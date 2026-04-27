Talerze jak od Gucci w Action za grosze. Różnica w cenie zwala z nóg

2026-04-27 10:20

Holenderska sieć Action po raz kolejny zaskakuje swoich klientów. Tym razem na sklepowe półki trafiła elegancka zastawa stołowa, która do złudzenia przypomina luksusowe produkty marki Gucci. Zamiast tysiąca złotych wystarczy wydać zaledwie kilkanaście.

Wyglądają, jak te od Gucci za 1000 zł. W Action kupisz je za 17!
Sieć sklepów Action od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w naszym kraju. Klienci doceniają przede wszystkim ogromny wybór artykułów przemysłowych, dekoracyjnych i ogrodowych. Wizyty w dyskoncie często przypominają poszukiwanie skarbów, ponieważ asortyment nieustannie ulega zmianie. Najnowszą perełką w ofercie jest zastawa stołowa inspirowana projektami luksusowego domu mody Gucci. Niska cena idzie w tym przypadku w parze ze świetnym, prestiżowym wyglądem.

Dyskont regularnie wprowadza na rynek tańsze odpowiedniki drogich produktów, a tym razem padło na kuchenną elegancję. Za komplet dwóch oryginalnych talerzy z logo Gucci trzeba zapłacić około 260 euro, co w przeliczeniu daje blisko 1100 złotych. Holenderska sieć proponuje świetną opcję dla osób pragnących odrobiny luksusu bez rujnowania domowego budżetu. Za obiadowy talerz w Action zapłacimy zaledwie 17,95 zł, naczynie głębokie wyceniono na 15,95 zł, a wersję deserową na 13,95 zł. W sklepach dostępne są też miski kosztujące 9,95 zł lub 22,95 zł, w zależności od wielkości. Kolekcję przygotowano w trzech barwach: brązie, a także typowych dla włoskiego projektanta zieleni i błękicie. Całość prezentuje się na stole nadzwyczaj luksusowo, skutecznie udając markowy pierwowzór.

