Tragedia na Śląsku. 44-latek zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-06 12:06

Dramatyczny wypadek na Śląsku w miejscowości Wilcza (pow. gliwicki). W poniedziałek wieczorem 44-letni kierowca audi stracił panowanie nad autem. Uderzył w znak drogowy i drzewo. Mimo natychmiastowej interwencji służb mężczyzny nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności zdarzenia.

Strażacy z czerwoną parawanową osłoną na drodze w nocy obok karetki. O tragedii w Wilczej przeczytasz na SE.
Autor: Policja Tarnów/ Materiały prasowe zdj, ilustracyjne

Dramat na Śląsku. 44-latek stracił panowanie nad audi w Wilczej

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 5 października o godzinie 19:13 na ulicy Rybnickiej w miejscowości Wilcza (pow. gliwicki). Na miejsce wypadku niezwłocznie zadysponowano służby medyczne i funkcjonariuszy policji.

Jak wynika z pierwszych doniesień pracujących na miejscu śledczych, za kierownicą osobowego audi siedział 44-letni mieszkaniec powiatu gliwickiego. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn mężczyzna niespodziewanie zjechał z jezdni, tracąc całkowicie kontrolę nad samochodem, po czym uderzył prosto w przydrożny znak.

To był jednak zaledwie początek dramatu. Siła uderzenia sprawiła, że samochód przewrócił się na bok i z ogromną siłą uderzył w drzewo. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń 44-letni kierowca poniósł śmierć na miejscu.

Służby potwierdziły, że w momencie wypadku w pojeździe nie znajdowali się inni pasażerowie.

Przyczyny tego tragicznego zdarzenia owiane są wciąż tajemnicą. Gliwiccy mundurowi starają się teraz wyjaśnić, co dokładnie doprowadziło do utraty kontroli nad autem.

Czynności na ulicy Rybnickiej prowadziła lokalna drogówka we współpracy z technikami kryminalistyki. Działając pod nadzorem prokuratora, zabezpieczono kluczowe dowody i dokładnie zbadano miejsce wypadku, co ma pomóc zrekonstruować przebieg zdarzeń.

Zgromadzone na miejscu dowody będą kluczowe dla toczącego się śledztwa, które ostatecznie da odpowiedź na pytanie o przyczyny tej tragedii.

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Mundurowi nieustannie apelują do uczestników ruchu drogowego o rozwagę, zwłaszcza teraz, w okresie jesiennym. Szybko zapadający zmrok, częste opady i zmienna pogoda drastycznie obniżają poziom bezpieczeństwa na drogach.

Policja przypomina o konieczności dostosowania prędkości jazdy nie tylko do obowiązujących limitów, ale też aktualnych warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni. Kluczowe jest też zachowanie odpowiedniej odległości między pojazdami.

Wypadek na ulicy Rybnickiej jest bolesnym przypomnieniem, jak ułamek sekundy i chwila nieuwagi mogą kosztować ludzkie życie. Służby uczulają, że za kierownicą nie ma miejsca na błędy, bo te mogą skończyć się tragicznie.

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