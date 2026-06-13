Gdy nowe technologie wspierają zdrowy tryb życia. Kiedy warto się nie bać technologicznych ciekawostek?

Gdy na rynku pojawiły się smartwatche to była prawdziwa technologiczna rewolucja. To wtedy technologia zaczęła na dobre współistnieć dla naszego zdrowia w indywidualnym rytmie. Smartwatche całkowicie zrewolucjonizowały podejście do codziennej aktywności, diety i całego selfcare. W końcu te małe, sprytne urządzenia mogły pokazywać liczbę zrobionych przed nas kroków, spalone kalorie czy jakościowy sen. Dzisiaj smartwatche to zdecydowanie więcej. Nowoczesne urządzanie łączą w sobie tradycyjne potrzeby, jak słuchanie muzyki czy odbieranie połączeń z zaawansowanymi technologiami monitorującymi nasze zdrowie.

Samsung to światowy lider w zakresie inteligentnych zegarków, chociaż ich smartwatche to zdecydowanie coś więcej niż zegarki. Model Samsung Galaxy Watch Ultra pozwala na kompleksowe śledzenie postępów aktywności i podstawowych funkcji życiowych. Urządzenie to nie tylko liczy kroki i spalone kalorie, ale okazuje także tętno w czasie treningu umieszczając w pięcioetapowej skali. Do wyboru jest ogrom treningów, od tych klasycznych jak jazda na rowerze, bieganie czy pływanie, po te bardziej zaawansowane, takie jak wspinaczka czy pilates.

Liczenie kroków za pomocą telefonów lub smartwatchy na dobre odmieniło nasze podejście do codziennej, lekkiej aktywności. Dzięki temu mały stałą kontrolę nad naszych ruchem. Zdecydowaną przewagą smartwatchy jest regularny dostęp do naszej aktywności. Liczenie kroków za pomocą smartfona nie było najbardziej miarodajne. Nie zawsze bowiem mamy przy sobie telefon. W przypadku smartwatcha ten problem został rozwiązany i możemy w pełni kontrolować nasz ruch. Eksperci wskazują, że to właśnie chodzenie jest podstawą dziennej aktywności. Średnio intensywne cardio działa lepiej niż ostre treningi i daje lepsze rezultaty dla zdrowia i wydolności. To aktywność, która zawsze powinna być wykonywana, a 6000 lub 10000 kroków dziennie pozwoli nam zachować optymalną wagę i funkcjonowanie organizmu. Regularnie śledząc swoje postępy łatwiej jest je kontrolować i wskazywać sobie następne cele. To coś, co osobiście traktuje jako mój dzienny obowiązek i nie wyobrażam sobie funkcjonowanie bez sprawdzania indywidualnego licznika moich kroków.

Funkcja śledzenia trasy w smartwatchu Samsung Galaxy Watch Ultra to znacznie więcej niż tylko odczytywanie mapy – to Twój osobisty przewodnik w terenie. Dzięki szczegółowym wskazówkom dojazdu możesz śmiało eksplorować nowe szlaki, nie martwiąc się o zgubienie. Co więcej, innowacyjna funkcja "Śledź Wstecz" (Track Back) to prawdziwy game-changer: zapamiętuje Twoją drogę i w razie potrzeby bezpiecznie poprowadzi Cię z powrotem do punktu startowego, nawet w najbardziej wymagającym terenie. To idealne rozwiązanie dla biegaczy, rowerzystów i wszystkich miłośników outdooru, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i precyzję.

Ciekawą opcją są również krótkie serie treningowe pajacyków oraz brzuszków, które można wykonywać w przerwie od pracy, jako element rozruchu. To jednak nie wszystko. Samsung Galaxy Watch Ultra wyposażony jest także w funkcje, która mierzy poziom stresu, a także nasycenie krwi tlenem. Udogodnienia tę nie tylko pozwalają w pełni kontrolować swój organizm, ale także śledzić postępy. To wspaniała gra, która motywuje Cię do większego ruchu oraz zaangażowania we własne zdrowie. Co ważne, funkcje są idealnie zbilansowane i spełnią oczekiwania zarówno sportowych zapaleńców, jak i osób początkujących. Po skończonej aktywności warto zwrócić uwagę także na funkcje medytacji lub ćwiczeń oddechowych, które pozwolą Ci się wyciszyć i zrelaksować. Urządzenie poprowadzi się przez cała sesję i sprawi, że szybko nauczyć się poprawnych oddechów.

Urządzenie Samsung Galaxy Watch Ultra, podobnie jak inne tego typu synchronizuje się z telefon, a aplikacja Samsung Health pozwala odkryć wiele zaawansowanych technologii. To między innymi śledzenie obciążanie naczyniowego, pomiar ciśnienia krwi i 24-godzinne monitorowanie zdrowia organizmu.

