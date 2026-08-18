Moda biznesowa nie musi być nudna i niewygodna!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-08-18 15:08

Najnowsza kolekcja biznesowa OCHNIK to ukłon w stronę klasyki w nowoczesnym wydaniu. Ponadczasowe formy zyskują bardziej wyrazisty charakter dzięki mocniej zarysowanej linii ramion i proporcjom inspirowanym estetyką lat 80. Minimalizm pozostaje fundamentem kolekcji, jednak w nowej odsłonie staje się bardziej odważny, zdecydowany i świadomy. To propozycja dla kobiet i mężczyzn, którzy cenią elegancję, ale oczekują od niej także funkcjonalności i swobody – zarówno podczas spotkań biznesowych, jak i na co dzień.

Kobieta w brązowej skórzanej kurtce siedzi na marmurowych schodach. O nowej kolekcji OCHNIK przeczytasz na SE.
Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Nowoczesny charakter kolekcji podkreślają dopracowane detale i starannie dobrane materiały. Subtelne prążki dodają fasonom głębi, metalowe akcenty i dekoracyjne łańcuchy przełamują ich formalny charakter, a autorskie nadruki wprowadzają do klasycznej garderoby wyrazisty, indywidualny akcent.

Power dressing w nowym wydaniu

Damska odsłona kolekcji czerpie z estetyki power dressing, interpretując ją w nowoczesny sposób. Dopracowane komplety z taliowanymi żakietami, kamizelkami, spodniami i ołówkowymi spódnicami tworzą wyraziste, a jednocześnie niezwykle uniwersalne stylizacje. Uzupełniają je klasyczne koszule i minimalistyczne sukienki. Z kolei na chłodniejsze dni OCHNIK przygotował eleganckie płaszcze z domieszką wełny, nowoczesne trencze, skórzane kurtki oraz krótsze modele premium.

Całość dopełnia biznesowa linia skórzanej galanterii i obuwia – od klasycznych szpilek i wygodnych czółenek na słupku po zamszowe baleriny i mokasyny na wyższej podeszwie. Skórzane shopperki, torby na laptopa, plecaki, listonoszki i portfele utrzymane są w minimalistycznej estetyce, a torebki z ozdobnymi łańcuchami oraz funkcjonalne modele podróżne podkreślają nowoczesny charakter kolekcji. To akcesoria, które łączą elegancję, funkcjonalność i wysoką jakość wykonania, stanowiąc naturalne uzupełnienie biznesowych stylizacji.

Ochnik
Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Elegancja z charakterem

Męska odsłona kolekcji stawia na ponadczasową elegancję. Garnitury premium z wełną, dwurzędowe marynarki oraz wysokiej jakości bawełniane koszule tworzą uniwersalny zestaw, który sprawdzi się zarówno podczas formalnych spotkań, jak i na co dzień. Kolekcję uzupełnia obuwie łączące klasyczne wzornictwo z nowoczesnym charakterem – od minimalistycznych skórzanych sneakersów po eleganckie półbuty i mokasyny. Nieodłącznym elementem biznesowych stylizacji są również torby wykonane z gładkiej skóry premium, które dzięki funkcjonalnym kieszeniom i ponadczasowej formie harmonijnie łączą estetykę z codzienną wygodą.

Ochnik
Autor: Ochnik/ Materiały prasowe
Ochnik
Autor: Ochnik/ Materiały prasowe
Ochnik
Autor: Ochnik/ Materiały prasowe
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