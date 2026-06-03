Nowa odsłona marki Swarovski. Kampania Summertime to czysta energia lata

W letniej kampanii marki Globalna Ambasadorka Ariana Grande sięga po ulubione zestawy – soczyste, zabawne i bezkompromisowe. Jej obecność nadaje kolekcji dokładnie ten ton, którego szuka lato: im więcej blasku, tym lepiej.

Swarovski Summertime to kolekcja bez kompromisów. Truskawkowe motywy i owocowe charmsy mieszają się z klasycznymi formami, pastelowe odcienie sąsiadują z intensywnymi barwami, a każdy element zaprasza do zabawy – warstwowej, zmysłowej, osobistej.

A lato w wydaniu Swarovski to nie tylko biżuteria: ikoniczna linia zegarków inspirowana Millenią wchodzi w sezon w słodkich, intensywnych odcieniach, które zmieniają mierzenie czasu w przyjemność pełną estetycznych wrażeń. Charakterystyczne kryształy w kształcie ośmiokąta zapraszają do tworzenia warstw w wersji maksi – albo robią natychmiastowe wrażenie noszone solo.

Ta sama filozofia radości i personalizacji żyje w kolekcji Swarovski Charms: dojrzałe owoce, słodkie pszczółki i talizmany dobrego szczęścia, które zamykają lato w miniaturowej formie. Każdy charms to mały błysk światła – do własnej stylizacji lub jako prezent, który przynosi uśmiech.

Gwiazdą sezonu pozostaje jednak truskawka. Swarovski sięgnął po technikę, którą stosuje po raz pierwszy: precyzyjnie cięte czerwone kryształy w pięciu odcieniach, zawieszone w przezroczystej żywicy, tworzą hipnotyzujący efekt soczystego, lśniącego owocu. Wisiorek, pierścionek i charms – trio stworzone dla pikników, ogrodowych przyjęć i długich, świetlistych letnich nocy.

Kampania Swarovski Summertime z udziałem Globalnej Ambasadorki Ariany Grande to zaproszenie do blasku – na każdy dzień tego wyjątkowego sezonu. Kampania startuje w czerwcu 2026, a kolekcja czeka już w butikach i online od lutego 2026.

i Autor: Swarovski/ Materiały prasowe

i Autor: Swarovski/ Materiały prasowe

i Autor: Swarovski/ Materiały prasowe