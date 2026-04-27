Talerze jak od Gucci w Action za grosze. Różnica w cenie zwala z nóg

Holenderski dyskont przyciąga tłumy Polaków dzięki bogatej ofercie i wyjątkowo przystępnym cenom.

Do sprzedaży trafiły właśnie naczynia łudząco podobne do asortymentu znanego domu mody Gucci.

Podczas gdy za markowy oryginał trzeba zapłacić grubo ponad tysiąc złotych, w dyskoncie identyczny design zdobędziemy za bezcen.

Sieć sklepów Action od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w naszym kraju. Klienci doceniają przede wszystkim ogromny wybór artykułów przemysłowych, dekoracyjnych i ogrodowych. Wizyty w dyskoncie często przypominają poszukiwanie skarbów, ponieważ asortyment nieustannie ulega zmianie. Najnowszą perełką w ofercie jest zastawa stołowa inspirowana projektami luksusowego domu mody Gucci. Niska cena idzie w tym przypadku w parze ze świetnym, prestiżowym wyglądem.

Talerze z Action wyglądają jak Gucci. Ceny zaczynają się od kilkunastu złotych

Dyskont regularnie wprowadza na rynek tańsze odpowiedniki drogich produktów, a tym razem padło na kuchenną elegancję. Za komplet dwóch oryginalnych talerzy z logo Gucci trzeba zapłacić około 260 euro, co w przeliczeniu daje blisko 1100 złotych. Holenderska sieć proponuje świetną opcję dla osób pragnących odrobiny luksusu bez rujnowania domowego budżetu. Za obiadowy talerz w Action zapłacimy zaledwie 17,95 zł, naczynie głębokie wyceniono na 15,95 zł, a wersję deserową na 13,95 zł. W sklepach dostępne są też miski kosztujące 9,95 zł lub 22,95 zł, w zależności od wielkości. Kolekcję przygotowano w trzech barwach: brązie, a także typowych dla włoskiego projektanta zieleni i błękicie. Całość prezentuje się na stole nadzwyczaj luksusowo, skutecznie udając markowy pierwowzór.

