Sephora odkrywa karty! Poznaj najgorętsze nowości makijażowe, które musisz mieć w tym sezonie

W tym sezonie stawiamy na innowacje, pielęgnacyjne formuły i odważne kolory, które pozwolą Ci wyrazić siebie w pełni. Od podkładów, które perfekcyjnie stapiają się ze skórą, po palety cieni, które otwierają drzwi do niezliczonych możliwości makijażowych – Sephora zadbała o to, aby każda miłośniczka piękna znalazła coś dla siebie. Przygotuj się na to, że Twoja codzienna rutyna makijażowa nabierze zupełnie nowego wymiaru.

Niezależnie od tego, czy preferujesz subtelny, naturalny look, czy też uwielbiasz eksperymentować z intensywnymi barwami i błyskiem, najnowsze propozycje Sephorze z pewnością Cię zachwycą. Wśród nich znajdziesz produkty, które nie tylko upiększą, ale także zadbają o kondycję Twojej skóry, dzięki zaawansowanym składnikom aktywnym. To idealny moment, by połączyć przyjemne z pożytecznym i zainwestować w kosmetyki, które sprostają Twoim oczekiwaniom.

Przedstawiamy listę produktów, które już teraz podbijają serca beauty entuzjastek na całym świecie. Od luksusowych marek po te bardziej przystępne cenowo, ale równie skuteczne – każda nowość została starannie wyselekcjonowana, aby zapewnić Ci najlepsze rezultaty i przyjemność z użytkowania. Sprawdź, co warto dodać do swojej kosmetyczki, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami!

Marka Hourglass, stworzona w 2004 roku, celebruje mariaż piękna, luksusu i nauki! Znana z awangardowych formuł i innowacji technologicznych, marka Hourglass łączy nieprawdopodobne tekstury, eleganckie opakowania, wyrafinowane kolory i niezrównaną elegancję.

ILLUSION LUMINOUS GLOW FOUNDATION – PODKŁAD ROZŚWIETLAJĄCY

Marzysz o cerze dopracowanej w każdym detalu? W takim razie postaw na ten kremowy podkład bez efektu transferu, o średnim kryciu i rozświetlającym wykończeniu — idealny dla skóry mieszanej i suchej. Formuła kosmetyku opiera się na technologii wygładzania - Advanced Hydra-Smoothing oraz zawiera ochronę przeciwsłoneczną - SPF 30. Efekt? Skóra wygląda na wygładzoną i napiętą, jej struktura jest udoskonalona, a zmarszczki i drobne linie – wygładzone, przy jednoczesnej ochronie przed szkodliwym działaniem promieni UV. Z każdą kolejną aplikacją cera wygląda na zdrowszą i bardziej promienną. A blask? On również jest na miejscu…

PS: doceniamy także sprytną formułę kosmetyku — nie ulega transferowi i nie utlenia się w ciągu dnia.

Artyści czy entuzjaści makijażu? Mistrzyni makijażu o światowej renomie - Natasha Denona -zaspokaja wszystkie pragnienia, dzięki kolekcji zaawansowanych kosmetyków o wysokiej jakości i bogatych formułach silnie nasyconych pigmentami. Daj zaszaleć swojej spontaniczności i kreatywności!

HY GLOSS – KOLORYZUJĄCY BALSAM NADAJĄCY USTOM POŁYSK

Po sukcesie kolekcji HY-BRID Natasha rozwija ideę połączenia makijażu i pielęgnacji — tym razem z myślą o ustach… Efekt? Nowość - HY GLOSS - koloryzujący balsam nadający ustom połysk, dostępny w 7 odcieniach. Łączy komfort pielęgnacji z intensywnością koloru i trwałym blaskiem. Kremowa, otulająca formuła ze składnikami aktywnymi o działaniu przeciwstarzeniowym nawilża, wygładza i wspiera regenerację ust. Zapewnia wyrazisty kolor oraz lśniące, długotrwałe wykończenie — bez uczucia lepkości.

Too Faced to marka makijażowa, która wie jak się bawić! Jej cel? Łączenie zawadiackiego charakteru z szykiem glamour i innowacyjnymi, efektywnymi formułami. Czując się pięknym zewnętrznie, wzmacniasz swoje piękno wewnętrzne.

BORN THIS WAY SUPER GLOW MULTI-USE COMPLEXION ENHANCER – ROZŚWIETLACZ

Jego najważniejsze atuty:

Lekka, nietłusta formuła (to coś więcej niż klasyczna baza czy rozświetlacz),

Niekomedogenna, wielofunkcyjna formuła, która stapia się ze skórą, wygładza ją i nadaje jej świetlisty połysk,

Długotrwałość, bez transferu,

Aplikator z miękką, gąbeczkową końcówką ułatwiający aplikację,

Kolekcja obejmująca 6 odcieni.

Efekt? Skóra zyskuje równomierny, promienny blask — subtelny i naturalny.

Uwierz w wysoką wydajność ORAZ naturalność. W kreacji artystycznej ORAZ w mocy składników: oto siła napędzająca TARTE - znakomitą amerykańską markę kosmetyków, założoną ponad 20 lat temu przez Maureen Kelly. Innowacyjne, wegańskie formuły, na bazie naturalnych składników, są również przyjazne środowisku.​

MACARON BLUSH & GLOW – ROZŚWIETLAJĄCY DUET RÓŻU – W PUDRZE I W KREMIE

Ten duet różu w pudrze i kremie, dostępny w 4 odcieniach, można dowolnie łączyć, mieszać i nakładać warstwami, tworząc w pełni spersonalizowane makijaże. Formuła wzbogacona o składniki pielęgnujące — marakuję, puder diamentowy, witaminę E, peptydy, skwalan i masło shea — nadaje cerze promienny, świeży wygląd — jak po długim spacerze