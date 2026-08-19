Gabi Drzewiecka powraca jako ambasadorka farb do włosów

Powrót po dekadzie: Autentyczność, która buduje zaufanie

W 2015 roku Gabi Drzewiecka była jedną z twarzy debiutującej na rynku rewolucyjnej koloryzacji od Garnier. Tamta współpraca była jednym z jej pierwszych kroków w świecie dużych kampanii komercyjnych. Przez ostatnią dekadę jej kariera nabrała tempa – Drzewiecka prowadziła najważniejsze festiwale muzyczne, programy telewizyjne, a obecnie z sukcesem realizuje swój autorski projekt „Gabi Drzewiecka Zaprasza”.

Zgodnie z najnowszą strategią marki, opartą na platformie „Maksymalna moc koloru bez widocznych uszkodzeń”, tegoroczny powrót Gabi nie jest przypadkowy. To dowód na autentyczną relację i trwałe zaufanie do produktu. Gabi Drzewiecka przez lata pozostawała wierna marce, nie wiążąc się w tym czasie z żadnymi innymi producentami z kategorii produktów do włosów i koloryzacji. W swoim zabieganym grafiku ceni sprawdzone rozwiązania – dlatego do domowej koloryzacji od lat wybiera właśnie Garnier Olia, łącząc spektakularny efekt z wygodą farbowania w zaciszu własnego domu.

Wybór gwiazdy: Odcień 6.35 (Czekoladowy Jasny Brąz)

W ramach nowej odsłony kampanii Gabi sięgnęła po odcień 6.35 – czekoladowy jasny brąz. To idealna propozycja dla kobiet, które szukają głębokiego, wielowymiarowego koloru pełnego świetlistych refleksów, do uzyskania w domowych warunkach.

Formuła Garnier Olia idealnie odpowiada na największe obawy konsumentek (takie jak ryzyko uszkodzenia włosów czy obecność agresywnej chemii):

Moc 60% olejków: Formuła bez amoniaku, oparta na naturalnych olejkach kwiatowych i roślinnych, dba o kondycję pasm.

Maksymalna moc koloru: Zapewnia intensywny, trwały odcień i doskonałe pokrycie siwych włosów.

Komfort skóry głowy: Gwarantuje przyjemność stosowania i widoczną poprawę jakości włosów nawet po latach regularnej domowej koloryzacji