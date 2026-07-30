Zaćmienie Słońca to doskonała okazja do wyjazdu na wakacje 2026? Oto najtańsze wakacyjne kierunki w sierpniu. Ceny już od 159 zł

Mimo że sierpień to szczyt sezonu, najnowsze dane Kiwi.com ujawniają zaskakujące możliwości na budżetowe wakacje.

Wyleć do europejskich hitów, jak Mediolan czy Zadar, już od 159 zł, lub połącz urlop z obserwacją zaćmienia Słońca w Hiszpanii.

Sprawdź, jak elastyczność w planowaniu podróży pozwoli Ci zaoszczędzić i przeżyć niezapomniany sierpniowy wyjazd!

Choć sierpień tradycyjnie należy do najdroższych miesięcy na podróżowanie, wciąż można zaplanować wakacyjny wyjazd bez nadwyrężania budżetu. Dane Kiwi.com pokazują, że z Polski można polecieć do popularnych europejskich destynacji już od 159 zł w obie strony. Dobra wiadomość czeka również na tych, którzy planują wyjazd do północnej Hiszpanii, aby 12 sierpnia obserwować jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych tego roku – zaćmienie Słońca. Choć wydarzenie przyciągnie tysiące miłośników astronomii z całego świata, dotarcie na miejsce nie musi wiązać się z wysokimi kosztami. Z danych Kiwi.com wynika, że loty do Barcelony i z powrotem są dostępne już od 350 zł, a dzięki wygodnym połączeniom krajowym i kolejowym do Bilbao można łatwo dotrzeć do regionu, z którego najlepiej będzie obserwować to niezwykłe zjawisko. Jak pokazują dane Kiwi.com, kluczem do znalezienia najkorzystniejszych cen pozostaje elastyczność - otwartość na różne terminy podróży czy wylot z alternatywnego lotniska może przynieść znaczące oszczędności nawet w szczycie sezonu wakacyjnego.

Tego lata osoby planujące budżetowy wyjazd mogą wybierać spośród tętniących życiem europejskich miast, śródziemnomorskich plaż i malowniczych zakątków pełnych niezwykłych atrakcji przyrodniczych. Sierpień to jednak także wyjątkowa okazja, by połączyć wakacje z jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń astronomicznych tego roku. Już 12 sierpnia tysiące obserwatorów z całego świata przyjadą do północnej Hiszpanii, aby podziwiać zaćmienie Słońca. Z danych Kiwi.com wynika, że loty do Barcelony w obie strony można znaleźć już od 350 zł, a dzięki dogodnym połączeniom krajowym lub kolejowym łatwo dotrzeć stamtąd do Bilbao i innych miejsc na trasie zaćmienia. Wśród najtańszych kierunków na sierpniowy wyjazd znalazły się Mediolan (od 159 zł), chorwacki Zadar (od 225 zł), Barcelona (od 306 zł) oraz Malta (od 290 zł).

Choć sierpień od lat należy do najdroższych miesięcy na podróżowanie, nie oznacza to, że atrakcyjne oferty znikają. Dane Kiwi.com pokazują, że elastyczność przy planowaniu wyjazdu nadal pozwala znaleźć loty w bardzo dobrych cenach – nawet w szczycie sezonu. To dobra wiadomość dla osób, które spontanicznie planują letni wypoczynek i nie chcą przepłacać

– mówi Daniela Chovancová, rzeczniczka Kiwi.com.

Gdzie warto wybrać się w sierpniu?

Mediolan

Jak wskazuje Kiwi.com, loty w obie strony dostępne już od 159 zł sprawiają, że Mediolan jest jednym z najatrakcyjniejszych cenowo kierunków na sierpniowy city break. Choć miasto kojarzy się przede wszystkim ze światową stolicą mody, jest również doskonałą bazą do odkrywania uroków północnych Włoch. W niecałą godzinę można dotrzeć nad malownicze jezioro Como, spacerować średniowiecznymi uliczkami Bergamo lub odwiedzić region Franciacorta, słynący z produkcji włoskich win musujących. Dzięki szerokiej siatce połączeń podróż do Mediolanu może stać się początkiem dłuższej wyprawy po tej części Włoch.

Zadar

Zadar to kolejny atrakcyjny cenowo kierunek w sierpniu - loty w obie strony są dostępne na Kiwi.com już od 225 zł. To idealne miejsce dla osób, które chcą połączyć relaks nad Adriatykiem z odkrywaniem uroków chorwackiego wybrzeża. Oprócz plaż i słynnych zachodów słońca miasto stanowi świetną bazę do zwiedzania okolicy. Z Zadaru można wybrać się w rejs po Parku Narodowym Kornati, popływać w krystalicznie czystych wodach wyspy Dugi Otok, podziwiać wodospady Parku Narodowego Krka czy odwiedzić historyczne miasta, takie jak Nin i Szybenik. To propozycja dla tych, którzy podczas jednego wyjazdu chcą połączyć spokojny wypoczynek z aktywnym zwiedzaniem.

Barcelona

W sierpniu, podróż do Barcelony można upolować już za 350 zł, jak wskazuje Kiwi.com. Stolica Katalonii zachwyca architekturą, bogatą ofertą kulturalną i śródziemnomorskim klimatem, a jednocześnie stanowi świetną bazę do odkrywania regionu. To także dogodny punkt startowy do podróży po północnej Hiszpanii. Jak wynika z najnowszej analizy Kiwi.com, region ten odnotował największy wzrost zainteresowania podróżnych – liczba pasażerów wzrosła rok do roku o 2300%, a liczba rezerwacji o 1050%, co czyni go najdynamiczniej rozwijającym się kierunkiem na trasie obserwacji tegorocznego zaćmienia Słońca. Dzięki licznym połączeniom lotniczym i kolejowym z Barcelony można wygodnie dotrzeć do Bilbao oraz innych miejsc w północnej Hiszpanii, skąd najlepiej obserwować zjawisko 12 sierpnia. Taka podróż to nie tylko okazja do zobaczenia jednego z najbardziej spektakularnych wydarzeń astronomicznych tego roku, ale również do odkrycia wyjątkowych atrakcji regionu – od ikonicznego Muzeum Guggenheima po słynną kuchnię baskijską i malownicze wybrzeże.

Malta

Loty w obie strony dostępne na Kiwi.com już od 290 zł sprawiają, że Malta to świetny kierunek na wakacyjny wyjazd pod koniec lata. Krystalicznie czysta woda, bogata historia i ponad 300 słonecznych dni w roku sprawiają, że śródziemnomorski archipelag łączy beztroski wypoczynek z możliwością odkrywania wyjątkowych miejsc. Warto odwiedzić spokojną wyspę Gozo, zanurkować z rurką w turkusowych wodach wokół Comino i słynnej Błękitnej Laguny, przespacerować się urokliwymi uliczkami Mdiny czy podziwiać spektakularne widoki z klifów Dingli. To idealna propozycja dla osób, które chcą połączyć plażowanie z aktywnym zwiedzaniem i poznać różnorodne oblicza Malty.

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