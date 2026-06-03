Południowy Tyrol na letni city break? Ten ekologiczny hotel właśnie został uznany za najbardziej innowacyjny w regionie

Jednym z nich jest OLM Nature Escape w Sand in Taufers, który właśnie zdobył prestiżowe wyróżnienie „Nachhaltigkeit & Innovation” w przewodniku Falstaff Hotel Guide 2026. Obiekt został uznany za najbardziej innowacyjny i zrównoważony hotel w Południowym Tyrolu. OLM Nature Escape to ekologiczny aparthotel o charakterystycznej, okrągłej bryle, zaprojektowany zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Już przy otwarciu w 2023 roku magazyn Falstaff pisał, że „w Południowym Tyrolu można zamieszkać w przyszłości”. Dziś hotel potwierdza swoją pozycję jednego z najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w Alpach. Budynek jest całkowicie neutralny pod względem emisji CO₂. Energię pozyskuje z geotermii i paneli fotowoltaicznych, dzięki czemu spełnia najwyższe standardy efektywności energetycznej. Wnętrza wykończono lokalnym drewnem modrzewiowym i naturalnymi materiałami, a wyposażenie powstało we współpracy z regionalnymi rzemieślnikami. Na gości czekają 33 nowoczesne apartamenty z panoramicznymi oknami wychodzącymi na Dolomity. Inteligentne systemy zarządzania energią automatycznie ograniczają jej zużycie, gdy pomieszczenia nie są użytkowane.

Wellness w rytmie natury

Jednym z największych atutów hotelu jest rozbudowana strefa wellness. Do dyspozycji gości pozostają naturalny staw kąpielowy, 25-metrowy basen sportowy płynnie łączący przestrzeń wewnętrzną z zewnętrzną oraz strefa saun z widokiem na dolinę Tauferer Ahrntal. Cała przestrzeń została zaprojektowana tak, aby harmonijnie współgrać z otaczającym krajobrazem. Drewno, szkło i naturalne materiały sprawiają, że granica między wnętrzem a naturą niemal zanika, a pobyt staje się okazją do wyciszenia i regeneracji.

Kuchnia bez sztywnych zasad

OLM Nature Escape stawia na elastyczność. Zamiast klasycznej formuły half board goście sami decydują, jak chcą spędzić dzień i gdzie zjeść. Mogą przygotowywać posiłki w pełni wyposażonych apartamentach, odkrywać lokalne restauracje lub korzystać z propozycji kulinarnych hotelowego konceptu PRENN°. Wieczorami restauracja staje się miejscem spotkań przy regionalnych smakach, degustacjach i autorskich kolacjach przygotowywanych przez szefa kuchni Berniego Aichnera. Wszystko opiera się na filozofii Slow Food i produktach pochodzących od lokalnych dostawców.

Aktywny wypoczynek w sercu Dolomitów

Latem Valle Aurina zachwyca różnorodnością tras i możliwości aktywnego wypoczynku. W okolicy znajduje się ponad 400 kilometrów szlaków turystycznych, spektakularne trasy

rowerowe, ponad 50 górskich schronisk oraz aż 80 szczytów przekraczających 3000 metrów wysokości. To idealna baza dla osób, które chcą połączyć relaks z aktywnym odkrywaniem Dolomitów. Niezależnie od tego, czy wybierzecie piesze wędrówki, rowerowe wyprawy czy spokojny odpoczynek nad basenem, OLM Nature Escape pozwala doświadczyć regionu w zgodzie z naturą i własnym tempem. Za koncept hotelu odpowiada Thomas Steiner, natomiast projekt architektoniczny stworzył Andreas Gruber.

i Autor: OLM Nature Escape/ Materiały prasowe

i Autor: OLM Nature Escape/ Materiały prasowe