Aby w pełni wykorzystać potencjał Samsung Health Monitor, kluczowa jest bezproblemowa integracja zegarka Samsung ze smartfonem Galaxy. Dopiero ta synergia odblokowuje dostęp do rozszerzonej funkcjonalności i kompletnego zestawu dedykowanych aplikacji, oferując kompleksowe doświadczenie w monitorowaniu zdrowia. Dzięki temu zyskujesz pełen obraz swojego samopoczucia, zawsze pod ręką.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra to także szeroki wachlarz opcji i aplikacji, które ułatwiają codziennie życie. Od odbierania połączeń, odpisywania na wiadomości po słuchanie muzyki, a także przeglądanie zdjęć i filmów. To przedłużenie smartfona, która zawsze jest pod ręką.

Kampania dla Twojego zdrowia. Samsung i Health Labs Care łączą siły dla lepszych rezultatów

Wraz z początkiem czerwca wystartowała kampania #mójMoment Samsung i Health Labs Care , która ma na celu pokazanie, że zdrowy tryb życia to coś więcej niż realizacja celów . To także sposób na poznanie siebie, swoich potrzeb i zrozumienie własnego organizmu. Odpowiednia suplementacja oraz stała kontrolą swojej aktywności, snu i poziomu stresu pozwala nam lepiej zrozumieć swój styl życia i wyznaczyć obszary potrzebujące więcej uwagi.

Autor: Samsung/ Materiały prasowe

Lepsza suplementacja dla Twojego zdrowia

Kolagen, będący głównym białkiem strukturalnym w organizmie, odgrywa kluczową rolę w regeneracji tkanek łącznych, takich jak ścięgna, więzadła i chrząstki. Regularna suplementacja może pomóc w zmniejszeniu bólu stawów po intensywnym wysiłku, przyspieszając ich odbudowę i zwiększając elastyczność. Dzięki temu Twoje ciało jest lepiej przygotowane do kolejnych treningów, minimalizując ryzyko kontuzji.

Poza kluczową rolą w regeneracji stawów i wspieraniu tkanki łącznej, kolagen jest również cenionym składnikiem w kontekście pielęgnacji i anti-aging. Produkty takie jak HealthLabs Care Glow Me Pro Age to doskonały przykład kompleksowej suplementacji, która wykracza poza czysto sportową regenerację. Zawiera on specjalistyczny kolagen Verisol F, a także kwas hialuronowy, koenzym Q10, astaksantynę oraz szereg witamin i minerałów (np. biotynę, cynk), które wspólnie działają na poprawę elastyczności i nawilżenia skóry, wzmocnienie włosów i paznokci. To pokazuje, jak wszechstronne może być działanie kolagenu, wspierając nie tylko sprawność fizyczną, ale i ogólny wygląd oraz samopoczucie.

Autor: HealthLabs/ Materiały prasowe

Białko jest absolutnie niezbędne do skutecznej regeneracji mięśni po treningu. Intensywny wysiłek fizyczny powoduje mikrouszkodzenia włókien mięśniowych, a białko dostarcza aminokwasów – ich podstawowych budulców – do ich naprawy i odbudowy. Szybkie dostarczenie białka po treningu, np. w formie odżywki, znacząco przyspiesza ten proces, zmniejszając bolesność mięśni i przygotowując je na kolejną dawkę wysiłku.

Wybór odpowiedniego suplementu białkowego ma kluczowe znaczenie dla optymalnej regeneracji i utrzymania masy mięśniowej. Doskonałym przykładem produktu spełniającego te kryteria jest HealthLabs Care Protein Me. Ten wysokiej jakości koncentrat białka serwatkowego (WPC) dostarcza nie tylko solidną dawkę protein, ale często wzbogacony jest o składniki wspierające trawienie, takie jak enzymy DigeZyme®, co zapewnia lepszą przyswajalność aminokwasów. Dzięki temu Twoje mięśnie otrzymują budulec, którego potrzebują, szybko i efektywnie, a przyjemny smak wanilii sprawia, że codzienne uzupełnianie białka staje się prawdziwą przyjemnością.

Autor: HealthLabs/ Materiały prasowe

Odkryłam, że kluczem do mojej lepszej aktywności, większej energii i skuteczniejszej kontroli relaksu jest holistyczne podejście, łączące suplementację z technologią. Regularne wspieranie organizmu kolagenem i białkiem to dla mnie podstawa – czuję, jak moja skóra jest lepiej nawilżona, a mięśnie szybciej się regenerują po każdym treningu. To pozwala mi na intensywniejsze ćwiczenia bez obaw. Jednocześnie mój smartwatch, monitorując każdy ruch, tętno czy jakość snu, daje mi bezcenne dane. Dzięki niemu dokładnie wiem, kiedy mogę sobie pozwolić na większy wysiłek, a kiedy potrzebuję odpoczynku. Ta synergia sprawia, że jestem bardziej świadoma swojego ciała, mam więcej energii na co dzień i potrafię efektywniej zadbać o relaks, co przekłada się na moje ogólne samopoczucie.