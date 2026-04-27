Nawet 20 tysięcy lotów zostanie odwołanych. Znany gigant tnie siatkę połączeń

Koszty paliwa lotniczego wyższe o niemal 100 procent

Od wielu miesięcy analitycy biją na alarm, wskazując na gwałtownie rosnące ceny paliwa lotniczego. Według branżowych raportów, chociażby tych opracowanych przez Traveldata, za litr paliwa trzeba zapłacić prawie dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Taka sytuacja mocno uderza w finanse przewoźników, obniżając opłacalność wielu tras. W rezultacie linie lotnicze zmuszone są do wprowadzania masowych redukcji w swoich rozkładach.

Lufthansa odwołuje loty. Zniknie 20 tys. połączeń

Niemieckie linie lotnicze Lufthansa postanowiły podjąć radykalne działania. Przewoźnik zdecydował, że do października 2026 roku zlikwiduje blisko 20 tysięcy lotów na krótkich dystansach. Redukcje uderzą głównie w najważniejsze węzły przesiadkowe Lufthansy, do których należą: Frankfurt, Wiedeń, Monachium, Bruksela, Rzym oraz Zurych. Co ważne, cięcia nie obejmą lotów długodystansowych, z których firma nie zamierza rezygnować, uznając je za wyjątkowo dochodowe.

Informacje o zmianach. Pasażerowie otrzymują komunikaty od kwietnia

Wstępne odwołania tras miały miejsce już w kwietniu, a wkrótce poznamy docelową wersję wakacyjnego rozkładu lotów. Klienci niemieckiego przewoźnika, którzy wykupili bilety na anulowane rejsy, na bieżąco otrzymują powiadomienia o modyfikacjach w harmonogramie podróży.

Zmiany w Lufthansie. Odczują je także pasażerowie z Polski

Decyzje niemieckiego przewoźnika dotkną również podróżujących z naszego kraju. Z informacji przekazywanych przez portale lotnicze wynika, że już wstrzymano wybrane loty z polskich miast. Do końca maja zawieszone zostały następujące połączenia:

Gdańsk - Monachium

Rzeszów i Bydgoszcz - Frankfurt

Niejasna pozostaje też kwestia rejsów z Wrocławia do Monachium. Choć Lufthansa mówi na razie o przejściowych redukcjach, brakuje pewności, czy loty te zostaną przywrócone przed rozpoczęciem letniego sezonu. Negocjacje z portami lotniczymi są w toku, lecz na razie nie ogłoszono wiążących decyzji.