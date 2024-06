Gdzie wlać wybielacz do pralki? Nie do tej komory, gdzie wlewa go większość osób. Przez to ubrania się niszczą. Gdzie prawidłowo wlać wybielacz?

Małżonkowie idą do łóżka, a potem muszą się z tego wyspowiadać. Wielu Polaków nie wie nawet, że to grzech. Grzechy w małżeństwie

Gdzie wlać wybielacz do pralki? Prawie każdy robi to źle

Kupne wybielacze to nic innego jak chemiczne środki odbarwiające zabrudzone ubrania. Są one dosyć żrące i ich nieumiejętne stosowanie może skończyć się zniszczeniem ubrań. Wybielacz używany w prawidłowy sposób może świetnie pomóc w usuwaniu trudnych zabrudzeń. Niewielka ilość wybielacza dodawana do prania białych ubrań przywraca im oryginalny kolor i chroni przed żółknięciem. Jak jednak stosować wybielacz? Producenci rekomendują, aby wybielacz wlać do szuflady na detergent do prania wstępnego. Dzięki temu zostanie wykorzystany on w pierwszej, krótkiej fazie prania. Wybielacz wlany do komory na pranie wstępnie będzie skuteczny w swoim działaniu, oraz nie uszkodzi ubrań. Pamiętaj, jeżeli na metce widnieje rysunek przekreślonego trójkąta, to znaczy, że używanie wybielacz nie jest wskazane. W takim przypadku może on zniszczyć materiał.

Gdzie wsypać sodę oczyszczoną zamiast wybielacza?

W ostatnim czasie coraz popularniejsze stają się naturalne sposoby na pranie. Wiele osób sięga po ocet, sodę oczyszczoną, a nawet glicerynę. W przypadku wybielania ubrań najlepiej sprawdzi się soda oczyszczona. To naturalny, delikatny wybielacz. Sodę możesz dodawać do każdego prania. Nie zniszczy ona ubrań i posiada dodatkowe właściwości przeciwbakteryjne. Sodę oczyszczona możesz dodawać bezpośrednio do bębna pralki.

