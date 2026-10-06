Dramat na Śląsku. 44-latek stracił panowanie nad audi w Wilczej

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 5 października o godzinie 19:13 na ulicy Rybnickiej w miejscowości Wilcza (pow. gliwicki). Na miejsce wypadku niezwłocznie zadysponowano służby medyczne i funkcjonariuszy policji.

Jak wynika z pierwszych doniesień pracujących na miejscu śledczych, za kierownicą osobowego audi siedział 44-letni mieszkaniec powiatu gliwickiego. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn mężczyzna niespodziewanie zjechał z jezdni, tracąc całkowicie kontrolę nad samochodem, po czym uderzył prosto w przydrożny znak.

To był jednak zaledwie początek dramatu. Siła uderzenia sprawiła, że samochód przewrócił się na bok i z ogromną siłą uderzył w drzewo. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń 44-letni kierowca poniósł śmierć na miejscu.

Służby potwierdziły, że w momencie wypadku w pojeździe nie znajdowali się inni pasażerowie.

Przyczyny tego tragicznego zdarzenia owiane są wciąż tajemnicą. Gliwiccy mundurowi starają się teraz wyjaśnić, co dokładnie doprowadziło do utraty kontroli nad autem.

Czynności na ulicy Rybnickiej prowadziła lokalna drogówka we współpracy z technikami kryminalistyki. Działając pod nadzorem prokuratora, zabezpieczono kluczowe dowody i dokładnie zbadano miejsce wypadku, co ma pomóc zrekonstruować przebieg zdarzeń.

Zgromadzone na miejscu dowody będą kluczowe dla toczącego się śledztwa, które ostatecznie da odpowiedź na pytanie o przyczyny tej tragedii.

Służby apelują do kierowców. Jesień to trudny czas na drogach

Mundurowi nieustannie apelują do uczestników ruchu drogowego o rozwagę, zwłaszcza teraz, w okresie jesiennym. Szybko zapadający zmrok, częste opady i zmienna pogoda drastycznie obniżają poziom bezpieczeństwa na drogach.

Policja przypomina o konieczności dostosowania prędkości jazdy nie tylko do obowiązujących limitów, ale też aktualnych warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni. Kluczowe jest też zachowanie odpowiedniej odległości między pojazdami.

Wypadek na ulicy Rybnickiej jest bolesnym przypomnieniem, jak ułamek sekundy i chwila nieuwagi mogą kosztować ludzkie życie. Służby uczulają, że za kierownicą nie ma miejsca na błędy, bo te mogą skończyć się tragicznie.

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