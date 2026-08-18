Pielęgnacja inspirowana biostymulującymi zabiegami medycyny estetycznej. Kosmetyczna nowość od marki z aptyczną historią

Z upływem czasu produkcja kolagenu w skórze naturalnie spada. Czynniki związane ze stylem życia, takie jak promieniowanie UV, stres czy zmiana wagi, mogą dodatkowo wpływać na widoczną utratę jędrności i zmianę konturów twarzy. Policzki należą do obszarów szczególnie narażonych na widoczne oznaki starzenia i utratę gęstości.
Nowe serum 1cc CollaShot Plump Serum to ukierunkowana pielęgnacja inspirowana biostymulującymi zabiegami medycyny estetycznej, która pomaga redukować widoczne objawy starzenia się skóry związane z utratą kolagenu.
INNOWACYJNA FORMUŁA I ZAAWANSOWANE SKŁADNIKI AKTYWNE
- Formuła o lekkiej, żelowej konsystencji łączy w sobie unikalne składniki aktywne, które zapewniają skuteczną pielęgnację domową:
- PEPTYDY KOLAGENOWE: pomagają wzmocnić kolagen w skórze, wspierając jej jędrność.
- WITAMINA B12: wspiera energię komórkową (nadaje formule naturalny, różowy odcień).
- RAMNOZA: wspiera kolagen w skórze i poprawia jej strukturę.
- Technologia dostarczania SUPRA-LIPOSOME™: ułatwia głębokie przenikanie składników w warstwy naskórka.
POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ I REZULTATY
- Skuteczność serum została potwierdzona w testach konsumenckich i badaniach:
- 90% badanych potwierdza, że skóra wygląda na bardziej wypełnioną.
- 92% badanych potwierdza, że skóra wygląda na bardziej sprężystą.
„To prosta i skuteczna prewencja, która wspiera sprężystość Twojej cery każdego dnia”.
Stosowanie: Stosuj 2 razy dziennie – rano i wieczorem. Wycisnąć 2 pompki serum, nałożyć na twarz i szyję delikatnym ruchem, a następnie wmasować w skórę. Rano pamiętaj o nałożeniu warstwy z wysoką ochroną UV.
Dostępność: Nowe serum 1cc CollaShot Plump Serum jest już dostępne w salonach stacjonarnych Kiehl’s oraz na oficjalnej stronie Kiehls.pl. Od 17 sierpnia produkt pojawi się również na wyłączność w perfumeriach Sephora – zarówno online na Sephora.pl, jak i w wybranych perfumeriach stacjonarnych.