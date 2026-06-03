Glow & protect – letni rytuał od Eisenberg

To właśnie dlatego letnie rytuały beauty koncentrują się na produktach, które pomagają skutecznie chronić skórę przed fotostarzeniem, jednocześnie dbając o jej świeży i promienny wygląd. Istotny jest również wybór formuł wzmacniających naturalne mechanizmy obronne skóry, wspierających jej nawilżenie i pomagających zachować zdrowy blask nawet podczas najbardziej słonecznych dni. Oto cztery produkty EISENBERG, dzięki którym każdy letni rytuał staje się synonimem skutecznej ochrony, nawilżenia i naturalnego glow każdego dnia.

NAWILŻENIE PEŁNE BLASKU

Podstawą letniej pielęgnacji jest odpowiedni poziom nawilżenia, który pomaga skórze zachować komfort, elastyczność i naturalny blask nawet podczas upalnych dni. EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 2 to zaawansowana esencja pielęgnacyjna, która intensywnie nawilża, wspiera odbudowę bariery ochronnej i przywraca skórze równowagę. Lekka, szybko wchłaniająca się formuła pozostawia cerę świeżą, gładką i promienną, jednocześnie przygotowując ją do kolejnych etapów pielęgnacji. Formuła wzbogacona o olej z wiesiołka, olej z dzikiej róży oraz ekstrakt z komórek macierzystych liści malin wspiera regenerację i pomaga zachować młody wygląd skóry, a Formuła Trio-Molecular® dodatkowo regeneruje, stymuluje i dotlenia komórki.

SPRAWDŹ: EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 2, 359 zł/100 ml/sephora.pl

PIELĘGNUJĄCA TARCZA OCHRONNA

Piękna, promienna skóra latem zaczyna się od skutecznej ochrony przeciwsłonecznej. EISENBERG FACE SUN CARE SPF50 z linii Sublime Tan zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, pomagając zapobiegać fotostarzeniu oraz powstawaniu przebarwień. Lekka, mleczna formuła pozostaje niewidoczna na skórze, nie obciąża jej i doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji, także pod makijaż. To coś więcej niż klasyczny produkt SPF. Witamina E wspiera ochronę przed wolnymi rodnikami, aloes koi i intensywnie nawilża, a kompleks polisacharydów pomaga utrzymać optymalny poziom nawodnienia skóry nawet podczas upalnych dni. Dzięki temu skóra pozostaje komfortowa, świeża i pełna naturalnego blasku, a codzienna ochrona staje się jednym z najważniejszych elementów letniego rytuału glow.

SPRAWDŹ: EISENBERG FACE SUN CARE SPF50, 195 zł/50 ml/sephora.pl

GLOW W JEDNEJ KROPLI

W letniej pielęgnacji liczy się lekkość, świeżość i efekt zdrowej, naturalnie promiennej skóry. EISENBERG YOUTH ELIXIR to rozświetlający żel liftingujący, który w kilka chwil przywraca cerze wypoczęty wygląd i subtelny glow. Redukuje oznaki zmęczenia, wygładza rysy i dodaje skórze energii, dzięki czemu stanowi idealną bazę pod makijaż lub szybki sposób na odświeżenie wyglądu w ciągu dnia. Formuła działa natychmiast i wielowymiarowo – wyciąg z miłorzębu japońskiego wspiera mikrokrążenie, zielona herbata działa kojąco, a biotechnologiczny kompleks napinający oraz cząsteczki odbijające światło nadają skórze efekt subtelnego rozświetlenia. Formuła Trio-Molecular®, wspiera regenerację, stymulację i dotlenienie skóry, wzmacniając jej naturalną witalność i świeży wygląd.

SPRAWDŹ: EISENBERG YOUTH ELIXIR, 489 zł/30 ml/sephora.pl

KOMFORT DLA DELIKATNYCH STREF

W codziennej pielęgnacji to właśnie okolice oczu i ust najszybciej zdradzają zmęczenie skóry i upływ czasu. EISENBERG EYE & LIP CONTOUR CREAM został stworzony z myślą o tych wyjątkowo delikatnych obszarach. Lekka, komfortowa formuła pomaga nawilżyć, wygładzić i ukoić skórę, przywracając jej elastyczność i świeży wygląd. Olej z pestek winogron i kwas hialuronowy intensywnie nawilżają oraz wspierają elastyczność skóry, a wyciągi z krasnorostów i czarnego bzu w połączeniu z bisabololem działają kojąco i wzmacniająco, przynosząc ulgę skórze osłabionej słońcem i czynnikami środowiskowymi. Całość dopełnia Formuła Trio-Molecular®, która wspiera regenerację, stymulację i dotlenienie skóry, pomagając zachować jej równowagę i komfort nawet w najbardziej wymagającym, letnim okresie.

SPRAWDŹ: EISENBERG EYE & LIP CONTOUR CREAM, 449 zł/30 ml/sephora.pl