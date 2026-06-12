Egzosomy – trend, który zmienia sposób myślenia o anti-aging

Jednym z najbardziej obiecujących kierunków są terapie z wykorzystaniem egzosomów. Te mikroskopijne pęcherzyki zewnątrzkomórkowe odpowiadają za komunikację między komórkami, wspierając procesy naprawcze i regeneracyjne. Szczególną uwagę ekspertów zwracają egzosomy pochodzenia bakteryjnego, pozyskiwane z Lactobacillus brevis – rozwiązanie łączące potencjał mikrobioty skóry z możliwościami nowoczesnej biotechnologii.

Egzosomy Lactobacillus brevis pomagają wspierać naturalną równowagę skóry oraz jej funkcje ochronne. Działają w zgodzie z mikrobiotą skóry, dlatego wpisują się w jeden z najmocniejszych kierunków współczesnej kosmetologii — wspieranie skóry, a nie jej przeciążanie.

Mikrobiota skóry – fundament nowoczesnej pielęgnacji

Coraz więcej mówi się dziś o tym, że kondycja skóry zaczyna się od silnej i zrównoważonej mikrobioty. To właśnie ona wpływa na odporność skóry, jej reakcje na czynniki zewnętrzne oraz poziom nawilżenia i komfortu.

Egzosomy Lactobacillus brevis:

wzmacniają mikrobiotę skóry, działając w harmonii z naturalną florą bakteryjną,

pomagają ograniczać przesuszenie i niedoskonałości,

wspierają odporność skóry na czynniki drażniące.

To szczególnie ważne dla osób zmagających się z nadreaktywnością skóry, rumieniem, przewlekłym stanem zapalnym czy osłabioną barierą hydrolipidową.

Regeneracja zamiast chwilowego efektu

Zdrowo wyglądająca skóra to przede wszystkim silna bariera ochronna. Egzosomy wspierają produkcję białek, m.in. filagryny, która odpowiada za utrzymanie odpowiedniego nawilżenia, elastyczności i integralności skóry. Dzięki temu pomagają odbudowywać barierę hydrolipidową i poprawiać kondycję skóry w dłuższej perspektywie. W praktyce oznacza to większy komfort skóry, mniej uczucia ściągnięcia, lepsze nawilżenie i mniejszą skłonność do podrażnień.

NANOTECHNOLOGIA - game changer współczesnej kosmetologii

Marki stworzone przez dr Serrano — Mediderma i Sesderma — od lat należą do pionierów wykorzystania nanotechnologii w kosmetologii. To właśnie ona jest jednym z kluczowych wyróżników obu marek oraz elementem, który znacząco wpływa na skuteczność terapii i pielęgnacji.

W zabiegach gabinetowych i dermokosmetykach wykorzystywane są m.in. liposomy oraz zaawansowane systemy transportu składników aktywnych, które pomagają zwiększać ich biodostępność i efektywność działania. Dzięki temu składniki aktywne mogą docierać głębieji bardziej precyzyjnie — dokładnie tam, gdzie skóra potrzebuje regeneracji, nawilżenia i wsparcia.

Profesjonalna terapia i domowa pielęgnacja: duet, który pokochały współczesne kobiety

Nowoczesna kosmetologia łączy profesjonalne terapie gabinetowe z codzienną pielęgnacją domową, która pomaga podtrzymywać i wzmacniać efekty zabiegów.

Mediderma EXOSES LB+ to zabieg, po którym skóra wygląda na świeżą, wypoczętą i wyraźnie bardziej zadbaną. Terapia łączy działanie egzosomów, laktoferyny oraz koktajlu rewitalizującego, wspierając regenerację, nawilżenie i poprawę jakości skóry.

Atutem zabiegu jest jego komfort. Terapia nie wymaga rekonwalescencji ani wyłączenia z codziennych aktywności. A efekt jest wyraźnie widoczny: skóra bardziej nawilżona, elastyczna i mniej reaktywna, a oznaki zmęczenia i drobne zmarszczki zdecydowanie zmniejszone. To nowoczesne rozwiązanie specjalnie opracowane dla osób zmagających się z suchością, rumieniem, nadreaktywnością skóry czy pierwszymi oznakami starzenia, które chcą poprawić wygląd skóry bez agresywnych terapii i długiej rekonwalescencji.

Niezbędną kontynuacją pielęgnacji gabinetowej jest linia dermokosmetyków Sesderma EXOSES. Formuły zawierają egzosomy oraz składniki wspierające nawilżenie, regenerację i działanie anti-aging, m.in. ceramidy, kwas hialuronowy, niacynamid, witaminę C, arbutynę, retinoid HPR czy wąkrotę azjatycką.

W gamie znajdują się:

EXOSES Eliksir – lekkie serum wspierające nawilżenie, regenerację i wyrównanie kolorytu skóry,

EXOSES Krem – bogata formuła wspierająca regenerację, jędrność i odbudowę bariery ochronnej skóry.

Hair longevity: gdy trychologia wchodzi na poziom premium regeneracji

Egzosomy to nie tylko jeden z najbardziej obiecujących kierunków nowoczesnej kosmetologii, ale i trychologii. Trend „skinification of hair” sprawił, że skórę głowy zaczęliśmy traktować podobnie jak skórę twarzy — jako obszar wymagający świadomej, regularnej pielęgnacji i regeneracji.

Mediderma EXOSES GF to nowoczesna terapia trychologiczna oparta na egzosomach bakteryjnych, laktoferynie, biomimetycznych peptydach i mikronakłuwaniu NANOPORE.

Nanotechnologia pomaga docierać składnikom aktywnym w okolice mieszka włosowego, czyli miejsca odpowiedzialnego za wzrost włosa. Terapia wspiera naturalne procesy regeneracyjne skóry głowy, poprawia mikrokrążenie oraz tworzy korzystniejsze środowisko dla mieszków włosowych.

Formuła została opracowana z myślą o osobach zmagających się z łysieniem androgenowym, sezonowym i hormonalnym wypadaniem włosów oraz osłabieniem kondycji włosów.

Summer beauty 2026 to mniej przeciążania, więcej wspierania. Egzosomy doskonale wpisują się w ten trend, odpowiadając na potrzebę zdrowo wyglądającej, naturalnie pięknej skóry i włosów.

Autor: Sesderma/ Materiały prasowe