Moda biznesowa nie musi być nudna i niewygodna!

Nowoczesny charakter kolekcji podkreślają dopracowane detale i starannie dobrane materiały. Subtelne prążki dodają fasonom głębi, metalowe akcenty i dekoracyjne łańcuchy przełamują ich formalny charakter, a autorskie nadruki wprowadzają do klasycznej garderoby wyrazisty, indywidualny akcent.

Power dressing w nowym wydaniu

Damska odsłona kolekcji czerpie z estetyki power dressing, interpretując ją w nowoczesny sposób. Dopracowane komplety z taliowanymi żakietami, kamizelkami, spodniami i ołówkowymi spódnicami tworzą wyraziste, a jednocześnie niezwykle uniwersalne stylizacje. Uzupełniają je klasyczne koszule i minimalistyczne sukienki. Z kolei na chłodniejsze dni OCHNIK przygotował eleganckie płaszcze z domieszką wełny, nowoczesne trencze, skórzane kurtki oraz krótsze modele premium.

Całość dopełnia biznesowa linia skórzanej galanterii i obuwia – od klasycznych szpilek i wygodnych czółenek na słupku po zamszowe baleriny i mokasyny na wyższej podeszwie. Skórzane shopperki, torby na laptopa, plecaki, listonoszki i portfele utrzymane są w minimalistycznej estetyce, a torebki z ozdobnymi łańcuchami oraz funkcjonalne modele podróżne podkreślają nowoczesny charakter kolekcji. To akcesoria, które łączą elegancję, funkcjonalność i wysoką jakość wykonania, stanowiąc naturalne uzupełnienie biznesowych stylizacji.

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Elegancja z charakterem

Męska odsłona kolekcji stawia na ponadczasową elegancję. Garnitury premium z wełną, dwurzędowe marynarki oraz wysokiej jakości bawełniane koszule tworzą uniwersalny zestaw, który sprawdzi się zarówno podczas formalnych spotkań, jak i na co dzień. Kolekcję uzupełnia obuwie łączące klasyczne wzornictwo z nowoczesnym charakterem – od minimalistycznych skórzanych sneakersów po eleganckie półbuty i mokasyny. Nieodłącznym elementem biznesowych stylizacji są również torby wykonane z gładkiej skóry premium, które dzięki funkcjonalnym kieszeniom i ponadczasowej formie harmonijnie łączą estetykę z codzienną wygodą.

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe