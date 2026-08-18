Wpadłam do Rossmanna po papier toaletowy, a wyszłam z płatkami prasującymi zmarszczki pod oczami za 0,28 zł za sztukę. Rozjaśniają cienie i ujędrniają skórę lepiej niż lifting. Promocje w Rossmannie

Zmarszczki pod oczami to Twój największy problem? Odkryj koreański sekret na gładką i młodą skórę bez drogich zabiegów!

W Rossmannie pojawiły się hydrożelowe płatki Kimoco z kolagenem i złotem, które ekspresowo wygładzają skórę i redukują cienie.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji – teraz możesz je mieć za zaledwie 28 groszy za sztukę, z efektem widocznym już po pierwszym zastosowaniu!

Płatki ze złotem pod oczy w promocji Rossmanna

W pierwszej kolejności zmarszczki uwidaczniają się w okolicach oczu, gdzie skóra jest wyjątkowo cienka. Wiele kobiet wówczas robi wszystko, aby spłycić bruzdy i zachować młody wygląd na dłużej. Czy można pozbyć się zmarszczek pod oczami bez zabiegu medycyny estetycznej i botoksu? To pytanie nurtuje wiele pań. Oczywiście większość kobiet dba o odpowiednia pielęgnację cery, aby spłycić pojawiające się bruzdy wokół oczu i odmłodzić swoją cerę. Jednym z odkryć ostatnich lat jest koreańska pielęgnacja skóry opierająca się na dostarczaniu jej niezbędnych składników. ta prosta zasada pozwala zachować młody i świeży wygląd naszej cery, w tym też tych delikatnych okolic oczu. I właśnie podczas mojej ostatniej wizyty w Rossmannie, odkryłam wspaniałe płatki pod oczy marki Kimoco z kolagenem i złotem. W promocji kosztują jednie 28 groszy za sztukę, a efekt wygładzenia zmarszczek i świetlistej skóry widać już po jednym zastosowaniu.

Koreańskie płatki pod oczy rozjaśniają cienie i ujędrniają skórę lepiej niż lifting

Te hydrożelowe płatki pod oczy ujędrniająco-rozświetlające z kolagenem i złotem marki Kimoco to doskonała kuracja na zmęczoną i szarą skórę wokół oczu. Nie tylko zmniejszają widoczne cienie pod oczami, ale przede wszystkim niemal od razu rozprawiają się ze zmarszczkami. Już po pierwszym zastosowaniu dają efekt wyprasowanych zmarszczek i wyraźnie jędrniejszej skóry. Cera zyskuje blasku i młodzieńczego wyglądu. Warto je stosować rano, aby odświeżyć wygląd skóry po zarwanej nocy, a także przed każdym ważnym spotkaniem. Jak już wspomniałam płatki pod oczy Kimoco kosztują teraz w Rossmannie 28 groszy za sztukę, czyli za opakowanie 60 płatków zapłacimy jedynie 16,99 zł.

Jak zapobiegać powstawaniu zmarszczek?

Zastanawiasz się, jak zapobiec powstawaniu zmarszczek. Warto wprowadzić kilka zmian w swoich codziennych nawykach, aby spowolnić proces starzenia się skóry.

Zadbaj o odpowiednie nawodnienie organizmu, gdyż na przesuszonej skórze zmarszczki są bardziej widoczne.

Zrezygnuj z cukru i używek.

Wzbogać dietę w produkty bogate w polifenole oraz w witaminę C, która wspomaga produkcję kolagenu.

Stosuj kosmetyki nawilżające i ujędrniające skórę.

Używaj kremu z filtrem przeciwsłonecznym przez cały rok.

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe Kimoco płatki pod oczy w Rossmann

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