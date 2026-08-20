Dramat na leśnej drodze w powiecie żywieckim

Dzisiaj wcześnie rano, około godziny 5.30, na terenie leśnym w miejscowości Lipowa rozegrał się dramat. Na drodze wiodącej ku szczytowi Skrzycznego doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem samochodu marki Gaz, za którego kierownicą siedział 65-latek.

Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że w momencie ruszania auto zaczęło nagle zsuwać się ze wzniesienia. Jedna z kobiet przebywających w pojeździe postanowiła z niego wysiąść. Niestety, ułamki sekund później znalazła się bezpośrednio pod kołami maszyny.

40-letnia kobieta odniosła rozległe obrażenia, które okazały się śmiertelne. Lekarzom nie udało się zachować jej przy życiu. Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci, którzy zabezpieczyli teren i przystąpili do badania szczegółów wypadku, pracując pod nadzorem prokuratora.

Mundurowi przeprowadzili badanie stanu trzeźwości 65-letniego kierowcy. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, w organizmie mężczyzny nie stwierdzono obecności alkoholu.

Teraz zadaniem śledczych będzie dokładna rekonstrukcja tragicznych chwil. Kluczowe dla śledztwa będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego maszyna zaczęła zjeżdżać ze wzniesienia oraz czy kierowca zastosował odpowiednie zabezpieczenia, by tego uniknąć.

Samochód biorący udział w wypadku został zabezpieczony jako dowód w sprawie. Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, współpracując z lokalną prokuraturą, wyjaśniają wszelkie szczegóły tego zdarzenia.

Śmiertelny wypadek w Lipowej. Apel policji o ostrożność

Wydarzenia z Lipowej to drastyczny przykład tego, jakie ryzyko niesie jazda poza utwardzonymi szlakami. Szczególnie niebezpieczne okazują się leśne dukty i strome wzniesienia, gdzie łatwo o utratę kontroli nad pojazdem.

Zawsze przed opuszczeniem auta lub rozpoczęciem manewrów na pochyłym terenie należy upewnić się o właściwym zabezpieczeniu maszyny przed stoczeniem. Strome zbocza wymagają podwójnej czujności, ponieważ nawet minimalny ruch pojazdu może stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo.

Mundurowi podkreślają, że w chwilach bezpośredniego zagrożenia najważniejsza jest ochrona własnego życia oraz dbałość o bezpieczeństwo świadków zdarzenia.

Tragiczny wypadek w Lipowej: