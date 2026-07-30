Badania DNA ujawniły prawdę o popularnym winie. Jego prawdziwa ojczyzna leży tuż obok Splitu

Koronkowa historia w złocie i srebrze. Czym są słynne splitske košarice?

Kiedy spacerujesz po starówce Splitu, w witrynach tradycyjnych pracowni jubilerskich dostrzeżesz niezwykłą biżuterię, która wygląda jak utkana z najdelikatniejszej pajęczyny. To splitske košarice (nazywane też rećine) – tradycyjne kolczyki w kształcie małych koszyczków, wykonywane pracochłonną techniką filigranu. Ta sztuka, polegająca na uciskaniu, skręcaniu i lutowaniu niezwykle cienkich drucików ze złota lub srebra, przybyła tu wieki temu pod wpływem weneckim. Każda para to małe arcydzieło, które dawniej stanowiło dumę posagu dalmatyńskich panien młodych, a dziś jest symbolem kobiecości i wyrafinowanego gustu. Często dekoruje się je naturalnymi perłami lub czerwonym koralem z wyspy Zlarin. Podarowanie takich kolczyków to jak wręczenie komuś kawałka żywej tradycji Splitu – pamiątki, która nigdy nie straci na wartości i będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwy, ręcznie robiony filigran ma mikroskopijne, minimalnie nieregularne luty, które świadczą o pracy ludzkich rąk, a nie maszynowego odlewu. Szukaj wyrobów ze srebra próby 925 lub złota, oznaczonych oficjalną sygnaturą mistrza jubilerskiego. Oryginały są niezwykle lekkie mimo skomplikowanych wzorów.

Prawdziwy, ręcznie robiony filigran ma mikroskopijne, minimalnie nieregularne luty, które świadczą o pracy ludzkich rąk, a nie maszynowego odlewu. Szukaj wyrobów ze srebra próby 925 lub złota, oznaczonych oficjalną sygnaturą mistrza jubilerskiego. Oryginały są niezwykle lekkie mimo skomplikowanych wzorów. Gdzie szukać? Najlepsze adresy to małe, rodzinne zakłady złotnicze i filigranowe ukryte w murach Pałacu Dioklecjana, takie jak legendarny warsztat rodziny Čivljak (Filigran Split), który tworzy tę biżuterię od pokoleń.

Najlepsze adresy to małe, rodzinne zakłady złotnicze i filigranowe ukryte w murach Pałacu Dioklecjana, takie jak legendarny warsztat rodziny Čivljak (Filigran Split), który tworzy tę biżuterię od pokoleń. Transport i przepisy. Podróżując samolotem, tak cenny i drobny przedmiot zawsze spakuj do bagażu podręcznego – dzięki temu unikniesz ryzyka zgubienia go w luku bagażowym. Jeśli natomiast jedziesz autem, te ograniczenia Cię nie dotyczą, ale dla bezpieczeństwa schowaj biżuterię w zamykanym schowku lub kosmetyczce, by nie zgubiła się wśród większych bagaży.

Genetyczny detektyw w kieliszku. Dlaczego musisz spróbować Crljenak Kaštelanski?

Jeśli uważasz, że kalifornijski Zinfandel lub włoskie Primitivo to szczyt winiarskiego kunsztu, przygotuj się na niespodziankę. Prawdziwa kolebka tych słynnych win leży na obrzeżach Splitu, w malowniczych Kaštelach. To tutaj rośnie Crljenak Kaštelanski (znany też historycznie jako Tribidrag) – prastary chorwacki szczep, który na początku XXI wieku, dzięki badaniom DNA, został oficjalnie uznany za bezpośredniego przodka Zinfandela. Ten głęboki, rubinowy trunek urzeka aromatami dojrzałych czarnych jagód, śliwek, tytoniu i delikatnych śródziemnomorskich ziół. Kupując butelkę tego wina, nie przywozisz zwykłego alkoholu, ale fascynującą opowieść o winiarskim śledztwie i autentyczny smak dalmatyńskiej ziemi, idealny do podzielenia się z bliskimi przy uroczystej kolacji.

Jak rozpoznać oryginał? Na etykiecie szukaj dokładnej nazwy „Crljenak Kaštelanski” lub „Tribidrag” oraz oznaczenia chronionego pochodzenia geograficznego (ZOI - Zaštićena oznaka izvornosti). Prawdziwe wina z tego szczepu pochodzą od certyfikowanych producentów z okolic Splitu i Kašteli, takich jak Bedalov, Krolo czy Matela.

Na etykiecie szukaj dokładnej nazwy „Crljenak Kaštelanski” lub „Tribidrag” oraz oznaczenia chronionego pochodzenia geograficznego (ZOI - Zaštićena oznaka izvornosti). Prawdziwe wina z tego szczepu pochodzą od certyfikowanych producentów z okolic Splitu i Kašteli, takich jak Bedalov, Krolo czy Matela. Gdzie szukać? Omiń supermarkety i udaj się do wyspecjalizowanych winiarni (vinoteka) w Splicie, takich jak te zlokalizowane wokół targu Pazar, lub bezpośrednio do piwnic winiarskich w pobliskich Kaštelach.

