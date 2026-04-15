Makijaż na komunię i chrzest – zasada numer jeden: mniej znaczy więcej

Idealna cera – lekko, świeżo i bez efektu maski

Podstawą jest dobrze przygotowana skóra. Zamiast ciężkiego podkładu lepiej postawić na:

krem BB lub CC,

lekki podkład o naturalnym wykończeniu,

korektor tylko tam, gdzie jest potrzebny.

Efekt? Skóra wygląda na wypoczętą, a nie „przerysowaną”. Warto pamiętać, że światło dzienne nie wybacza ciężkich warstw kosmetyków.

ERBORIAN Krem CC

Dzięki swojej zmieniającej się konsystencji, opartej na zamkniętych w kapsułkach pigmentach, krem CC to koreański kosmetyk do pielęgnacji skóry zapewniający lekkie krycie, które stapia się ze skórą, zapewniając równomierny, naturalny i promienny wygląd. Formuła wzbogacona o składniki pielęgnujące, zawierająca 2% Centella Asiatica i kwas hialuronowy, natychmiastowo nawilża skórę przez 24 godziny, jednocześnie poprawiając jej teksturę dzień po dniu.

Oczy – subtelne podkreślenie zamiast mocnego smoky eye

Makijaż oczu na komunię czy chrzest powinien być delikatny, ale dopracowany. Sprawdzą się:

beże, brązy i delikatne róże,

matowe lub lekko satynowe cienie,

cienka kreska zamiast grubego eyelinera,

tusz wydłużający rzęsy.

Smoky eye? Zostawmy go na wieczorne wyjścia. Tu liczy się świeżość, nie dramatyzm.

Armani Beauty Eye Tint Cień do powiek

Eye Tint to rewolucyjny cień do powiek od Giorgio Armani, który radykalnie zmienia zasady tworzenia makijażu. Lekka konsystencja łatwo rozprowadza się na powiece, nadając spojrzeniu świetlistości i lekkości. Subtelne, ultralekkie i niezwykle trwałe odcienie można nieskończenie na siebie nakładać, aby stworzyć doskonale dopasowany i wyrafinowany efekt szyty na miarę. Eye Tint pozwala na stworzenie dowolnego efektu wykończenia - opalizującego, satynowego, matowego lub metalicznego.

Bronzer – ciepło, nie opalenizna z solarium

Bronzer ma jedno główne zadanie: delikatnie ocieplić twarz i nadać jej wymiaru. Nie chodzi o tworzenie sztucznej opalenizny, tylko o subtelne podkreślenie rysów.

Najlepiej sprawdzają się:

bronzery w chłodno-neutralnych odcieniach (dla jasnej cery),

delikatne, matowe formuły bez drobinek,

lekkie „muśnięcie” zamiast intensywnego konturowania.

Gdzie go nakładać? Klasycznie: pod kości policzkowe, przy linii włosów i delikatnie na skronie. Kluczowe słowo to rozblendowanie – bronzer nie może tworzyć ostrych plam ani smug.

CHARLOTTE TILBURY Beautiful Skin Sun-Kissed Glow – Bronzer

Kremowy bronzer wzbogacony kwasem hialuronowym i słoneczną prowitaminą D3 to sekretny sposób na skórę muśniętą słońcem i piękną, promienną oraz zdrowo opaloną cerę każdego dnia! Dostępny w wielu uniwersalnych odcieniach zapewniających idealny efekt glow na lato. Wygładzająca, odporna na pot i wilgoć formuła ma pudrowo-kremową konsystencję, która wtapia się w skórę i umożliwia łatwe budowanie efektu od delikatnego i naturalnego po bardziej wyrazisty i odważny.

Róż – zdrowy rumieniec, nie efekt „laleczki”

Róż to kosmetyk, który natychmiast ożywia twarz. Dobrze dobrany sprawia, że wyglądasz świeżo i młodo, nawet po nieprzespanej nocy.

Na uroczystości rodzinne najlepiej wybrać:

odcienie pudrowego różu,

brzoskwiniowe tony,

delikatne satynowe wykończenie (bez brokatu na co dzień).

Aplikacja ma ogromne znaczenie. Róż nakładamy na „jabłuszka” policzków i delikatnie rozcieramy ku skroniom. Efekt ma przypominać naturalne zarumienienie, a nie intensywną plamę koloru.

NARS The Multiple - Wielofunkcyjny sztyft do makijażu

Kultowy, wielofunkcyjny sztyft autorstwa François Narsa powraca w 8 żywych i uniwersalnych odcieniach do policzków, ust i oczu. Formuła z możliwością stopniowania krycia pozwala uzyskać intensywny kolor już po jednym pociągnięciu, zapewniając długotrwały efekt. Przekształcająca się konsystencja kremu zmieniająca się w puder tworzy matowe wykończenie, które tuszuje drobne niedoskonałości twarzy.

Usta – klasyka w wersji soft

Na usta najlepiej sprawdzają się:

błyszczyki w naturalnych odcieniach,

pomadki nude,

delikatne róże.

Czerwona szminka? Może wyglądać zbyt wieczorowo, chyba że cała stylizacja jest bardzo stonowana i elegancka.

LANCÔME Lip Idole Juicytreat - Błyszczyk

Lancôme LIP IDÔLE JUICYTREAT to hybryda makijażu i pielęgnacji, która łączy luksusowy efekt gloss z mocą serum. Formuła oparta na technologii serum-in-oil głęboko odżywia, podczas gdy 3D połysk optycznie wypełnia i rozświetla usta. Dzięki precyzyjnemu aplikatorowi i jedwabistej konsystencji każda aplikacja to czysta przyjemność i widoczna zmiana.