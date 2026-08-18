Zmieszczą się wszędzie! Urządzenia, które warto wrzucić do wakacyjnej walizki

Małe urządzenie, wielkie oczyszczanie

Podczas podróży skóra mierzy się z klimatyzacją, wysokimi temperaturami, filtrem SPF, miejskim smogiem i częstymi zmianami klimatu. Dlatego dokładne oczyszczanie staje się podstawą pielęgnacji. LUNA™ 4 mini została stworzona właśnie z myślą o osobach, które chcą zadbać o cerę szybko i skutecznie, niezależnie od miejsca pobytu.Silikonowe wypustki i pulsacje T-Sonic™ pomagają usuwać zanieczyszczenia, sebum oraz pozostałości makijażu i filtrów przeciwsłonecznych, jednocześnie pozostając delikatne nawet dla wrażliwej skóry. Niewielkie rozmiary, lekka konstrukcja i akumulator pozwalający na wiele zabiegów po jednym ładowaniu sprawiają, że urządzenie świetnie sprawdza się podczas wyjazdów. To jeden z tych gadżetów, który zajmuje mniej miejsca niż klasyczna szczotka do włosów, a szybko staje się niezbędnym elementem wakacyjnej kosmetyczki

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Trening dla skóry także na urlopie

Zmiana strefy czasowej, nieprzespane noce czy długie loty często odbijają się na wyglądzie twarzy. BEAR™ 2 go wykorzystuje technologię mikroprądów oraz pulsacje T-Sonic™, wspierając poprawę napięcia skóry i konturów twarzy. Kilkuminutowy masaż może stać się porannym rytuałem przed wyjściem na plażę lub wieczornym momentem relaksu po całym dniu zwiedzania.

Niewielki format urządzenia sprawia, że bez problemu mieści się w kosmetyczce, dzięki czemu pielęgnacja liftingująca nie musi kończyć się wraz z rozpoczęciem urlopu. To przykład technologii, która jeszcze niedawno kojarzyła się przede wszystkim z gabinetami kosmetologicznymi, a dziś może towarzyszyć nam praktycznie wszędzie.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Domowe SPA w podróży

Po całym dniu spędzonym na słońcu skóra potrzebuje ukojenia i intensywnego nawilżenia. UFO™ 3 go pozwala zamienić kilka minut w pełnowartościowy rytuał pielęgnacyjny. Urządzenie łączy terapię światłem LED z termoterapią, krioterapią oraz pulsacjami T-Sonic™, pomagając zwiększyć komfort skóry i wspierać wchłanianie składników aktywnych zawartych w kosmetykach.

Kompaktowa konstrukcja sprawia, że nawet podczas krótkiego wyjazdu można zafundować sobie pielęgnację przypominającą zabieg w SPA – bez konieczności rezerwowania wizyty w hotelowym gabinecie.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Gładka skóra bez względu na kierunek podróży

Latem częściej odsłaniamy ciało, dlatego wiele osób nie chce rezygnować z regularnych zabiegów redukcji owłosienia. PEACH™ 2 go wykorzystuje technologię IPL, która działa na mieszek włosowy, pomagając ograniczać odrastanie włosów przy systematycznym stosowaniu.

Urządzenie wyposażono m.in. w system chłodzenia skóry zwiększający komfort zabiegu oraz duże okno zabiegowe, które pozwala szybciej opracować większe partie ciała. Producent dołącza również zestaw wymiennych adapterów do różnych typów gniazdek elektrycznych, dzięki czemu urządzenie można wygodnie zabrać także na zagraniczne wakacje.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

A jeśli walizka jest trochę większa…

Choć silikonowa maska LED FAQ™ 202 i jej nowsza wersja FAQ™ 202 plus nie należą do najmniejszych urządzeń, ich wielbicielki nie są w stanie pominąć ich w wakacyjnym ekwipunku. Na szczęście Travel Case - sztywny futerał - skutecznie chroni maskę podczas podróży i ułatwia spakowanie jej do walizki. Maska LED FAQ™ coraz częściej pojawia się na zdjęciach i filmach publikowanych przez influencerki, które korzystają z terapii światłem LED także podczas lotów samolotem. To nie tylko efektowny gadżet przyciągający uwagę współpasażerów, ale przede wszystkim sposób na wykorzystanie czasu podróży do regeneracji skóry. Maski FAQ™ 202 i

FAQ™ 202 plus wykorzystują osiem długości fal świetlnych, w tym światło bliskiej podczerwieni (NIR), wspierają naturalne procesy odnowy skóry i pomaga zachować jej świeży wygląd nawet po wielogodzinnym locie.