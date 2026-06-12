Jak często wlewać ocet do pralki? Stara zasada, która usunie kamień, a uratuje uszczelki przed kruszeniem się. Połowa Polaków popełnia ten błąd, a potem płacze

Czy ocet sprawdza się podczas prania?

Ocet do prania to jedna z najstarszych metod, stosowana już przez nasze prababki. Popularny ocet to nic innego jak wodny roztwór kwasu octowego, który od setek lat wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych. Najczęściej używa się go w kuchni, jako środek zakwaszający (na przykład do barszczu czerwonego) lub do weków. Nasze babcie doskonale wiedziały, że ocet to także genialny pomocnik w czasie porządków. Ma on silnie właściwości antybakteryjne, usuwa brzydkie zapachy i przeciwdziała powstawaniu smug i zacieków. Z tego też powodu ocet stosuje się często do odkażania powierzchni i mycia podłóg lub okien. W ostatnim czasie zyskał wielu fanów jako środek do prania. Miłośnicy domowych, ekologicznych patentów polecają go do prania firanek, ręczników, a nawet pościeli. Faktycznie ocet może znacząco wpłynąć na wygląd pranych tkanin. Zmiękcza on wodę, dzięki czemu włókna nie sztywnieją, odświeża prane tkaniny, a także niweluje brzydkie zapachy. Ręczniki czy pościel wyprawa z dodatkiem octu jest bardziej miękka i przyjemna w dotyku.

Ocet wykorzystywany jest także jako detergent wspomagający czyszczenie pralki. Wiele osób zapomina, że wnętrze pralki należy regularnie czyścić. Z każdym praniem w zakamarkach bębna, uszczelkach i dozownikach gromadzą się resztki detergentów, zmiękczaczy, brudu z ubrań, a także osady kamienia i wilgoci. To idealne środowisko do rozwoju pleśni, grzybów i bakterii, które nie tylko są źródłem nieprzyjemnych zapachów, ale mogą również przenosić się na świeżo wyprane ubrania, pozostawiając na nich smugi lub pogarszając ich zapach. Zaniedbanie czyszczenia prowadzi także do obniżenia wydajności pralki, zwiększonego zużycia energii i potencjalnych awarii, skracając żywotność urządzenia. Wystarczy, że do bębna pralki nalejesz około pół szklanki octu i puścisz pusty cykl prania. W ten sposób masz pewność, że bęben pralki zawsze będzie dokładnie wyczyszczony i odświeżony.

Jak często wlewać ocet do pralki? Nie popełniaj tego błędu

Użytkowanie octu zarówno do prania, jak i czyszczenia pralki może jednak budzić pewnie wątpliwości i nie zawsze być najlepszym rozwiązaniem. Ostra i kwasowa formuła octu może negatywnie wpływać na gumowe uszczelki w pralce. Z czasem zaczną one kruszyć się i pękać. Może to doprowadzić do uszkodzenia całego urządzanie i do wylewania się wody z bębna pralki. Jak zatem używać octu podczas prania?

Częstotliwość dodawania octu do pralki ma znaczenie

Specjaliści wskazują, że choć ocet jest świetnym pomocnikiem podczas prania nie powinien być wykorzystywany za każdym razem. W przypadku sięgania po niego podczas czyszczenia pralki, aby odkamienić jej wnętrze, wystarczy, że będziesz robić to raz w miesiącu. Jeżeli używasz także octu do prania to pamiętaj, by zawsze wlewać go do komory na płyn do płukania. Dzięki temu zostanie on dodany do prania w ostatniej fazie cyklu i wymiesza się z wodą. Sprawi to, że roztwór octowy będzie nieco słabszy. Nie używaj octu do każdego prania. Delikatne tkaniny, ubrania czy kurtki lepiej prać w odpowiednich detergentach. Ocet dodawaj do prania ręczników, firanek lub pościeli, nie częściej niż 3-4 razy w miesiącu.

9