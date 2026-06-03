Marka Lush ponownie łączy siły z Hello Kitty i przyjaciółmi, by uczcić przyjaźń, życzliwość i chwile poświęcone na selfcare

„Jesteśmy zachwyceni nową współpracą z Lush, którego wartości są bardzo zbliżone donaszych. Życzliwość leży u podstaw marki Hello Kitty and Friends – to przesłanie, które Hello Kitty i jej przyjaciele przekazują każdego dnia, zachęcając do troski i współczucia nie tylko wobec innych – przyjaciół, rodziny i współpracowników – ale także wobec samych siebie poprzez dbanie o siebie. Dzielenie się tym przesłaniem jest niezwykle ważne dla Sanrio, ponieważ to właśnie te uniwersalne wartości sprawiają, że nasza marka trafia do serc fanów w każdym wieku i z różnych środowisk” – Silvia Figini, dyrektor operacyjna Sanrio na region EMEA, Indie i Oceanię oraz Mr Men Worldwide.

W kolekcji znalazły się produkty do kąpieli, pod prysznic oraz pielęgnacji ciała, inspirowane kultowymi postaciami takimi jak Pompompurin, Gudetama, Kerokerokeroppi, Hangyodon, Osahana, Bad Badtz-Maru czy Pochacco. Każdy produkt został zaprojektowany tak, aby oddać charakter bohatera, jednocześnie zapewniając wyjątkowe doświadczenie podczas codziennej pielęgnacji.

Kolorowa kąpiel inspirowana światem Sanrio

Kąpiel staje się jeszcze bardziej wyjątkowa dzięki limitowanym kulom do kąpieli inspirowanym kultowymi bohaterami Sanrio. Hangyodon Bath Bomb, Kerokerokeroppi Bath Bomb oraz U.sa.ha.na Bath Bomb zamieniają wannę w pełną kolorów i zapachów przestrzeń relaksu. Każda z nich została stworzona z myślą o fanach tych wyjątkowych postaci, oferując nie tylko efektowny wygląd, ale także chwilę odprężenia i zabawy.

Produkty pod prysznic pełne charakteru

W kolekcji nie zabrakło również produktów do codziennego oczyszczania. Pompompurin Shower Jelly to galaretka pod prysznic inspirowana jednym z najbardziejrozpoznawalnych bohaterów Sanrio, która wnosi do codziennej rutyny odrobinę radości i zabawy. Gudetama Shower Gummy nawiązuje do kultowej postaci leniwego jajka, oferując nietypową formę produktu pod prysznic, która zachwyci zarówno fanów marki, jak i kolekcjonerów.

Kultowi bohaterowie w codziennej pielęgnacji

Kolekcję uzupełniają produkty do pielęgnacji ciała inspirowane charakterystycznymi postaciami Sanrio. Pochacco Dusting Powder pozostawia skórę miękką i komfortową, a Bad Badtz-Maru Soap to mydło stworzone z myślą o wszystkich fanach jednego z najbardziej zadziornych bohaterów uniwersum Sanrio. Każdy produkt został zaprojektowany tak, aby łączyć funkcjonalność z kolekcjonerskim charakterem limitowanej edycji.

Świat LUSH spotyka świat Sanrio

Kolaboracja LUSH x Sanrio to połączenie kreatywności, koloru i dobrej zabawy. Limitowana kolekcja pozwala przenieść ulubione postaci ze świata Sanrio docodziennych rytuałów pielęgnacyjnych, tworząc wyjątkowe doświadczenie zarówno dla wieloletnich fanów marki, jak i osób, które dopiero odkrywają jej świat. To propozycja dla wszystkich, którzy szukają kosmetyków łączących pielęgnację z odrobiną nostalgii i dziecięcej radości.

i Autor: LUSH/ Materiały prasowe

i Autor: LUSH/ Materiały prasowe