękna dalmatyńskiego krasu, który przetrwa pokolenia.

Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwy kamień z wyspy Brač jest zaskakująco ciężki, chłodny w dotyku i ma charakterystyczną, mlecznobiałą barwę, czasami z delikatnym, naturalnym użyleniem. Podróbki z gipsu lub żywicy są lżejsze, cieplejsze i często idealnie gładkie. Szukaj przedmiotów z oznaczeniem pochodzenia lub kupuj je bezpośrednio od certyfikowanych rzemieślników.

Prawdziwy kamień z wyspy Brač jest zaskakująco ciężki, chłodny w dotyku i ma charakterystyczną, mlecznobiałą barwę, czasami z delikatnym, naturalnym użyleniem. Podróbki z gipsu lub żywicy są lżejsze, cieplejsze i często idealnie gładkie. Szukaj przedmiotów z oznaczeniem pochodzenia lub kupuj je bezpośrednio od certyfikowanych rzemieślników. Gdzie szukać? W lokalnych galeriach artystycznych w historycznym centrum Baška Voda, na stoiskach podczas letniego festiwalu lokalnych produktów Samo Hrvatsko w porcie lub w małych pracowniach kamieniarskich na sąsiedniej wyspie Brač, na którą łatwo dopłyniesz promem.

W lokalnych galeriach artystycznych w historycznym centrum Baška Voda, na stoiskach podczas letniego festiwalu lokalnych produktów w porcie lub w małych pracowniach kamieniarskich na sąsiedniej wyspie Brač, na którą łatwo dopłyniesz promem. Transport i przepisy. Podróżując samolotem, mniejsze przedmioty z kamienia, takie jak mały świecznik czy kieszonkowy talizman, możesz bezpiecznie przewieźć w bagażu podręcznym. Cięższe i większe wyroby, jak moździerze czy misy, musisz umieścić w bagażu rejestrowanym, dbając o ich dokładne owinięcie grubą odzieżą, by nie uszkodziły innych rzeczy. Jeśli natomiast jedziesz autem, te ograniczenia Cię nie dotyczą – podróż samochodem daje pełną elastyczność wagową, wystarczy zabezpieczyć kamienne przedmioty folią bąbelkową i ułożyć na płasko w bagażniku.

Płynne słońce u podnóża Biokovo. Dalmatyńska oliwa z oliwek

Górzysty masyw Biokovo, który wyrasta tuż za plecami Baška Voda, tworzy unikalny mikroklimat. Gwałtowny, chłodny wiatr bura, palące słoce oraz kamieniste, nasycone solą morską gleby zmuszają tutejsze drzewa oliwne do ciężkiej walki o przetrwanie. Efektem tej walki jest jedna z najlepszych oliw z oliwek typu extra virgin na świecie. Charakteryzuje się ona intensywnym, zielono-złotym kolorem, aromatem świeżo skoszonej trawy oraz wyrazistym, lekko pikantnym, pieprzowym finiszem, który świadczy o bogactwie prozdrowotnych polifenoli. To idealny prezent dla miłośników gastronomii, który przeniesie zapach dalmatyńskiej konoby prosto do domowej kuchni.

Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwa dalmatyńska oliwa premium musi posiadać oznaczenie Ekstra djevičansko maslinovo ulje . Najlepszej jakości oliwy są butelkowane w ciemne szkło, które chroni je przed światłem, i posiadają etykietę z adresem konkretnego gospodarstwa rolniczego (OPG - Obiteljsko Poljoprivredno Gospodarstvo). Unikaj kupowania oliwy w przezroczystych, plastikowych butelkach na nasłonecznionych straganach przy plaży.

Prawdziwa dalmatyńska oliwa premium musi posiadać oznaczenie . Najlepszej jakości oliwy są butelkowane w ciemne szkło, które chroni je przed światłem, i posiadają etykietę z adresem konkretnego gospodarstwa rolniczego (OPG - Obiteljsko Poljoprivredno Gospodarstvo). Unikaj kupowania oliwy w przezroczystych, plastikowych butelkach na nasłonecznionych straganach przy plaży. Gdzie szukać? Bezpośrednio u lokalnych producentów w okolicznych wioskach, takich jak Bast czy Topići położonych tuż nad Baška Voda, a także w wyspecjalizowanych sklepach z produktami regionalnymi w Makarskiej.

