Polacy zamieniają Chorwację na nowy kierunek. Zachwyca plażami i kusi cenami

Mimo że tradycyjne destynacje wciąż mają swoich zwolenników, to podróżni z Polski coraz chętniej stawiają na nowe rejony, które zachwycają malowniczymi pejzażami, a jednocześnie są znacznie łagodniejsze dla portfela, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na niedrogie, ale wspaniałe wakacje.

Prawdziwym hitem okazuje się miejsce, które przyciąga wzrok krystaliczną, błękitną wodą oraz przestronnymi, wolnymi od dzikich tłumów plażami, a do tego oferuje wspaniałą śródziemnomorską aurę, będąc świetną alternatywą dla popularnych kurortów.

Zwiększone zainteresowanie tymi rejonami to efekt świetnego stosunku jakości do ceny, jeśli chodzi o hotele, jedzenie i dojazdy, co w połączeniu z potrzebą spokojnego relaksu z dala od gwarnych centrów turystycznych, idealnie wpisuje się w najnowsze trendy podróżnicze.

Ta świeża destynacja urlopowa, kładąca na stół zjawiskowe wybrzeże, gwarantowaną pogodę i klimat południa Europy bez konieczności wydawania fortuny i przeciskania się przez tłumy, ma ogromne szanse, by w najbliższym czasie zdominować rankingi wyborów polskich wczasowiczów.

Wielu podróżujących patrzy już nie tylko na słońce i zabytki, ale też bardzo wnikliwie analizuje wydatki na hotele, wizyty w restauracjach czy bilety lotnicze. W rezultacie coraz szybciej rośnie zainteresowanie niebanalnymi miejscami, które kuszą widokami łudząco przypominającymi te chorwackie, pozwalając jednocześnie zaoszczędzić sporą sumę w domowym budżecie.

Zamiast Chorwacji wybierz ten nowy kierunek urlopowy

Zauważalna jest także zmiana samych przyzwyczajeń turystycznych. Zamiast obleganych molochów, podróżni masowo szukają lokalizacji, które gwarantują ciszę, wspaniałe krajobrazy i poczucie prywatności podczas urlopu. Właśnie tego typu miejsca cieszą się aktualnie największym wzięciem.

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Albania to prawdziwy hit na wakacje 2026

Do grona takich państw dołączyła Albania, która przebojem wdziera się do czołówki turystycznych pragnień Polaków. Odcinki wybrzeża nad Morzem Jońskim i Adriatyckim oszałamiają krystalicznym lazurem oraz szerokimi, bardzo często luźnymi plażami. Prawdziwe oblężenie przeżywają kurorty takie jak Ksamil, Himara czy Dhërmi, które gwarantują relaks w pełnym słońcu bez konieczności zaciągania kredytu. W zestawieniu z wieloma chorwackimi miejscowościami, stawki za pokoje, obiady w lokalach i zakupy w sklepach są zdecydowanie niższe, co czyni Albanię idealnym miejscem dla rodzin i turystów pilnujących kosztów. Na przyjezdnych czekają tam również majestatyczne szczyty, historyczne zabudowania i regionalne dania obfitujące w owoce morza, świeże ryby oraz bałkańskie przysmaki.

Jeśli te preferencje się utrzymają, Albania już niedługo może znaleźć się na szczycie listy najpopularniejszych wakacyjnych państw w Polsce. To wspaniała opcja dla każdego, kto oczekuje rajskich plaż, gorącego słońca i klimatu śródziemnomorskiego, unikając przy tym drogżyzny i ogromnych skupisk ludzkich.