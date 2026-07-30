ALTER EGO - pierwsza odsłona artystycznego projektu EGO ARTS

ALTER EGO jest efektem wieloletniej współpracy obu artystek, których drogi od lat przecinały się podczas wystaw, performansów i projektów artystycznych. Wspólny dialog pomiędzy rzeźbą i modą zaowocował kolekcją, w której sztuka nie stanowi jedynie inspiracji, lecz staje się integralnym elementem projektu

Projekt inauguruje EGO ARTS – autorską platformę współpracy marki EGO z twórcami różnych dziedzin. Jej celem jest tworzenie kolekcji będących efektem spotkania sztuki i wzornictwa oraz udowodnienie, że przedmioty codziennego użytku mogą opowiadać historie i budzić emocje.

Pierwsza kolekcja obejmuje osiem autorskich modeli torebek, wykonanych ze skóry naturalnej i wyposażonych w modułowe rozwiązania pozwalające zmieniać ich formę oraz sposób noszenia. Odpinane skrzydła, wymienne klapki i rzeźbiarskie detale sprawiają, że każdy model może przybierać różne oblicza. Torebki sygnowane są metalową tabliczką EGO ARTS z nazwiskami obu twórczyń, podkreślającą ich kolekcjonerski charakter

ALTER EGO to kolekcja limitowana. Każdy z ośmiu modeli powstanie w sześciu wariantach kolorystycznych, a każdy kolor zostanie wyprodukowany w liczbie zaledwie 130 egzemplarzy na cały świat. Torebki otrzymają indywidualny numer seryjny oraz cyfrowy certyfikat autentyczności, podkreślające ich unikatową wartość.

Modele kolekcji ALTER EGE

ICONA

Geometryczny model z charakterystycznym rzeźbiarskim detalem w formie twarzy. Dzięki specjalnej konstrukcji może być noszony zarówno jako elegancka torebka, jak i plecak. Odpinane skrzydła oraz wymienne paski pozwalają zmieniać jego wygląd i funkcję.

Autor: Alter Ego/ Materiały prasowe

DUALIS

Dwustronna torebka o dwóch obliczach, łącząca rzeźbiarskie detale z autorskim wzornictwem. Z jednej strony zdobi ją metalowa głowa, z drugiej – tłoczenie inspirowane motywem twarzy. Odpinane skrzydła oraz wymienne skórzane i żakardowe paski pozwalają zmieniać jej charakter i dopasować model do różnych stylizacji. Wykonana ze skóry naturalnej.

Autor: Alter Ego/ Materiały prasowe

MUSA

Model inspirowany postacią muzy - symbolu wyobraźni i twórczej wolności. Wyróżnia go metalowa rzeźbiarska głowa oraz odpinane skrzydła nadające torebce bardziej ekspresyjny charakter. Może pełnić funkcję zarówno torebki, jak i plecaka.

Autor: Alter Ego/ Materiały prasowe

ETHER

Torebka oparta na idei transformacji. Dwie wymienne klapki - żakardowa i skórzana - pozwalają zmieniać jej estetykę od bardziej artystycznej po minimalistyczną. Model uzupełniają rzeźbiarska głowa, odpinane skrzydła oraz możliwość noszenia jako plecak.

Autor: Alter Ego/ Materiały prasowe

VENA

Model o dwóch obliczach wyposażony w dwie wymienne klapki oraz rzeźbiarskie metalowe detale. Skrzydła można przypinać w różnych konfiguracjach, dzięki czemu każda stylizacja zyskuje indywidualny charakter.

Autor: Alter Ego/ Materiały prasowe

IMPRESSA

Dwustronna konstrukcja umożliwia personalizację i zmianę charakteru modelu. Torebkę wyposażono w odpinane skrzydła, odpinane uszy, wymienny pasek żakardowy oraz praktyczny pasek z kieszonką na telefon.

Autor: Alter Ego/ Materiały prasowe

SURREA

Torebko-plecak inspirowany rzeźbiarskim reliefem. Autorskie tłoczenie twarzy tworzy przestrzenną formę, którą można dodatkowo modyfikować dzięki odpinanym skrzydłom i uszom.

Autor: Alter Ego/ Materiały prasowe

SIGNUM

Kompaktowy model o wyrazistym artystycznym charakterze. Może być noszony jako klasyczna torebka, nerka lub model na łańcuszku. Charakterystycznym elementem są odpinane skrzydła oraz autorski łańcuszek z ogniwami inspirowanymi logo EGO.

Wszystkie modele łączy wspólna idea transformacji, modułowości i przenikania sztuki do codzienności. Powstały jako limitowane obiekty kolekcjonerskie, które łączą rzemiosło, design i rzeźbę, redefiniując pojęcie luksusowego dodatku.

Autor: Alter Ego/ Materiały prasowe

Wystawa i pop-up

Zwieńczeniem współpracy Gaby Porabik i Marthy Mulawy będzie pop-up w Fabryce Norblina, którego integralnym elementem stanie się wystawa rzeźb Marthy Mulawy. Przestrzeń połączy prezentację kolekcji ALTER EGO z pracami artystki, ukazując dialog pomiędzy rzeźbą a modą oraz proces twórczy, który doprowadził do powstania projektu. W wybranych dniach program pop-upu wzbogacą również wydarzenia artystyczne i performatywne, nawiązujące do idei ALTER EGO.