Bezpośrednio u lokalnych producentów w okolicznych wioskach, takich jak Bast czy Topići położonych tuż nad Baška Voda, a także w wyspecjalizowanych sklepach z produktami regionalnymi w Makarskiej. Transport i przepisy. Podróżując samolotem, pamiętaj, że butelki o pojemności powyżej 100 ml nie przejdą kontroli bezpieczeństwa w bagażu podręcznym – oliwa musi trafić do bagażu rejestrowanego (warto zabezpieczyć butelkę workiem strunowym na wypadek rozszczelnienia). Jeśli natomiast jedziesz autem, ograniczenia te całkowicie odpadają, co pozwala na zakup nawet większych, kilkulitrowych kanistrów oliwy. Zadbaj jedynie o to, by przewozić ją w zacienionym i chłodnym miejscu w pojeździe.

Słodka tradycja regionu. Mendule u cukru, czyli ušećereni bademi

Te niepozorne, słodkie przysmaki to prawdziwy wehikuł czasu. Tradycja przygotowywania ušećereni bademi (czyli migdałów w cukrze, nazywanych lokalnie także mendule lub bajami u cukru) sięga w Dalmacji średniowiecza. Od wieków były one nieodzownym elementem ważnych uroczystości, takich jak wesela, chrzciny czy święta Bożego Narodzenia, podawanym tradycyjnie obok kieliszka deserowego wina Prošek. Lokalne migdały są powoli prażone w miedzianych naczyniach wraz z cukrem, wodą i odrobiną wanilii, a czasem z dodatkiem skórki ze słonecznych, dalmatyńskich cytryn lub pomarańczy. To chrupiąca, niezwykle aromatyczna pamiątka, która zachwyci każdego łasucha i doskonale sprawdzi się jako autentyczny, drobny upominek z podróży.

Jak rozpoznać oryginał? Tradycyjne, domowe mendule u cukru nie są idealnie gładkie ani błyszczące. Charakteryzują się chropowatą, matową, biało-brązową skorupką cukrową o nieregularnym kształcie, która ściśle przylega do migdała. Ich smak jest głęboki, zbalansowany, bez chemicznych aromatów.

Tradycyjne, domowe mendule u cukru nie są idealnie gładkie ani błyszczące. Charakteryzują się chropowatą, matową, biało-brązową skorupką cukrową o nieregularnym kształcie, która ściśle przylega do migdała. Ich smak jest głęboki, zbalansowany, bez chemicznych aromatów. Gdzie szukać? Na lokalnym targu (tržnica) w Baška Voda, w małych rodzinnych piekarniach oraz na stoiskach ze zdrową żywnością prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia i gospodarzy.

Na lokalnym targu (tržnica) w Baška Voda, w małych rodzinnych piekarniach oraz na stoiskach ze zdrową żywnością prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia i gospodarzy. Transport i przepisy. Podróżując samolotem, masz pełną swobodę – ušećereni bademi to produkt suchy i stały, więc bez problemu możesz przewieźć go w bagażu podręcznym, mając pyszne przekąski pod ręką w trakcie lotu, lub spakować do bagażu rejestrowanego. W przypadku podróży autem przewóz jest równie bezproblemowy. Unikaj jedynie pozostawiania torebek z migdałami na desce rozdzielczej w pełnym słońcu, aby cukrowa skorupka nie zaczęła się topić pod wpływem upału.

O tym pamiętaj, pakując walizkę w Bašce Vodzie

Robiąc zakupy na Riwierze Makarskiej, łatwo dać się uwieść wszechobecnym straganom z tanimi, plastikowymi suwenirami sprowadzanymi z Azji. Wybierając pamiątki, kieruj się zasadą wspierania lokalnej społeczności. Szukaj produktów oznaczonych certyfikatami takimi jak Hrvatska kvaliteta (Chorwacka Jakość) lub kupuj bezpośrednio od rzemieślników i rolników. W Baška Voda, nad którą czuwa posąg św. Mikołaja – patrona podróżników wznoszący się przy porcie – prawdziwe skarby kryją się w bocznych uliczkach, z dala od głównej promenady. To tam, rozmawiając z lokalnymi mieszkańcami, odnajdziesz przedmioty, które po powrocie do domu ożywią najpiękniejsze wspomnienia z chorwackich wakacji.

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