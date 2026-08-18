Rywalka Igi Świątek w środku meczu piła złocisty napój! Internet od razu zapłonął

KH
Bartosz Olszewski
2026-08-18 8:55

Prestiżowy turniej tenisowy WTA 1000 w Cincinnati przyciąga uwagę całego świata, a niespodziewaną bohaterką głośnej dyskusji stała się Amanda Anisimova. Amerykańska rywalka Igi Świątek w trakcie meczu 3. rundy z Alexandrą Ealą została przyłapana w czasie jednej z przerw... ze złocistym napojem kojarzącym się jednoznacznie. Momentalnie ruszyły spekulacje, co było w kubku tenisistki.

Tenisistka Amanda Anisimova na korcie. Na miniaturze obok pije złocisty napój. O meczu w Cincinnati przeczytasz na SE.
Autor: AP Photo, Tennis Channel/ X (Twitter) Amanda Anisimova i złocisty napój

Iga Świątek wygrała w poniedziałek, 17 sierpnia, z Marią Sakkari (4:6, 6:1, 6:1) i jest już w 4. rundzie turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Kilka godzin później, już nad ranem czasu polskiego, dołączyła do niej m.in. rozstawiona z "9" Amanda Anisimova. Rywalki z pamiętnego zeszłorocznego Wimbledonu, a także chociażby późniejszego US Open trafiły teraz do tej samej części drabinki, ale mogą spotkać się najwcześniej w półfinale. Na razie muszą skupić się jednak na 1/8 finału, tym bardziej że już w 3. rundzie obie nie uniknęły drobnych kłopotów.

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Polka po przegranym pierwszym secie włączyła wyższe obroty i pewnie rozbiła swoją rywalkę z Grecji w dwóch kolejnych setach. Anisimova również zaczęła od przegranej 4:6 partii z Alexandrą Ealą, a odwrócenie losów meczu nie przyszło jej tak łatwo jak Świątek.

Amanda Anisimova
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Amanda Anisimova i złocisty napój w czasie meczu. "Czy to piwo?"

W drugim secie Amerykanka zdołała raz przełamać rywalkę i wygrać 6:4, ale na początku trzeciej partii była wyraźnie sfrustrowana po przegranym gemie serwisowym Eali. Wtedy w amerykańskiej transmisji Tennis Channel pokazano też, jak w trakcie jednej z przerw Anisimova sięgnęła po pieniący się złocisty napój!

Co to jest? Jestem ostatni, żeby sugerować, że zawodnik pił piwo w czasie meczu, ale... z pewnością tak to wyglądało - mówił komentator tej stacji.

Współkomentująca z nim ekspertka przyznała, że nigdy nie widziała takiej sytuacji i zasugerowała, że mógł to być napój na bazie octu jabłkowego. Wymowne ujęcie wystarczyło jednak, by w internecie wybuchła gorąca dyskusja dot. napoju Anisimovej. Ostatecznie wyjaśniono, że tenisistka sięgnęła po popularny gazowany napój energetyzujący, najprawdopodobniej z dodatkiem elektrolitów.

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Cokolwiek było w jej kubku, kojarzy się jednoznacznie, co możesz zobaczyć poniżej, ale najwyraźniej przyniosło efekt. Nawet pomimo straty serwisu na początku trzeciego seta na 0:2, Amerykanka wygrała następnie sześć gemów z rzędu i zameldowała się w 4. rundzie, w której zagra z Czeszką Lindą Noskovą.

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