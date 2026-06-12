Znajdź chwilę dla siebie. Pokaż #mójMoment i wygraj Galaxy Watch oraz zestaw Health Labs Care

Podziel się swoim #mójMoment

Kampania „Mój moment” zachęca do większej uważności na potrzeby własnego organizmu i budowania codziennych nawyków, które pomagają zadbać o siebie. Dla jednych będzie to poranny spacer, dla innych trening, chwila odpoczynku po intensywnym dniu lub mały rytuał wspierający odporność i równowagę.

Teraz swoimi sposobami na dbanie o siebie można podzielić się również w konkursie organizowanym na profilu Samsung Polska na Instagramie.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy:

opisać w komentarzu pod postem konkursowym swój #mójMoment związany z jednym z trzech filarów kampanii: aktywnością, regeneracją lub odpornością i równowagą,

użyć hashtagów: #mójMoment, #GalaxyWatch oraz #HealthLabsCare.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 22 czerwca 2026 r. do godz. 23:59.

Do wygrania zestawy Samsung i Health Labs Care

Na autorów trzech najciekawszych odpowiedzi czekają zestawy przygotowane wspólnie przez Samsung i Health Labs Care, dopasowane do poszczególnych filarów kampanii „Mój moment”:

Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma zestaw związany z aktywnością, obejmujący Galaxy Watch Ultra oraz produkty Health Labs Care1 wspierające aktywny styl życia.

Na laureata drugiego miejsca czeka Galaxy Watch8 Classic wraz z produktami wspierającymi odporność i codzienną równowagę organizmu.Trzecie miejsce zostanie nagrodzone zestawem skoncentrowanym na regeneracji, zawierającym Galaxy Watch8 oraz produkty wspierające odpoczynek i codzienne samopoczucie.

Każdy z zestawów został przygotowany wokół jednego z filarów kampanii, pokazując, jak technologia i codzienne nawyki mogą wspierać aktywność, regenerację oraz odporność.

Małe nawyki, duża różnica

Konkurs jest częścią kampanii „Mój moment”, realizowanej przez Samsung i Health Labs Care. Jej celem jest pokazanie, że dbanie o siebie nie musi oznaczać rewolucji ani dążenia do perfekcji. Czasem wystarczy znaleźć własny sposób na aktywność, regenerację lub budowanie odporności, by krok po kroku tworzyć nawyki dopasowane do swojego stylu życia.