Gdzie wyjechać na urlop w sierpniu? W wielu hotelach w Polsce ceny nawet o 40 proc. niższe

Sierpniowe wakacje w Polsce wciąż są możliwe! Eksperci Travelist.pl potwierdzają szeroki wybór ofert w różnych regionach.

Dostępność hoteli jest wysoka (do 60% w górach), z atrakcyjnymi cenami rozpoczynającymi się już od 300 zł za dobę.

Zaskoczenie: góry wyprzedziły morze w popularności, odpowiadając za 43% letnich rezerwacji, podczas gdy Bałtyk zebrał 38%.

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Eksperci portalu rezerwacyjnego Travelist.pl sprawdzili, gdzie wciąż można zaplanować sierpniowe wakacje w Polsce. Pod uwagę wzięli 15 miejscowości położonych w górach, nad morzem i nad jeziorami. W zestawieniu są zarówno największe kurorty, jak i bardziej kameralne kierunki.

Podróżni, którzy dopiero planują sierpniowy urlop w Polsce, nadal mają szeroki wybór. Atrakcyjne oferty są dostępne w różnych regionach, a najniższe stawki zaczynają się od 300 zł za dobę. Także dostępność hoteli pozostaje wysoka: nad morzem i nad jeziorami wolny jest mniej więcej co drugi pokój, a w górach dostępność sięga 60 procent

– mówi Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Wśród rezerwacji dokonywanych od maja do lipca góry cieszyły się o 13 proc. większym zainteresowaniem niż morze. Odpowiadały za 43 proc. rezerwacji, wobec 38 proc. przypadających na Bałtyk.

Jedną z najkorzystniejszych cenowo propozycji jest Ustroń, gdzie nocleg znajdziemy od 330 zł dla pary oraz od 460 zł dla rodziny 2+1. Wypoczynek w uzdrowiskowej atmosferze warto uzupełnić o wycieczki na Czantorię i Równicę. Działające przez cały rok koleje linowe ułatwiają dostęp do beskidzkich panoram także osobom, które nie planują długich wędrówek. W Ustroniu rozpoczyna się również Główny Szlak Beskidzki, prowadzący przez południową Polskę aż do Bieszczad.

Drugi beskidzki kierunek to Krynica-Zdrój, z cenami od 350 zł dla dwojga i od 450 zł dla rodziców z dzieckiem. Spacer po deptaku i wizyta w pijalni wód mogą być początkiem wypoczynku. W czasie pobytu warto wjechać gondolą na Jaworzynę Krynicką, skąd prowadzą szlaki piesze i rowerowe, a na szczycie czeka platforma widokowa. Ciekawym uzupełnieniem pobytu będzie Muzeum Nikifora, poświęcone jednemu z najbardziej znanych polskich malarzy naiwnych, przez lata związanemu z Krynicą.

Dla osób planujących wakacje w Tatrach dobrym wyborem może być Kościelisko. Nocleg kosztuje tu od 420 zł dla dwóch osób oraz od 500 zł dla rodziny. Bliskość wejścia do Doliny Kościeliskiej ułatwia zaplanowanie całodziennej wędrówki, którą można uzupełnić wizytą w Jaskini Mroźnej. Jej udostępniona turystom podziemna trasa ma około 500 m. Warto również zwrócić uwagę na Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, działające przy wylocie doliny.

W Sudetach zestawiamy dwa kierunki o odmiennym charakterze. Pierwszym jest Karpacz, gdzie ceny zaczynają się od 360 zł dla pary i od 490 zł dla rodziny 2+1. Miejscowość stanowi bazę wypadową na Śnieżkę i karkonoskie szlaki, a poza Świątynią Wang warto zobaczyć Zaporę na Łomnicy, Dziki Wodospad czy Muzeum Sportu i Turystyki. Drugą propozycją jest Polanica-Zdrój z cenami od 410 zł dla pary i od 550 zł dla rodziny. Kurort sprzyja spokojniejszemu wypoczynkowi w Parku Zdrojowym i pijalni wód, a jednocześnie stanowi dogodną bazę wypadową w Góry Stołowe – na Szczeliniec Wielki, do Błędnych Skał czy Skalnych Grzybów.

Bałtyk od wyspy Wolin po Trójmiasto

Na zachodnim wybrzeżu można rozważyć Międzywodzie, położone na wyspie Wolin między Bałtykiem a Zalewem Kamieńskim. Ceny zaczynają się od 440 zł dla pary i 550 zł dla rodziny. Poza plażowaniem można tu zaplanować rejs po zalewie, wyprawę rowerową lub wycieczkę do Wolińskiego Parku Narodowego. W miejscowości znajduje się również przystań, z której można korzystać podczas wycieczek po wodach Zalewu Kamieńskiego.

