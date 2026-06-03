Boże Ciało w 2026 roku wypada w czwartek 4 czerwca. To doskonała wiadomość dla każdego, kto marzy o krótkim resecie bez konieczności marnowania wielu dni urlopu. Wystarczy, że weźmiesz wolne w piątek 5 czerwca, a zyskasz pełne cztery dni na zagraniczną podróż. Czerwiec to jeden z najlepszych miesięcy na podróżowanie po Europie – dni są najdłuższe, przyroda jest w pełnym rozkwicie, a ty możesz cieszyć się wakacyjnym klimatem bez uciążliwych upałów.

Wybierając się na krótki wyjazd zagraniczny typu city break, kluczowy staje się czas podróży. Przy czterodniowym planie szkoda marnować całe dnie na przesiadki i wielogodzinne loty. Dlatego najlepszym wyborem są kierunki położone w zasięgu maksymalnie trzech godzin lotu z Polski. Południowa Europa oferuje wtedy temperatury w granicach 25-28 stopni Celsjusza, co gwarantuje słońce, ale jednocześnie pozwala na komfortowe zwiedzanie zabytków i spacery po mieście.

Włochy do 3 godzin lotu. Rzym i Neapol kuszą pogodą

Jeśli marzy ci się prawdziwie włoskie dolce vita, czerwiec w Rzymie będzie strzałem w dziesiątkę. Średnie temperatury na poziomie 26 stopni pozwalają na wielogodzinne odkrywanie tajemnic Koloseum czy spacerowanie po klimatycznym Zatybrzu bez ryzyka przegrzania. Lot do Wiecznego Miasta z większości polskich lotnisk trwa nieco ponad dwie godziny, dzięki czemu niemal od razu po wylądowaniu możesz zasiąść w jednej z rzymskich kawiarni z filiżanką espresso w dłoni.

Neapol to z kolei propozycja dla miłośników autentycznej kuchni i południowego temperamentu. Miasto tętni życiem, a bliskość Wezuwiusza i ruin Pompejów daje mnóstwo opcji na ciekawe spędzenie czasu. W czerwcu w tej części Włoch poczujesz już prawdziwe lato, ale unikniesz największych tłumów, które zjeżdżają tu w lipcu i sierpniu. To idealny moment, by spróbować najlepszej pizzy na świecie i cieszyć się widokiem na Zatokę Neapolitańską przy zachodzącym słońcu.

Malta – śródziemnomorski relaks i zabytki Valletty

Wyspiarska Malta w czerwcu to niemal stuprocentowa gwarancja słońca i temperatury sięgającej 27 stopni Celsjusza. Dzięki temu, że wyspa jest niewielka i dobrze skomunikowana, w cztery dni zdążysz zwiedzić najważniejsze punkty i odpocząć nad błękitną wodą. Valletta, stolica wyspy, to miasto pełne barokowych zabytków, które najlepiej odkrywać niespiesznie, gubiąc się w wąskich, kamiennych uliczkach.

Krótki lot z Polski sprawia, że Malta jest jednym z najwygodniejszych kierunków na czerwcowy city break. Możesz połączyć tu intensywne zwiedzanie z chwilą relaksu przy Blue Grotto lub na jednej z piaszczystych plaż. Czerwiec to również doskonały czas dla fanów sportów wodnych i rejsów – woda w Morzu Śródziemnym jest już na tyle ciepła, że kąpiele stają się czystą przyjemnością, a morska bryza daje miłe ukojenie podczas spacerów w pełnym słońcu.

Katalońskie słońce i greckie wyspy – alternatywy na szybki wypad

Barcelona od lat znajduje się w czołówce miast idealnych na krótki wyjazd. Lot trwa około trzech godzin, a na miejscu czeka na ciebie unikalna mieszanka architektury Gaudiego, wyśmienitego jedzenia i szerokich plaż. W czerwcu katalońskie słońce świeci intensywnie, ale nie jest jeszcze tak palące jak w środku lata. To idealne warunki, by przejść się wzdłuż Las Ramblas, odwiedzić barwną Boqueria i poczuć energię tego niezwykłego miasta.

Dla tych, którzy wolą greckie klimaty, świetnym wyborem będą Ateny lub lot na Majorkę. Grecja w tym czasie zachwyca spokojem przed głównym uderzeniem turystów. Komfort wędrówek po Akropolu w temperaturze około 25 stopni jest znacznie większy niż w szczycie sezonu. Majorka z kolei przyciąga szybkim połączeniem z Polski i różnorodnością – od tętniącej życiem Palmy po ukryte w skałach zatoczki z krystaliczną wodą.

Jak przygotować się do czerwcowego city breaku?

Planując wyjazd na Boże Ciało 2026, warto pomyśleć o rezerwacjach z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej od 4 do 8 tygodni przed wylotem. Pozwala to na spore oszczędności zarówno na biletach lotniczych, jak i na noclegach w atrakcyjnych dzielnicach. Pamiętaj jednak, że rozkłady lotów mogą ulec zmianie w zależności od sezonu, dlatego przed samym wylotem warto zweryfikować godziny połączeń bezpośrednio u przewoźnika.

Pakując się na tak krótki wyjazd, postaw na mały bagaż i przewiewne ubrania wykonane z naturalnych materiałów, takich jak len czy bawełna. Nie zapomnij o nakryciu głowy i kremie z filtrem, bo czerwcowe słońce na południu bywa bardzo zdradliwe. Warto też mieć na uwadze, że Boże Ciało to święto religijne obchodzone uroczyście w wielu europejskich miastach. Jeśli planujesz zwiedzanie świątyń, na przykład w Rzymie, zadbaj o ubiór zakrywający ramiona i kolana, by uniknąć problemów z wejściem do zabytkowych obiektów.

Oto dziesięć polskich hitów na czerwcowy city break [GALERIA]

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