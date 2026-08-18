Pielęgnacja inspirowana biostymulującymi zabiegami medycyny estetycznej. Kosmetyczna nowość od marki z aptyczną historią

Z upływem czasu produkcja kolagenu w skórze naturalnie spada. Czynniki związane ze stylem życia, takie jak promieniowanie UV, stres czy zmiana wagi, mogą dodatkowo wpływać na widoczną utratę jędrności i zmianę konturów twarzy. Policzki należą do obszarów szczególnie narażonych na widoczne oznaki starzenia i utratę gęstości.

Nowe serum 1cc CollaShot Plump Serum to ukierunkowana pielęgnacja inspirowana biostymulującymi zabiegami medycyny estetycznej, która pomaga redukować widoczne objawy starzenia się skóry związane z utratą kolagenu.

INNOWACYJNA FORMUŁA I ZAAWANSOWANE SKŁADNIKI AKTYWNE

Formuła o lekkiej, żelowej konsystencji łączy w sobie unikalne składniki aktywne, które zapewniają skuteczną pielęgnację domową:

PEPTYDY KOLAGENOWE: pomagają wzmocnić kolagen w skórze, wspierając jej jędrność.

WITAMINA B12: wspiera energię komórkową (nadaje formule naturalny, różowy odcień).

RAMNOZA: wspiera kolagen w skórze i poprawia jej strukturę.

Technologia dostarczania SUPRA-LIPOSOME™: ułatwia głębokie przenikanie składników w warstwy naskórka.

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ I REZULTATY

Skuteczność serum została potwierdzona w testach konsumenckich i badaniach:

90% badanych potwierdza, że skóra wygląda na bardziej wypełnioną.

92% badanych potwierdza, że skóra wygląda na bardziej sprężystą.

„To prosta i skuteczna prewencja, która wspiera sprężystość Twojej cery każdego dnia”.

Stosowanie: Stosuj 2 razy dziennie – rano i wieczorem. Wycisnąć 2 pompki serum, nałożyć na twarz i szyję delikatnym ruchem, a następnie wmasować w skórę. Rano pamiętaj o nałożeniu warstwy z wysoką ochroną UV.

Dostępność: Nowe serum 1cc CollaShot Plump Serum jest już dostępne w salonach stacjonarnych Kiehl’s oraz na oficjalnej stronie Kiehls.pl. Od 17 sierpnia produkt pojawi się również na wyłączność w perfumeriach Sephora – zarówno online na Sephora.pl, jak i w wybranych perfumeriach stacjonarnych.