Omiń supermarkety i udaj się do wyspecjalizowanych winiarni (vinoteka) w Splicie, takich jak te zlokalizowane wokół targu Pazar, lub bezpośrednio do piwnic winiarskich w pobliskich Kaštelach. Transport i przepisy. Podróżując samolotem, pamiętaj, że butelki o pojemności powyżej 100 ml nie mogą przejść przez kontrolę bezpieczeństwa w bagażu podręcznym i muszą trafić do bagażu rejestrowanego. Owiń butelkę grubą warstwą ubrań lub specjalnym rękawem bąbelkowym, aby zabezpieczyć ją przed rozbiciem. Jeśli natomiast jedziesz autem, te ograniczenia Cię nie dotyczą – możesz przewieźć większą ilość butelek bez obaw o limity płynów, dbając jedynie o to, by wino nie było narażone na wysokie temperatury w bagażniku.

Dotyk cesarskiego luksusu. Unikalne pamiątki z białego kamienia z wyspy Brač

Biały, lśniący wapień wydobywany na sąsiadującej ze Splitem wyspie Brač to surowiec legenda. To właśnie z tego śnieżnobiałego marmuru wybudowano monumentalny Pałac Dioklecjana w Splicie, a według lokalnych podań posłużył on także do dekoracji Białego Domu w Waszyngtonie. Kamieniarstwo z Braču (klesarstvo) to sztuka o dwutysięcznej tradycji. Zamiast seryjnych figurek, warto zainwestować w użytkowe rzemiosło: ciężki, tradycyjny moździerz kuchenny, elegancki świecznik lub minimalistyczną misę. Taki przedmiot ma niesamowitą fakturę – jest chłodny, idealnie gładki i ma głęboki, mleczny kolor. To pamiątka, która nie tylko ozdobi dom, ale wniesie do wnętrza kawałek rzymskiej historii i surowego piękna Adriatyku.

Jak rozpoznać oryginał? Autentyczny kamień z wyspy Brač (Brački kamen) jest ciężki, ma jednolitą, gęstą strukturę bez widocznych ciemnych pęknięć i charakteryzuje się delikatnym, matowym połyskiem. Unikaj lekkich, plastikowych imitacji gipsowych – prawdziwy kamień po dotknięciu pozostaje wyczuwalnie chłodny nawet w upalne dni.

Autentyczny kamień z wyspy Brač (Brački kamen) jest ciężki, ma jednolitą, gęstą strukturę bez widocznych ciemnych pęknięć i charakteryzuje się delikatnym, matowym połyskiem. Unikaj lekkich, plastikowych imitacji gipsowych – prawdziwy kamień po dotknięciu pozostaje wyczuwalnie chłodny nawet w upalne dni. Gdzie szukać? Szukaj w autoryzowanych galeriach rzemiosła i sklepach artystycznych w Splicie, szczególnie w podziemiach Pałacu Dioklecjana oraz w sklepach oferujących certyfikowane wyroby rzemieślnicze bezpośrednio z wyspy Brač.

Szukaj w autoryzowanych galeriach rzemiosła i sklepach artystycznych w Splicie, szczególnie w podziemiach Pałacu Dioklecjana oraz w sklepach oferujących certyfikowane wyroby rzemieślnicze bezpośrednio z wyspy Brač. Transport i przepisy. Podróżując samolotem, weź pod uwagę wagę kamiennych przedmiotów, gdyż ciężki moździerz może drastycznie przekroczyć limit bagażu. Najlepiej spakować go do bagażu rejestrowanego, solidnie owijając miękkimi rzeczami, aby nie uszkodził innych przedmiotów w walizce. Jeśli natomiast jedziesz autem, te ograniczenia Cię nie dotyczą – możesz bezpiecznie przewieźć nawet większe rzeźby czy misy, układając je stabilnie na dnie bagażnika, by nie przesuwały się w trakcie zakrętów.

O tym pamiętaj, pakując walizkę w Splicie

Robiąc zakupy w Splicie, omijaj szerokim łukiem stragany z pamiątkami bezpośrednio przy promenadzie Riva, gdzie królują plastikowe podróbki. Prawdziwe rzemiosło kryje się w bocznych uliczkach rzymskiego pałacu oraz na porannym targu Pazar. Pamiętaj też, że chorwackie słońce i lokalni sprzedawcy bywają niezwykle przekonujący, ale najlepsze pamiątki to te, które niosą ze sobą certyfikat autentyczności (szczególnie przy zakupie biżuterii i win). Daj sobie czas na rozmowę z lokalnymi twórcami – ich opowieści są często najpiękniejszym dodatkiem do zakupionego przedmiotu.

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