To najgorszy makijaż dla kobiet dojrzałych. W świetle dziennym wygląda tragicznie i podkreśla każdą zmarszczkę. Jeżeli chcesz wyglądać młodziej unikaj tych kosmetyków 

Wbrew powszechnym opiniom, makijaż dla kobiet po 50-tce nie musi postarzać – kluczem jest odpowiednie przygotowanie skóry i wybór kosmetyków.

Zbyt mocno kryjące podkłady na niewłaściwie nawilżonej cerze oraz rozświetlacze z dużymi drobinkami mogą podkreślać zmarszczki i niedoskonałości.

Opadająca powieka nie jest przeszkodą w makijażu oczu, ale wymaga specjalnych technik, które optycznie otworzą i odmłodzą spojrzenie.

Dowiedz się, jakich błędów unikać i jakie triki zastosować, by makijaż podkreślał Twoje piękno, zamiast dodawać lat.

Makijaż dla kobiet po 50-tce. Te kosmetyki dodadzą Ci przynajmniej 10 lat

Przyjęło się mówić, że makijaż postarza, a kobiety dojrzałe powinny zrezygnować z kryjących, mocnych makijaży wieczorowych. Nie jest to do końca prawda. Kobiety po 50-tce mogą z powodzeniem sięgać po makijaż i nie bać się kolorów oraz szaleństw. W wieku dojrzałym nie musisz rezygnować z kolorowych cieni do powiek czy metalicznych kresek. Uwagę trzeba zwrócić na nieco inne aspekty.

Makijaż u kobiet po 50-tce. Przez ten błąd podkład zawsze wygląda źle

Podstawową każdego makijażu jest skóra. Dobrze dobrany podkład i korektor jadana rytm całemu makijażowi. W przypadku cery dojrzałej należy zadbać o odpowiednie przygotowanie skóry. Wraz z wiekiem skórą traci wodę i większość kobiet dojrzałych zmaga się z mocno przesuszoną skórą. Na odwodnionej cerze zmarszczki stają się bardziej widoczne, a kosmetyki do makijażu wchodzą w bruzdy. Tutaj należy rozprawić się z mitem kosmetyków niewchodzących w załamania skóry. Takie de facto nie istnieją. Każdy produkt do makijażu nakładany na twarz będzie wchodził w załamania. Ważne zatem, aby skórę wcześniej dobrze nawilżyć. Kobiety po 50-tce powinny wybierać podkłady i korektory nawilżające, które mają w składzie składniki pielęgnujące. Nie musisz rezygnować z krycia, żadnej jednak wcześniej o pielęgnację.

Kiedy blask zaczyna przytłaczać. Ten rozświetlacz wyrządzi Ci krzywdę

Jednym z kosmetyków,na który kobiety dojrzałe powinny szczególnie uważać jest rozświetlacz. Wiemy, że kobiety kochają błyszczeć, ale czasami ten blask może nam zaszkodzić. Rozświetlacze z mocnymi drobinkami lub grubo zmielone bardzo mocno podkreślają fakturę skóry. Jeżeli cera ma jakieś niedoskonałości to tego rodzaju rozświetlacz je tylko podkreślić. W efekcie skóra będzie wyglądać na starsza. Paniom dojrzałym rekomenduje się nieco subtelniejsze rozświetlacze o satynowym wykończeniu. Dobrym rozwiązaniem są także kremowe produkty dające efekty mokrej skóry. Makijażyści podkreślają, że kobiety dojrzale nie powinny rezygnować z blasku i rozświetlona w swoim makijażu. Warto jednak wybierać nieco subtelniejsze formuły.

Takim makijażem oczu dodasz sobie kilkanaście lat, czyli jak malować opadające powieki

Kobiety dojrzałe często zmagają się z problemem opadającej powieki. Jest to jeden z procesów starzenia się skóry. Wynika on z utraty jędrności skóry, która zaczyna opadając na oko.

Opadająca powieka nie jest powodem do rezygnacji z makijażu oczu. W takim przypadku warto jednak zastosować techniki, które optycznie otworzą i odmłodzą oczy. Techniki malowanie opadającej powieki skupiają się przede wszystkim na aplikacji ciemniejszych cieni ponad załamanie oka. Pamiętaj, aby zawsze dokładnie rozejrzeć cienie używając do tego puchatego pędzla. Da to delikatny efekt. Cień umiejscowiony ponad załamaniem otworzy i powiększy oko. Na ruchomą cześć powieki nałóż satynowy cień o lekko błyszczącym wykończeniu. Staraj się unikać ceni z grubą zmielona drabiną i brokatem.

Kobiety po 50-tce mogą także malować kreski. Opadająca powieka to nie powód, aby rezygnować z eye-liner'a.

Za pomocą czarnego eyelinera, ciemnego cienia i cienkiego pędzelka można uzyskać idealny efekt kreski na opadającej powiece. Otóż wystarczy wypełnić przestrzeń na powiece przy jej załamaniu ciemnym, a najlepiej czarnym cieniem. Wówczas uzyskasz perfekcyjną kreskę. W delikatniejszej wersji makijażu na opadającą powiekę warto skoncentrować się na samej linii rzęs. Brązowym cienie z delikatnym połyskiem podkreśl linię rzęs na górnej powiece. W ten sposób optycznie otworzysz i powiększysz oko.

6