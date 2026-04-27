Zaawansowana pielęgnacja wspierająca młodość skóry

W zachowaniu młodego wyglądu skóry nie chodzi dziś o odwracanie czasu, lecz o mądrą profilaktykę. To właśnie wspieranie naturalnych procesów regeneracyjnych stało się jednym z najważniejszych kierunków nowoczesnej pielęgnacji anti-aging, od lat rozwijanym w gabinetach medycyny estetycznej. Teraz ta filozofia trafia do codziennej rutyny. YOSKINE YOUTH SENSEI czerpie z doświadczeń profesjonalnych terapii, opierając się na składnikach dotąd zarezerwowanych dla zabiegów gabinetowych i dermokosmetyków premium, by przenieść ich skuteczność do pielęgnacji domowej.

Za działanie wspierające regenerację skory, zmniejszenie widoczności zmarszczek i poprawę nawilżenia odpowiada 2ndgeneration PDRN, czyli nowoczesna, druga generacja PDRN. To niewielkie fragmenty DNA pochodzenia roślinnego [50~500 bp] o niskiej masie cząsteczkowej [1.8~18 kDa], umożliwiają jeszcze skuteczniejsze działanie regenerujące. Połączenie innowacyjnego kompleksu pięciu czynników wzrostu komórkowego G5FACTORS [IGF-1, EGF, acidic FGF, basic FGF i VEGF], witaminy B9 i aminokwasu stymuluje odnowę komórkową, poprawia elastyczność skóry i odmładza jej wygląd. Ale to nie wszystko. W formułach znajdziemy też kwas traneksamowy, kwas migdałowy i niacynamid, czyli trio wyrównujące koloryt cery. Redukują przebarwienia zarówno brązowe (związane z melaniną), jak i przebarwienia czerwone (o podłożu naczyniowym). Z kolei glutation i prebiotyki tworzą tarczę przeciwwolnorodnikową, wspierającą naturalną barierę mikrobiomową skóry. Glutation chroni skórę przed wolnymi rodnikami 10x silniej od witaminy C, a prebiotyki wzmacniają funkcje barierowe skóry.

YOSKINE YOUTH SENSEI to skuteczna odpowiedź na potrzeby skóry. Dzięki synergii innowacyjnych składników wspiera regenerację skóry, wyrównuje jej koloryt i wzmacnia barierę. Ta linia to przyszłość pielęgnacji anti-aging, która przenosi standardy gabinetów medycyny estetycznej do domowego zacisza.

YOSKINE YOUTH SENSEI Nawilżająca Mgiełka prebiotyczna

Mgiełka nawilżająca, stymulująca naturalne procesy w skórze, umożliwiające zachowanie jej młodego wyglądu na dłużej. Nawilża, wspiera równowagę mikrobiomową na powierzchni skóry, poprawia koloryt cery, opóźniając objawy starzenia.

Sposób użycia: Codziennie rano i wieczorem rozpyl mgiełkę na skórze twarzy, szyi i dekoltu. W czasie aplikacji oczy i usta powinny być zamknięte.

YOSKINE YOUTH SENSEI Rozjaśniające Serum na noc

69,90 zł/30 ml

Serum poprawiające koloryt, rozjaśniające drobne przebarwienia. Stymuluje skórę do zachowania młodego wyglądu i redukcji widocznych pierwszych objawów upływu czasu. Poprawia nawilżenie oraz redukuje „zmęczony” wygląd cery.

PDRN 2nd to nowoczesna, druga generacja PDRN. Zmniejsza widoczność zmarszczek, poprawia nawilżenie i pomaga zachować młody wygląd na dłużej.

Kwasy AHA delikatne dla skóry połączenie kwasu migdałowego i mlekowego. Poprawiają koloryt cery, zmniejszają widoczność przebarwień i poprawiają nawilżenie.

Sposób użycia: Stosuj serum wieczorem pod krem, 3 x w tygodniu. Rozprowadź na skórze twarzy, omijając okolice oczu i ust. Stosuj z innymi kosmetykami linii Yoskine Youth Sensei.

YOSKINE YOUTH SENSEI Wygładzający Krem pod oczy

Krem wygładzający do pielęgnacji delikatnej skóry pod oczami, pobudzający naturalne procesy regeneracyjne, dzięki którym dłużej zachowuje ona młody wygląd. Poprawia nawilżenie, zmniejsza widoczność pierwszych zmarszczek oraz cieni, przywracając okolicy oczu wypoczęty wygląd.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

PDRN 2nd to nowoczesna, druga generacja PDRN. Zmniejsza widoczność zmarszczek, poprawia nawilżenie i pomaga zachować młody wygląd na dłużej.

G5FACTORS to innowacyjny kompleks m.in. pięciu czynników wzrostu komórkowego, który wspiera procesy odnowy skóry, wpływając na poprawę jej elastyczności i odmłodzenie wyglądu.

·Kofeina zmniejsza widoczność cieni, przywraca bardziej wypoczęty wygląd skóry okolic oczu.

Sposób użycia: Codziennie rano i wieczorem rozprowadź krem na skórze okolic oczu. Stosuj z innymi kosmetykami linii Yoskine Youth Sensei.

YOSKINE YOUTH SENSEI Intensywne Serum Nawilżające

Serum silnie nawilżające, wielokierunkowo stymulujące skórę do zachowania młodego wyglądu. Nawilża, zmniejsza widoczność pierwszych zmarszczek, poprawia jędrność, elastyczność i koloryt skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

· PDRN 2nd to nowoczesna, druga generacja PDRN. Zmniejsza widoczność zmarszczek, poprawia nawilżenie i pomaga zachować młody wygląd na dłużej.

· G5FACTORS to innowacyjny kompleks m.in. pięciu czynników wzrostu komórkowego, który wspiera procesy odnowy skóry, wpływając na poprawę jej elastyczności i odmłodzenie wyglądu.

· Kompleks rozjaśniający łączy skuteczność działania kwasu traneksamowego i niacynamidu. Redukuje „szary”,„zmęczony” wygląd skóry.

Sposób użycia: Codziennie rano i wieczorem rozprowadź serum na skórze twarzy, szyi i dekoltu, omijając okolice oczu. Stosuj z innymi kosmetykami linii Yoskine Youth Sensei.

YOSKINE YOUTH SENSEI Nawilżający Krem wygładzający

Krem nawilżający, stymulujący naturalne procesy w skórze, umożliwiające zachowanie jej młodego wyglądu na dłużej. Wygładza, poprawia jędrność, nawilżenie i koloryt cery, opóźniając pojawianie się objawów starzenia się skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

PDRN 2nd to nowoczesna, druga generacja PDRN. Zmniejsza widoczność zmarszczek, poprawia nawilżenie i pomaga zachować młody wygląd na dłużej.

G5FACTORS to innowacyjny kompleks m.in. pięciu czynników wzrostu komórkowego, który wspiera procesy odnowy skóry, wpływając na poprawę jej elastyczności i odmłodzenie wyglądu.

Ceramidy działają regenerująco, usprawniają odbudowę naturalnej bariery hydrolipidowej. Redukują przesuszenie skóry, pozostawiając cerę lepiej nawilżoną i gładszą w dotyku.

Sposób użycia: Codziennie rano i wieczorem rozprowadź krem na skórze twarzy, szyi i dekoltu, omijając okolice oczu. Stosuj z innymi kosmetykami linii Yoskine Youth Sensei.