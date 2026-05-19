Trump niezdolny do rządzenia USA. 30 lekarzy żąda, by go zbadać! "Zagrożenie dla świata"

Mimo oficjalnych zapewnień o doskonałym zdrowiu, 79-letni Donald Trump budzi coraz większe obawy, zwłaszcza z powodu jego stylu życia.

Lekarze alarmują po serii incydentów z zasypianiem na ważnych spotkaniach i obserwują "znaczne pogorszenie funkcji poznawczych".

Dyskusje na temat zdrowia 79-letniego Donalda Trumpa właściwie się nie kończą. Wiadomo, że odżywia się fatalnie, w ogóle się nie rusza i nie uprawia żadnego sportu. Lekarze Białego Domu zapewniają jednak niezmiennie, że Trump jest w godnej pozazdroszczenia formie. "Prezydent Trump wykazuje się doskonałym zdrowiem psychicznym i fizycznym, i jest w pełni zdolny do pełnienia obowiązków naczelnego dowódcy i głowy państwa" – mówił w połowie 2025 roku jego lekarz, dr Barbabella.

Trump regularnie zasypia na spotkaniach. Przedstawia siebie jako Jezusa

Kłóci się to jednak z incydentami, które raz po raz przytrafiają się prezydentowi. Pod koniec ubiegłego roku pisaliśmy o sytuacji, do jakiej doszło w Gabinecie Owalnym. 6 listopada około południa Trump gościł u siebie specjalistów, rozmawiających o lekach na odchudzanie. W pewnym momencie Trump zaczął przysypiać. "Wstał dopiero wtedy, gdy stojący obok niego gość zemdlał i upadł" - pisał wówczas "New York Times". Do kolejnej takiej sytuacji doszło całkiem niedawno - 23 kwietnia Trump zorganizował spotkanie w Białym Domu. Opowiadał o tym, że nie użyje broni jądrowej przeciwko Iranowi. A potem... zasnął. "Zamknął oczy, opadły mu usta, podczas gdy inni wygłaszali przemówienia" - pisze serwis. Internauci od razu przystąpili do akcji. "Trump prowadzi totalną wojnę z przebudzeniem" - komentowali.

"Utrata samokontroli, pogorszenie funkcji poznawczych"

Kilka dni temu na łamach "British Medical Journal" opublikowano apel ponad trzydziestu lekarzy, którzy wzywają, by Trumpa poddać szczegółowym badaniom, ponieważ z ich długotrwałych obserwacji wynika, że jako głowa wielkiego mocarstwa może stanowić realne zagrożenie dla całego świata. Sygnatariusze listu twierdzą, że zachowanie Trumpa w ciągu ostatniego roku wykazało "obiektywnie obserwowalne oznaki poważnego zagrożenia zdrowotnego". Specjaliści podali przykłady "znacznego pogorszenia funkcji poznawczych, epizodów pozornej senności podczas ważnych wystąpień publicznych, poważnego upośledzenia osądu i kontroli impulsów oraz znacznej utraty samokontroli, a także wzniosłe i urojeniowe przekonania, w tym twierdzenia o nieomylności, wyobrażenia o sobie jako o papieżu sugerujące boską misję".

Lekarze domagają się natychmiastowego usunięcia Trumpa ze stanowiska, bo według nich stanowi wyraźne i bezpośrednie zagrożenie dla całego świata. "Naszym zdaniem Donald J. Trump jest psychicznie niezdolny do pełnienia funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych i że należy jak najszybciej podjąć kroki w celu usunięcia go z urzędu". Henry David Abraham, emerytowany profesor psychiatrii w Tufts University School of Medicine, powiedział dla "BMJ", że to, co motywuje teraz grupę lekarzy, to narastanie objawów psychiatrycznych u osoby, która ma wyłączne prawo do użycia broni jądrowej i grozi ludobójstwem przeciwnikowi w czasie wojny".

