To miasto uznano za najbardziej kolorowe na świecie Z Polski dolecisz tam w 4 godziny

Ta europejska stolica została uznana za najbardziej kolorowe miasto na świecie według firmy JustCover.

O jej barwnym charakterze decydują pastelowe domy, zabytkowe żółte tramwaje, słynne płytki azulejos oraz street art.

Na liście znalazły się również inne metropolie, które przyciągają swoją specyficzną i bogatą kolorystyką.

Tytuł najbardziej kolorowego miasta świata dla Lizbony nie jest żadnym zaskoczeniem. Portugalska stolica przyciąga unikalną atmosferą, na którą składają się pastelowe elewacje budynków na wzniesieniach, kultowe żółte tramwaje, czerwone dachy i charakterystyczne płytki azulejos. Ta niezwykła kombinacja sprawia, że spacerując po mieście, można odnieść wrażenie przebywania w bajkowym świecie.

Lizbona to najbardziej kolorowe miasto na świecie. Wyprzedziła Kuala Lumpur

Koloryt Lizbony to nie tylko kamienice i tramwaje. Pełno tu barwnych murali, urokliwych uliczek w dzielnicy Alfama oraz słynna różowa ulica Rua Nova do Carvalho. To właśnie nagromadzenie tych detali sprawiło, że algorytmy wykryły na fotografiach ponad 2,6 miliona odcieni, dając miastu pozycję lidera. Niezwykły urok ma nie tylko sama Lizbona, ale i oddalony o niecałą godzinę drogi Pałac Pena w Sintrze. Mimo architektonicznych zachwytów, ogromne wrażenie na odwiedzających robi także Time Out Market - hala targowa i gastronomiczna mieszcząca się w zabytkowym budynku Mercado da Ribeira.

Jakie są inne najbardziej kolorowe miasta świata?

Drugie miejsce w zestawieniu zajęło Kuala Lumpur w Malezji, gdzie nowoczesna architektura przeplata się ze świątyniami i barwnymi osiedlami. Trzecia lokata przypadła Porto, kolejnemu portugalskiemu miastu. Wyróżnia się ono kolorowymi domami nad rzeką Duero i kafelkowymi zdobieniami. W czołowej dziesiątce znalazły się również miasta z Ameryki Południowej i Karaibów. Czwarta jest Kartagena w Kolumbii, znana z kolonialnej, jaskrawej architektury i ukwieconych balkonów. Piąte miejsce należy do Rio de Janeiro, oferującego nie tylko piękne krajobrazy, ale i słynne schody Escadaria Selarón. Kolejne pozycje to Guanajuato w Meksyku, Hawana na Kubie, Hanoi w Wietnamie, Nowy Orlean w USA oraz Medellín w Kolumbii. Każde z nich to osobna, barwna opowieść.

Badanie, choć oparte na liczbie kolorów wyłapanych ze zdjęć, dobitnie pokazuje, jak ważna jest estetyka miast. Żywe kolory budynków, murale i zdobienia sprawiają, że dana lokalizacja staje się turystycznym hitem, przyciągając gości z całego globu.

Dla poszukujących wizualnych zachwytów, Lizbona jest celem idealnym. Wystarczą zaledwie 4 godziny lotu, by cieszyć się tą różnorodnością barw. Co ważne, atmosferę miasta współtworzą też jego mieszkańcy – niezwykle gościnni i pomocni Portugalczycy, z którymi bez trudu porozumiemy się po angielsku.

OD SERCA: Podróże

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