W Kołobrzegu nocleg dla dwojga kosztuje również od 440 zł, ale wariant rodzinny jest nieco tańszy – od 520 zł. To propozycja dla osób, które poza plażą oczekują bogatej infrastruktury miejskiej i uzdrowiskowej. Molo, port i latarnia morska należą do najbardziej rozpoznawalnych miejsc w kurorcie, ale podczas dłuższego pobytu warto zobaczyć też bazylikę, Basztę Lontową, miejskie fortyfikacje oraz rozległe parki.

Najtańszym nadmorskim kierunkiem w zestawieniu jest Łeba, gdzie za noc zapłacimy od 320 zł dla pary i od 420 zł dla rodziny. Największym magnesem pozostaje Słowiński Park Narodowy, a w szczególności Wydma Łącka – część ponad 500-hektarowego kompleksu ruchomych wydm. Szlak prowadzący z Rąbki pozwala połączyć wydmy ze spacerem plażą i wizytą w dawnej wyrzutni rakiet, w której obecnie działa ekspozycja historyczna.

Nieco dalej na wschód Jastrzębia Góra oferuje noclegi od 400 zł dla dwóch osób i od 480 zł dla rodziny 2+1. Miejscowość wyróżniają wysoki klif i Gwiazda Północy, wskazująca najdalej wysunięty na północ punkt Polski. Spacer można przedłużyć przez porośnięty bukami Lisi Jar, a następnie udać się w stronę Rozewia i tamtejszej latarni morskiej.

Odmienną propozycją jest Gdynia, łącząca nadmorski wypoczynek z atrakcjami dużego miasta. Ceny rozpoczynają się od 480 zł dla pary oraz od 550 zł dla rodziny. W słoneczny dzień warto przejść z molo w Orłowie w stronę klifu Kępy Redłowskiej, natomiast przy mniej sprzyjającej pogodzie odwiedzić Akwarium Gdyńskie, Muzeum Emigracji lub statki-muzea zacumowane przy Skwerze Kościuszki.

Mazury i Pojezierze Krajeńskie. Wakacje bliżej wody

Najniższe ceny w całym zestawieniu oferuje Ostróda – od 300 zł za noc dla dwóch osób i od 350 zł dla rodziny. Wypoczynek skupia się wokół Jeziora Drwęckiego, nad którym znajdują się plaża, promenada i duże śródlądowe molo. Z Ostródy można także wybrać się w rejs Kanałem Elbląskim oraz odwiedzić zamek krzyżacki, w którym mieści się muzeum.

Olsztyn będzie z kolei propozycją dla osób, które chcą wypocząć nad wodą, a jednocześnie zorganizować city break. Nocleg kosztuje od 380 zł dla dwojga oraz od 450 zł dla rodziny. Nad jeziorem Ukiel można korzystać z kąpielisk, sportów wodnych i tras spacerowych, a pobyt uzupełnić zwiedzaniem starówki, Zamku Kapituły Warmińskiej lub planetarium. W mieście warto także przejechać się Łynostradą, czyli pieszo-rowerową trasą biegnącą wzdłuż Łyny.

Bardziej klasyczne mazurskie wakacje oferują Mrągowo i Mikołajki. W pierwszej miejscowości ceny zaczynają się od 420 zł dla pary i od 520 zł dla rodziny. Główną osią wypoczynku są Jezioro Czos, biegnąca wzdłuż niego promenada oraz położony nad wodą amfiteatr. Mikołajki, z cenami od 450 zł dla pary i od 570 zł dla rodziny, pozostają jednym z najważniejszych kierunków dla miłośników żeglarstwa i rejsów po jeziorach Mikołajskim, Bełdany i Śniardwy. Alternatywą dla czasu na wodzie może być wycieczka rowerowa przez Stare Sady lub spacer obejmujący promenadę, Muzeum Reformacji Polskiej i wieżę kościoła św. Mikołaja.

Mniej oczywistą propozycją jest pomorska Koprzywnica w gminie Przechlewo. Za noc zapłacimy tu od 500 zł dla dwóch osób i od 550 zł dla rodziny. Miejscowość leży wśród lasów, niedaleko Jeziora Szczytno, na północnym skraju Pojezierza Krajeńskiego. Przepływająca przez jezioro Brda tworzy popularny szlak kajakowy, a na jednej z wysp zachowały się pozostałości średniowiecznego grodu.

Przy rezerwacji z krótkim wyprzedzeniem warto porównywać nie tylko cenę pokoju, lecz także zakres pakietu pobytowego. Wyżywienie, parking, dostęp do basenu lub strefy wellness oraz atrakcje dla dzieci mogą istotnie wpływać na ostateczny koszt wyjazdu. W części analizowanych kierunków różnica między najtańszą ofertą dla pary a wariantem rodzinnym wynosi zaledwie 50–100 zł za dobę. Zamiast ograniczać się do jednej miejscowości, warto więc najpierw wybrać interesujący nas region, porównać kilka lokalizacji, a następnie poszukać pobytu najlepiej dopasowanego do budżetu i preferencji

– podkreśla Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.

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