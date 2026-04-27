Na koniec zbiórki Łatwoganga padł apel. Czarzasty już zareagował. "Możemy to zrobić"

Historyczna zbiórka

Niedzielny wieczór przyniósł finał niezwykłej akcji charytatywnej Piotra „Łatwoganga” Garkowskiego. Jego dziewięciodniowa, nieprzerwana transmisja na YouTube, zaowocowała zebraniem imponującej kwoty ponad 251 milionów złotych, co czyni ją największą zbiórką online na cele dobroczynne. Stream, który pierwotnie miał się skończyć wcześniej, był wielokrotnie przedłużany i ostatecznie zakończył się o 21:37, gromadząc w ostatnich minutach ponad 1,4 miliona jednoczesnych widzów.

Do inicjatywy włączyły się liczne znane osobistości ze świata muzyki, sportu i internetu, takie jak Doda, Robert Lewandowski, Adam Małysz czy Cezary Pazura, którzy łączyli się zdalnie lub osobiście odwiedzali organizatora na warszawskiej Pradze. Akcja obfitowała w poruszające gesty, w tym ogolenie głów przez Katarzynę Nosowską i Blankę Lipińską w geście solidarności z chorymi dziećmi, a także różnorodne wydarzenia – od koncertów i tatuaży po próby pojednania zwaśnionych artystów (jak raperów Tedego i Peji).

Apel i reakcja Czarzastego

- Prośba do polityków: proszę, weźcie się w garść. Zrobiliśmy wielką rzecz i prośba do wszystkich, którzy myślą, że są rzeczy niemożliwe. Piotrek [Łatwogang - red.] udowodnił wszystkim, że nie ma - mówił raper Bedoes na koniec transmisji. Następnie razem zaapelowali oni o ustanowienie 26 kwietnia narodowym dniem walki z rakiem u dzieci.

Na ten apel zareagował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. - Jeżeli organizatorzy zbiórki, którym gratuluję, mają ochotę podtrzymać ten apel, to dzisiaj Kancelaria Sejmu, bo ktoś to musi przeprowadzić, zwróci się do organizatorów, nie ingerując politycznie w nic absolutnie. I możemy tę sprawę zrobić, jeżeli nadal ci państwo mają taką ochotę. Taką deklarację chciałem złożyć - powiedział na koniec programu.

