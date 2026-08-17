Już jest! Od dzisiaj legendarna marka debiutuje w polskiej Sephorze! W tych produktach zakochał się świat

Refy: nowa marka debiutuje w polskiej Sephorze

Polska Sephora rozgrzana do czerwoności. Na tapet wjechała właśnie kolejna gorącą premiera. Już od poniedziałku, 17 sierpnia w ofercie perfumerii znalazła się makijażowa marka Refy. Produkty można znaleźć w ofercie online, ale pojawią się także stacjonarnie - w Warszawie w Złotych Tarasach, Westfield Mokotów i Westfield Arkadia.

Założona przez influencerkę i przedsiębiorczynię Jess Hunt, marka Refy narodziła się z idei "refined beauty" – udoskonalonego piękna. Jej misją jest podkreślanie naturalnego piękna twarzy, a nie ich maskowanie. Produkty Refy są zaprojektowane tak, aby w prosty i intuicyjny sposób pomóc w osiągnięciu perfekcyjnego, ale jednocześnie niewymuszonego wyglądu. Minimalistyczne opakowania, wegańskie i cruelty-free formuły oraz skupienie na jakości sprawiły, że Refy szybko stało się ulubieńcem zarówno profesjonalistów, jak i codziennych użytkowników.

Bestsellery, które pokochał świat

Marka Refy zasłynęła przede wszystkim dzięki innowacyjnym produktom do brwi, które rewolucjonizują sposób, w jaki stylizujemy oprawę oczu. Absolutnym hitem jest Brow Sculpt, system do stylizacji brwi, składający się z wosku, pomady i kredki, który pozwala na uzyskanie idealnie utrwalonych i zdefiniowanych brwi w stylu "fluffy brows". Inne bestsellery to:

Brow Pomade i Brow Pencil: Idealne do precyzyjnego wypełniania i definiowania kształtu brwi.

Lip Sculpt: Innowacyjna konturówka do ust z wbudowanym utrwalaczem, zapewniająca długotrwały efekt i idealny kształt.

Gloss Highlighter: Płynny rozświetlacz, który nadaje skórze naturalny, szklany blask bez widocznych drobinek.

Face Primer: Baza pod makijaż, która przygotowuje skórę, zapewniając jej gładkość i promienny wygląd.

Autor: Refy/ Materiały prasowe

Autor: Refy/ Materiały prasowe

Debiut Refy to kolejny dowód na to, że Sephora Polska nie zwalnia tempa i konsekwentnie wzbogaca swoją ofertę o najbardziej pożądane i innowacyjne marki z globalnego rynku beauty. Ostatnie miesiące obfitowały w liczne premiery, które zelektryzowały polskie konsumentki, wprowadzając do asortymentu takie hity jak One/Size orz Phlur.

Wprowadzenie Refy do oferty Sephory to fantastyczna wiadomość dla wszystkich miłośniczek makijażu w Polsce. Teraz dostęp do kultowych produktów marki będzie znacznie łatwiejszy, a my możemy spodziewać się kolejnych, ekscytujących nowości w najbliższej przyszłości. Czas na udoskonalone piękno w polskim wydaniu!