QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "N". Wiesz, w jakim państwie leżą?

Gotowi na kolejną dawkę geograficznych emocji? W ten czwartek zabieramy Was w wirtualną podróż do miast, których nazwy zaczynają się na literę "N". Nie wystarczy znać ich nazwy – prawdziwym wyzwaniem jest wskazanie kraju, w którym się znajdują! Czy uda Ci się zdobyć komplet punktów i udowodnić, że mapa świata nie ma przed Tobą tajemnic? Sprawdź swoją wiedzę

Autor: Sasirin Pamai/ Shutterstock