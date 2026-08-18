Trump nagle zwyzywał reporterkę. "Cicho bądź!". Jego poparcie rekordowo niskie!

Donald Trump wywołał burzę, publicznie atakując dziennikarkę CNN Kristen Holmes podczas spotkania w Gabinecie Owalnym, oskarżając ją o szerzenie "fake news".

Incydent eskalował do bezprecedensowego poziomu, gdy Biały Dom zamieścił na X personalny atak na reporterkę, co spotkało się z ostrą reakcją stacji CNN.

Czy to skandaliczne zachowanie wpływa na poparcie dla prezydenta? Zobacz, jak te kontrowersje odbijają się na jego rekordowo niskich wynikach w sondażach.

Szokujące zachowanie amerykańskiego prezydenta. W poniedziałek, 17 sierpnia, podczas spotkania z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym, Donald Trump zaatakował jedną z reporterek. Jego ofiarą padła Kristen Holmes z CNN, jedna z najbardziej doświadczonych i szanowanych dziennikarek pracujących przy Białym Domu. A zaczęło się od tego, że Holmes zapytała Trumpa o niedzielną wypowiedź senatora Demokratów z Georgii Jona Ossoffa, który stwierdził, że prezydent woli zajmować się budową sali balowej i podróżować ze swoją asystentką Natalie Harp, niż pełnić obowiązki prezydenta. "Nie, zdecydowanie wolałbym robić inne rzeczy" - odpowiedział, ale na tym nie poprzestał.

Trump się odpalił. "Cicho bądź, cicho bądź!"

Gdy reporterka próbowała zadawać mu pytania na inny temat, wybuchł. "Jesteś głośną, hałaśliwą osobą. Rozpowszechniasz fake news. Cicho bądź. Cicho bądź. Jesteś fałszywą reporterką i przekazujesz fałszywe informacje". Karygodny atak to jednak wciąż nie wszystko. Kilka godzin później na koncie Rapid Response 47 na X, prowadzonym przez Biały Dom, pojawił się wpis skierowany bezpośrednio do Holmes: "Pewnego dnia twoje dzieci natkną się na to obrzydliwe i nieludzkie pytanie. Będzie im niedobrze i będą się wstydzić, że mają rodzica tak bezdusznego i mściwego. To naprawdę niepokojące". Dodano tam, że Holmes "przynosi hańbę i wstyd profesji, którą rzekomo wykonuje".

CNN reaguje: "Poniżej godności urzędu"

Stacja CNN zareagowała. "Dziś po południu wykonywała swoją pracę i zadała prezydentowi USA trudne, istotne i mające wartość informacyjną pytanie w imieniu Amerykanów. Osoby pełniące funkcje publiczne mają prawo kwestionować materiały dziennikarskie, z którymi się nie zgadzają, ale ataki personalne na dziennikarzy za zadawanie pytań są poniżej godności urzędu i nie są zgodne z zasadami wolności prasy".

Tymczasem z najnowszego sondażu Ipsos, omawianego w poniedziałek przez agencję Reutera, wynika, że Donald Trump ma najniższe poparcie w historii. "Działalność Donalda Trumpa w Białym Domu pozytywnie ocenia zaledwie 33 proc. respondentów, podczas gdy 64 proc. uczestników badania wyraziło dezaprobatę dla jego działań. Według Reutera poparcie dla Trumpa spadło z poziomu 35 proc. na początku tego miesiąca i jest najniższe od czasu jego powrotu do Białego Domu. Tym samym poziom poparcia dla Trumpa zrównał się z najniższym poziomem odnotowanym podczas jego poprzedniej kadencji — w grudniu 2017 roku" - czytamy.

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