Używasz tak ręczników? Mikrobiolodzy wskazali, że takie ręczniki to tykająca bomba. Nie pomoże nawet ocet, soda oczyszczona czy najnowocześniejsza pralka. Prawie połowa osób tak robi

Ręczniki, których używamy na co dzień, mogą stać się siedliskiem niebezpiecznych bakterii i drobnoustrojów. Badania z Japonii wykazały, że ręczniki nieprane przez 60 dni zawierają ogromne ilości bakterii, odpornych nawet na pranie. Zastanawiasz się, jak prać ręczniki, by były naprawdę czyste i bezpieczne? Odkryj proste metody, które zapewnią im świeżość i higienę!

Naukowcy wskazali, że takie ręczniki mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Sprawdź, czy sam tego nie robisz

O praniu i użytkowaniu ręcznikach napisano już wiele. Eksperci powtarzają, że ręczniki należy regularnie wymieniać i prać. Tylko w ten sposób można zachować ich czystość i higienę.

Ręczniki z uwagi na swoje zastosowanie mogą stać się siedliskiem bakterii oraz drobnoustrojów. Wilgoć, kontakt ze skórą, a nawet resztki kosmetyków i bakterie z toalety sprawiają, że na powierzchni ręczników powstaje mikroklimat sprzyjający namnażaniu się zarazków. Najnowsze badania z Japonii wykazały, że ręczniki niezmieniane i nieprane przez ponad 60 dni stają się tykającą bombą. Specjaliści przebadali ręczniki z 26 gospodarstw domowych. Uwagę skupiono na ręcznikach do wycierania ciała. Okazało się, że z tygodnia na tydzień liczba bakterii zerujących w tkaninach stale rosła. Oceniono, że po około 60 dniach na zwykłym ręczniku może być nawet 164 tys. bakterii na każdy centymetr kwadratowy. Mieszanka potu, naskórka, kosmetyków oraz wody stwarza idealne warunki do namnażania się bakterii i drobnoustrojów. Naukowcy podkreślili, że tak duże kolonie bakterii tworzą na powierzchni ręczników struktury odporne nawet na pranie. Oznacza to, że w przypadku używanych przez ponad 60 dni ręczników nawet nowoczesna detergenty mogą okazać się nieskuteczne.

Jak prać ręczniki, aby były czyste i higieniczne?

Aby ręczniki były higienicznie czyste, należy prać je w wysokiej temperaturze, najlepiej w 60 stopniach Celsjusza, używając odpowiedniej ilości detergentu. Ważne jest, aby nie przeładowywać pralki, co pozwoli na swobodne płukanie i usunięcie wszelkich zanieczyszczeń. Do prania ręczników warto dodać pół szklanki octu, który zmiękczy tkaniny i usunie resztki mydła, a także działa antybakteryjnie. Unikaj stosowania płynów do płukania tkanin, ponieważ mogą one zmniejszyć chłonność ręczników i pozostawić na nich osad. Po wypraniu ręczniki należy dokładnie wysuszyć, najlepiej na świeżym powietrzu lub w suszarce bębnowej, co zapobiegnie rozwojowi pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Regularne pranie ręczników co 3-4 dni zapewni ich świeżość i higienę.

Dla uzyskania maksymalnej świeżości i puszystości ręczników, eksperci zalecają, aby przed praniem namoczyć je przez około 30 minut w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej (około pół szklanki na dużą miskę wody). To pomoże usunąć z tkanin nagromadzone osady z mydła i zmiękczaczy, które mogą sprawiać, że ręczniki stają się szorstkie i mniej chłonne. Po namoczeniu ręczniki należy wyprać w zwykły sposób.

9