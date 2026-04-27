Przyklej na czoło na całą noc, a pozbędziesz się lwiej zmarszczki. Sposób na zmarszczki za grosze, a działa niczym botoks. Wygłdza bruzdy już w kilka godzin

Lwia zmarszczka to poprzeczna bruzda na czole, powstająca na skutek mimiki, genetyki i stylu życia.

Pielęgnacja przeciwstarzeniowa zapobiega powstawaniu zmarszczek, ale nie sprawi, że te już istniejące znikną.

Skutecznym, domowym sposobem na spłycenie lwiej zmarszczki są plastry do kinesiotapingu estetycznego.

Odkryj, jak prawidłowo nakleić taśmę na czoło, by zredukować widoczność lwiej zmarszczki i cieszyć się gładką skórą.

Czym jest i jak powstaje lwia zmarszczka?

Zmarszczki to jedne z podstawowych czynników starzenia się skóry. Wraz z wiekiem nasza skóra produkuje coraz mniej kolagenu oraz elastyny, a także zużywa się mechanicznie na skutek mimiki twarzy. Czynników powstania zmarszczek jest wiele, a należą do nich genetyka, styl życia, nawodnienie, a nawet pozycja snu. Lwia zmarszczka to nic innego jak poprzeczna bruzda na środka czoła. Zalicza się ona do zmarszczek mimicznych i powstaje najczęściej w wyniku częstego marszczenia brwi. Lwia zmarszczka często bywa dość głęboka i ciężko się jest jej pozbyć kosmetykami.

Warto pamiętać, że pielęgnacja przeciwstarzeniowa nie sprawi, że zmarszczki magicznie znikną. Działa ona zapobiegawczo na bruzdy, które jeszcze nie powstały. Nie znaczy to jednak, że nie można zminimalizować istniejących już zmarszczek. W tym celu należy stosować kremy z retinolami, peptydami, a także kwasy. Do swojej pielęgnacji warto również wprowadzić masaże twarzy oraz plastry.

Przyklej to na noc na lwią zmarszczkę. Po kilku godzinach bruzda będzie mniej widoczna

Jednym z bardziej skutecznych, domowych zabiegów na już istniejące zmarszczki są plastry. Możesz sięgnąć po kupne plastry przeciwzmarszczkowe lub po zwykłe tejpy kinozjologiczne. Tak zwany kinesiotaping estetyczny świetnie działa na lwią zmarszczkę i sprawia, że bardzo szybko staję się ona mniej widoczna. Kinesiotaping estetyczny rozluźnia spięta mięśnie i wygładza skórę. Zapobiega również nadmiernemu marszczeniu czoła. Efekty zobaczysz już po pierwszym użyciu, a po kilku tygodniach regularnego stosowania będą one trwałe.

Przyklejenie taśmy na lwią zmarszczkę jest banalnie proste. Wystarczy dokładnie oczyścić i osuszyć czoło. Skóra czoła musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Wszelkie pozostałości makijażu, kremów czy serum mogą osłabić przyleganie taśmy, a tym samym zmniejszyć jej skuteczność. Następnie trzeba nakleić taśmę bez jej naciągania. Taśmę należy nakładać na rozluźnioną skórę, starając się delikatnie ją wygładzić palcami przed aplikacją. Zbyt mocne naciąganie taśmy lub nakładanie jej na zmarszczoną skórę może przynieść odwrotny skutek, a nawet spowodować nowe drobne linie.

5