Matka przeczytała wiadomości córki. Zawiadomiła policję

Jak podało jako pierwsze Radio 90, sprawa wyszła na jaw dzięki reakcji matki 13-letniej dziewczynki z Rybnika. Kobieta podczas kontroli telefonu córki natrafiła na korespondencję z 34-letnim mężczyzną.

Z treści rozmów wynikało, że dorosły mężczyzna miał proponować małoletniej spotkanie. Matka dziewczynki nie zignorowała sytuacji i powiadomiła policję.

Funkcjonariusze szybko zajęli się sprawą. Dzięki współpracy z kobietą udało się doprowadzić do sytuacji, w której planowane spotkanie dorosłego mężczyzny z dzieckiem nie doszło do skutku.

Do zatrzymania doszło w niedzielę, Jak przekazała asp. szt. Małgorzata Koniarska, oficer prasowa wodzisławskiej policji, kryminalni zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu rybnickiego.

Mężczyzna miał za pomocą sieci telekomunikacyjnej składać małoletniej mieszkance Rybnika propozycję dotyczącą czynności o charakterze seksualnym.

Kluczową rolę w całej sytuacji odegrała matka dziewczynki. Po odkryciu korespondencji kobieta umówiła się z mężczyzną na spotkanie w Radlinie. Dzięki temu funkcjonariusze mogli podjąć działania i zatrzymać 34-latka.

Policja apeluje do rodziców

Wodzisławscy policjanci zwracają uwagę na to, jak ważne jest zainteresowanie rodziców tym, z kim dzieci kontaktują się w internecie i za pośrednictwem telefonu.

– Sprawdzajmy telefon swojego dziecka – apeluje asp. szt. Małgorzata Koniarska.

W tym przypadku właśnie kontrola telefonu pozwoliła matce odpowiednio wcześnie zauważyć niepokojącą korespondencję i zareagować, zanim doszło do bezpośredniego spotkania.

Policjanci przypominają, że dzieci i nastolatkowie mogą być narażeni na kontakt z osobami, które ukrywają swoją prawdziwą tożsamość lub intencje. Dlatego ważne jest, aby rodzice rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci i reagowali na sygnały mogące świadczyć o zagrożeniu.

Policyjny pościg w Rybniku i Radlinie:

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34-latek zostanie przesłuchany przez prokuratora

Zatrzymany 34-latek ma zostać 6 października przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim.

To prokuratura podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania, w tym kwalifikacji prawnej czynu oraz ewentualnego zastosowania środków zapobiegawczych.

Sprawa pokazuje również, jak istotna może być szybka reakcja dorosłych. W tym przypadku odkrycie korespondencji i natychmiastowe powiadomienie służb pozwoliły zapobiec planowanemu spotkaniu 13-latki z dorosłym mężczyzną.