Utrwal makijaż na dłużej. Przewodnik po sprayach settingujących

Co to jest spray settingujący i jak działa?

Spray settingujący, często nazywany również mgiełką utrwalającą, to kosmetyk w płynie, który aplikuje się na twarz po zakończeniu makijażu. Jego głównym zadaniem jest przedłużenie trwałości makijażu, zapobieganie jego rozmazywaniu się, ścieraniu czy zbieraniu w załamaniach skóry. Działa on na kilka sposobów:

Tworzy niewidzialną barierę: Składniki takie jak polimery tworzą na skórze delikatną, niewidzialną powłokę, która "zamyka" makijaż, chroniąc go przed czynnikami zewnętrznymi.

Wyrównuje teksturę: Spr mogą pomóc zintegrować ze sobą różne warstwy makijażu (podkład, puder, róż), sprawiając, że całość wygląda bardziej naturalnie i gładko, eliminując efekt "ciastka".

Kontroluje sebum: Wiele sprayów, szczególnie tych matujących, zawiera składniki absorbujące nadmiar sebum, co jest kluczowe dla osób z cerą tłustą lub mieszaną.

Nawilża i odświeża: Niektóre formuły wzbogacone są o składniki nawilżające i kojące, które odświeżają skórę i zapobiegają uczuciu ściągnięcia.

Rodzaje sprayów settingujących – znajdź swój ideał

Rynek kosmetyczny oferuje szeroką gamę sprayów utrwalających, dostosowanych do różnych potrzeb i typów cery. Oto najpopularniejsze z nich:

Matujące: Idealne dla cery tłustej i mieszanej. Pomagają kontrolować błyszczenie przez wiele godzin, zapewniając matowe wykończenie.

Rozświetlające/Nawilżające: Doskonałe dla cery suchej i normalnej. Dodają skórze blasku, nawilżają ją i zapobiegają jej wysuszaniu, dając efekt "dewy" (promiennej, zdrowej cery).

Długotrwale utrwalające: Uniwersalne, często zawierają silniejsze polimery, które gwarantują maksymalną trwałość makijażu nawet w ekstremalnych warunkach (np. wysoka temperatura, wilgoć).

Z filtrem SPF: Niektóre spraye oferują dodatkową ochronę przeciwsłoneczną, co jest świetnym uzupełnieniem codziennej pielęgnacji.

Jak prawidłowo aplikować spray settingujący?

Prawidłowa aplikacja sprayu settingującego jest kluczowa dla jego skuteczności. Oto proste kroki:

Zakończ makijaż: Upewnij się, że wszystkie produkty do makijażu (podkład, korektor, puder, róż, bronzer, cienie, tusz do rzęs) zostały już nałożone.

Wstrząśnij butelką: Przed użyciem delikatnie wstrząśnij opakowaniem, aby składniki dobrze się wymieszały.

Zachowaj odpowiednią odległość: Trzymaj butelkę w odległości około 20-30 cm od twarzy. Zbyt bliska aplikacja może spowodować mokre plamy, zbyt daleka – niedostateczne pokrycie.

Spryskaj twarz: Zamknij oczy i usta. Spryskaj twarz, wykonując ruchy w kształcie litery "X" i "T" lub okrężne, aby równomiernie pokryć całą powierzchnię. Zazwyczaj wystarczą 2-4 psiknięcia.

Pozwól wyschnąć: Nie dotykaj twarzy, pozwól sprayowi naturalnie wyschnąć. Możesz delikatnie wachlować twarz, aby przyspieszyć ten proces.

CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Setting Spray Matte – matowy spray utrwalający

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Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

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