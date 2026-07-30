Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "N". Wiesz, w jakim państwie leżą?
2026-07-30 4:00
Gotowi na kolejną dawkę geograficznych emocji? W ten czwartek zabieramy Was w wirtualną podróż do miast, których nazwy zaczynają się na literę "N". Nie wystarczy znać ich nazwy – prawdziwym wyzwaniem jest wskazanie kraju, w którym się znajdują! Czy uda Ci się zdobyć komplet punktów i udowodnić, że mapa świata nie ma przed Tobą tajemnic? Sprawdź swoją wiedzę