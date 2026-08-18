Festiwal dla skóry nie kończy się wraz z ucichnięciem muzyki. Jak zadbać o nią po koncertach?

Doskonałym przykładem jest Maybelline NY Music Stories. To już coroczne święto nie tylko najlepszych kawałków, ale również festiwalowych looków. Wykonawcy przyciągają tam bowiem nie tylko wielbicieli muzyki, ale prawdziwe beauty entuzjastki, które między innymi z pomocą bazy Grippy Serum, podkładu Lumi Matte, kultowego tuszu Sky High, różu Cloudtopii, czy pomadki Matte Ink potrafią wykonać najpiękniejsze festiwalowe make-upy. Warto jednak pamiętać, że dla skóry festiwal nie kończy się wraz z ucichnięciem muzyki. Dzięki dobrej pielęgnacji koncertowe szaleństwa mogą odbywać się bez urodowych konsekwencji. 3 kosmetyki Mixy dobrze pokazują w czym rzecz.

Krem typu cica na otarte nogi

Festiwalowe szaleństwa często kończą się obtartymi nogami. Długie godziny spędzone nie na staniu w miejscu, a skupione wokół tanecznych ruchów, skakania i dobrej zabawy miewają swoje konsekwencje. Czy jednak z ich powodu warto iść na ustępstwa? Wcale! Wystarczy zadbać o uszkodzony naskórek* np. z pomocą kremu Mixa Balm Cica+, który polecany jest na otartą skórę ze względu na swoje kojące i regeneracyjne właściwości (warto pamiętać, żeby nie stosować go na otwarte rany). Regularne stosowanie kosmetyku pozwoli szybko wyeliminować dyskomfort i wszystko wróci do normy, a piękne wspomnienia z festiwalu zostaną.

Za kojące i regenerujące działanie odpowiada formuła kremu wzbogacona o silnie działające składniki aktywne, takie jak:

Pantenol– pochodna witaminy B5 znana ze swoich właściwości kojących,

Gliceryna – znana z działania ochronnego i intensywnie nawilżającego,

Skwalan – znany ze wspomagania skóry w utrzymaniu jej prawidłowego nawilżenia.

Autor: MIXA/ Materiały prasowe

Serum z bisabololem na reaktywną skórę

Za reaktywność skóry odpowiadają między innymi czynniki środowiskowe. Podczas festiwali muzycznych nie da się uniknąć tych, które są w stanie wywołać reakcję w postaci zaczerwienienia, pieczenia, łuszczenia, swędzenia czy ściągnięcia. Triggerem może być ostre słońce, wiatr, zanieczyszczenia powietrza czy nowy kosmetyk. Nie oznacza to jednak, że osoby posiadające skórę reaktywną muszą szerokim łukiem omijać festiwale. Trzeba jednak pamiętać, że dla takiej zapalonej skóry liczy się nie tylko unikanie bodźców, które ją aktywują, bo to nie jest w pełni możliwe, ale wdrożenie odpowiedniej pielęgnacji, która przyniesie ukojenie. Jednym ze sposobów jest mleczne serum Mixa Anti Reaction. Jego formuła skupia się na zaczerwienieniu i przesuszeniu, a odpowiadają za to:

Pantenol – składnik znany z łagodzącego działania, który dodatkowo jest humektantem, a więc zatrzymuje wodę w skórze i utrzymuje prawidłowy poziom jej nawilżenia

Bisabolol – substancja aktywna, która ma za zadanie redukować widoczność zaczerwienień oraz uczucie podrażnienia.

Autor: Mixa/ Materiały prasowe

Serum z kwasem salicylowym na niedoskonałości

Czasami dobry plan nie wystarcza. Stosowanie niekomedogennych kosmetyków nie zawsze daje 100% gwarancję, że skóra się nie zapcha. Pomimo ograniczenia ryzyka blokowania ujść gruczołów łojowych cera i tak może zareagować po swojemu i po koncercie obdarować widokiem nieproszonych gości na twarzy. Istnieją jednak proste i skuteczne metody, które warto wdrożyć nie tylko prewencyjnie przed festiwalem, ale również po nim. Serum Mixa z kwasem salicylowym i niacynamidem jest jak ulubiona piosenka. Można po nie sięgać każdego dnia i za każdym razem jest to dobry wybór. Widocznie redukuje niedoskonałości i wygładza skórę (-90% zaskórników po 4 tygodniach stosowania*). Za jego działanie odpowiadają przede wszystkim dwa składniki:

Kwas salicylowy – znany ze swoich właściwości normalizowania wydzielania sebum, stymulujących regenerację naskórka oraz działania kojącego i przeciwzapalnego.

Niacynamid – jest pochodną witaminy B3 znaną ze swoich właściwości redukujących przebarwienia, wspierających odbudowę skóry oraz działających antyoksydacyjnie i uszczelniająco na barierę hydrolipidową skóry.

Autor: MIXA/ Materiały prasowe

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.

Festiwalowy makijaż, który dotrzyma Ci kroku

Maybelline NY Music Stories to miejsce, gdzie makijaż staje się częścią festiwalowego doświadczenia. Wszystko zaczyna się od bazy Grippy Serum – bazy, która przygotowuje skórę do aplikacji makijażu, zapewniając lepszą przyczepność kosmetyków i przedłużając ich trwałość przez wiele godzin. Kolejnym krokiem jest podkład Super Stay Lumi Matte, który zapewnia świeże, naturalnie matowe wykończenie i utrzymuje się nawet podczas całodziennej zabawy pod sceną. Spojrzenie podkreśli kultowy tusz Lash Sensational Sky High, dodający rzęsom spektakularnej długości i objętości. Festiwalowy look zyska jeszcze więcej charakteru dzięki Cloudtopii, która nada policzkom świeży rumieniec i promienny efekt, a całość dopełni Super Stay Matte Ink – pomadka o intensywnym kolorze i wyjątkowej trwałości, dzięki której nie trzeba martwić się o poprawki nawet po wielu godzinach koncertowych emocji. Tak skomponowany makijaż pozwala w pełni cieszyć się festiwalem od pierwszego do ostatniego występu.