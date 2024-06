Jaki ocet nadaje się do prania? Prawie każdy popełnia ten błąd, przez co niszczy się pralka, a ubrania śmierdzą. Jakiego octu używać do prania?

Jakiego octu używać do prania? Wiele osób popełnia ten podstawowy błąd

Naturalne sposoby prania stają się coraz popularniejsze. Wiele osób rezygnuje z zakupu sklepowej chemii na rzecz rozwiązań stosowanych przez nasze babcie. Ocet to zdecydowanie najpopularniejszy środek tego typu. Świetnie sprawdza się on podczas domowych porządków. Rozpuszcza tłuszcz, kamień i doczyszcza trudne zabrudzenia. W ogrodzie pomoże na chwasty i sprawdzi się jako jeden ze składników oprysków na szkodnik. Ocet niezastąpiony jest podczas prania. Już pól szklanki octu dodane do prania zmiękcza tkaniny i działa przeciwbakteryjnie. Ocet z powodzeniem zastąpi płyn do prania. Wlej pół szklanki octu do komory na proszek do prania lub płyn do płukania, a odczujesz różnicę. W przypadku delikatnych materiałów, takich jak jedwab, stosuj mniejszą ilość octu. Przed wlaniem go do komory na proszek możesz wymieszać ocet z wodą. Wtedy roztwór będzie słabszy.

Wiele osób do prania sięga po niewłaściwy ocet. To robi różnicę. To prania należy używać białego octu spirytusowego. Nie sprawdzi się w tym przypadku ocet jabłkowy, ocet balsamiczny oraz inne smakowe rodzaje. Mogą one zostawiać plamy na ubraniach, a ich właściwości piorące będą mniejsze. Pamiętaj także, by nigdy nie mieszać octu z sodą oczyszczoną. Oba te składniki posiadają świetne właściwości czyszczące jednak stosowane razem je tracą. Zasadowy odczyn sody oczyszczonej zneutralizuje działanie octu o kwaśnym odczynie. Taka mieszanka nie ma żadnych właściwości.

