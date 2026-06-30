Wymieszaj z wodą i w upalne wieczory przyłóż do skóry. Zmniejszysz obrzęki, opuchliznę i napniesz zmarszczki. Rano bruzdy będą wygładzone niczym po botoksie

Upały wyniszczają skórę, powodując wysuszenie, nadmierne przetłuszczanie i nieestetyczne obrzęki, wymagające szybkiej i skutecznej interwencji.

Poznaj rewolucyjną domową maseczkę z białka kurzego i cytryny, która błyskawicznie nawilża, napina i rozjaśnia, redukując opuchliznę.

Odkryj, jak w prosty sposób przygotować ten naturalny zabieg, by Twoja skóra odzyskała młodzieńczy blask i była zliftingowana nawet w upał!

Wymieszaj te składniki i nałóż na twarz. Skóra będzie zliftingowana i mniej opuchnięta

Wysokie temperatury to wyzwanie dla naszej skóry i włosów. W czasie upałów narażona jest ona na wiele negatywnych czynników, które ją osłabiają. Temperatury powyżej 30 st. Celsjusza nadmiernie wysuszają skórę, prowadzą do zwiększonej produkcji sebum, a także sprzyjają różnego rodzaju obrzękom. Pielęgnacja skóry w czasie upałów powinna maksymalnie skupić się na oczyszczaniu oraz nawilżeniu. W taką pogodę lepiej jest unikać silnych składników aktywnych takich jak kwasy czy retinole. Stawiaj na otulające i lekkie formuły. W ciągu dnia pamiętaj o kremach z filtrem i reaplikuj je. Wieczorem nie pomijaj oczyszczania twarzy. Przepłukuj twarz chłodną wodą. W ten sposób zredukujesz ryzyko opuchlizny i rano obudzisz się bez obrzęków.

W czasie upałów świetnym sposobem na pomoc w pielęgnacji są domowe maseczki. Stanowią one świetne uzupełnienie profesjonalnej kuracji i mogą skutecznie zmniejszyć obrzęki, a także wygładzić skórę. W taką pogodą rekomendujemy maseczkę z białka kurzego oraz soku z cytryny. Oba te składniki świetnie sprawdzą się w pielęgnacji skóry dojrzałej i takiej, która wymaga natychmiastowego wygładzenie. Białko jajka skutecznie nawilża skórę i sprawia, że staje się ona bardziej napięta. Z kolei cytryny działa rozjaśniająco. Zawarta w niej witamina C to przede wszystkim właściwości antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe. Jak przygotować domową maseczkę na upały?

Ubij białko na sztywną pianę i dodaj kilka łyżek soku z cytryny. Całość dokładnie wymieszaj i wstaw na kilka minut do lodówki. Chłód sprawi, że maseczka jeszcze lepiej zredukuje opuchliznę i przyniesie ukojenie dla skóry w czasie upałów. Pamiętaj, że domowe kosmetyki nie mają w składzie konserwantów dlatego też nie przechowuj ich dłużej niż dobę. Gdy masa jest schłodzona nałóż ją na skórę twarzy oraz szyi i pozostaw na około 15 minut. Po tym czasie spłucz wszystko wodą i zaaplikuj ulubiony krem. Regularne stosowanie takiej maseczki sprawi, że skóra będzie wygładzona, lepiej odżywione i będzie mniej puchła.

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