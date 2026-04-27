Majówka 2026 pod znakiem wysokich temperatur. IMGW pokazało najnowsze mapy pogodowe

Prognoza pogody na majówkę 2026. Najnowsze dane IMGW

Opublikowane niedawno modele meteorologiczne na przełom kwietnia i maja, a dokładnie na okres od 28 kwietnia do 4 maja, całkowicie rozwiewają dotychczasowe wątpliwości. Po okresie zauważalnych chłodów, z którymi mieliśmy do czynienia we wcześniejszych dniach, synoptycy zapowiadają diametralną zmianę warunków atmosferycznych. Nad Polskę nadciągnie wyraźna fala ciepła, gwarantując wyjątkowo sprzyjającą aurę podczas całego długiego weekendu.

Temperatury w długi weekend majowy. Termometry poszybują w górę

Eksperci przeanalizowali mapy anomalii termicznych, z których jasno wynika, że początek maja przyniesie wartości znacznie przekraczające wieloletnie średnie. W całej Polsce, a w szczególności między 1 a 3 maja, odchylenie od normy wyniesie od +2 st. C w regionach zachodnich do nawet +6 st. C na południu i wschodzie kraju. To oznacza, że w samym środku wiosny doświadczymy warunków typowo letnich.

Słońce i wysokie temperatury. Idealna pogoda na majówkowy wyjazd

Takie wyliczenia modeli pogodowych z pewnością ucieszą osoby planujące aktywności poza domem i organizację plenerowych spotkań. Duża ilość promieni słonecznych i wysokie wskazania termometrów stworzą doskonałe środowisko do spacerów oraz tradycyjnego grillowania. Synoptycy radzą, aby wyciągnąć z szaf lżejszą garderobę, ponieważ warunki atmosferyczne w pierwszych dniach maja będą wybitnie sprzyjać miłośnikom wypoczynku na świeżym powietrzu.

