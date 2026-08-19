Allegra Shows Off: Kampania GUESS jesień-zima 2026

Kampanię zrealizowano w minimalistycznym studiu, wykorzystując równomierne światło, ostre reflektory i rzeźbiarskie kształty. Allegra nie jest tu jedynie dodatkiem, lecz współczesną ikoną, wyrazem pewności siebie, zmysłowości i bezkompromisowego charakteru.

Świat Allegry definiują forma, dotyk i funkcjonalność. Rzeźbiarskie linie, wyraziste faktury i zdecydowany charakter łączą się w odważną manifestację współczesnej kobiecości. Jej design wyróżniają architektoniczne kształty inspirowane formą skrzydeł oraz precyzyjna, plisowana konstrukcja. Zmysłowy charakter kolekcji podkreślają miękka, zamszowa faktura, lśniące metalowe detale – w tym minimalistyczne logo G w odcieniu postarzanego brązu – oraz bogactwo dopracowanych wykończeń. Funkcjonalność przejawia się w jej wszechstronności i wygodzie noszenia. To eleganckie akcesorium, stworzone z myślą o ruchu, nasycone nowoczesną, modową energią, która stanowi kwintesencję stylu GUESS.

Maura Higgins przyciąga uwagę w każdym kadrze, poruszając się w immersyjnym świecie wysmakowanego designu i filmowej stylizacji. Ostre cienie, stylizowane przejścia i dynamiczna narracja budują dopracowaną, prowokującą atmosferę. W tej pełnej energii celebracji stylu i uwodzenia, Allegra odsłania swoje kolejne oblicza, aż po nazwę umieszczoną na klasycznej tablicy rejestracyjnej.

Magnetyczna. Elektryzująca. Nie sposób jej zignorować. Maura Higgins uosabia współczesną, pewną siebie kobietę, idealnie zestrojoną z odważną energią Allegry. Jej międzynarodowa rozpoznawalność stale rośnie, między innymi za sprawą nadchodzącego udziału w programie Dancing with the Stars, a ona sama przejmuje światło reflektorów niczym Allegra i z pewnością nie zamierza go oddać.

„W GUESS dodatki od zawsze pełniły rolę wyrazistych elementów stylizacji. Allegra jest właśnie taka – charakterystyczna, przyjemna w dotyku, niezwykle uniwersalna i bezbłędnie rozpoznawalna. Kampania „Allegra Shows Off” przejawia cały współczesny świat GUESS: glamour klasycznego roadstera, jednolite światło studyjne i autentyczny charakter. To świat filmowy i aspiracyjny, oparty na kobiecości, która jest ekspresyjna, niewymuszona i w pełni świadoma siebie”. – Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer.

Kolekcja Allegra na nowo interpretuje torby typu tote i satchel oraz torebki na ramię, wzbogacając je o eleganckie plisowania i wiązane rzemyki, które nadają projektom dynamikę oraz wyrafinowany, rzemieślniczy charakter. Odcienie Cognac, Espresso i Olive podkreślają ciepły, wysmakowany charakter sezonu. Kolekcja będzie dostępna od połowy sierpnia w wybranych salonach GUESS, u partnerów handlowych oraz online, w cenach od 125 do 145 euro.