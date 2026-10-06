Światowa gwiazda pojawiła się w Bielsku-Białej. To była wielka tajemnica. Zagrała na targowisku

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-06 12:23

Tego nikt się nie spodziewał. Jedna z największych ikon współczesnej muzyki pojawiła się w Bielsku-Białej i wystąpiła przed publicznością na miejskim targowisku. Björk przyjechała do Polski w wielkiej tajemnicy. Informację o jej występie organizatorzy potwierdzili zaledwie dwie godziny przed rozpoczęciem finałowego wydarzenia. Chwilę później światowa gwiazda stanęła za konsoletą i porwała tłum do tańca.

Björk tyłem do widzów gra DJ set na scenie w Bielsku-Białej w fioletowym świetle. O występie gwiazdy przeczytasz na SE.
Autor: Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej/ Facebook

Björk przyjechała do Bielska-Białej. Informację trzymano w tajemnicy

W niedzielę, 4 października, Bielsko-Biała stała się miejscem wydarzenia, które z pewnością zapisze się w historii tegorocznych obchodów Polskiej Stolicy Kultury. Do miasta przyjechała Björk, islandzka artystka, której twórczość od dekad wykracza poza granice muzyki.

Jej wizyta była związana z finałem pierwszej edycji Wędrującego Festiwalu. Początkowo wiadomo było, że w Bielsku-Białej prezentowana jest jej audiowizualna wystawa „Echolalia”. Nikt jednak nie spodziewał się, że sama artystka pojawi się na finałowym wydarzeniu.

Organizatorzy niemal do ostatniej chwili zachowali informację w tajemnicy. Dopiero około dwóch godzin przed rozpoczęciem Rave na Targowisku PSS Społem przy ul. Józefa Lompy potwierdzili, że Björk osobiście przyjedzie do Bielska-Białej i zagra DJ set.

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Tłum czekał na niespodziewanego gościa

Finał Wędrującego Festiwalu rozpoczął o godz. 15 Rafał Ryterski, jeden z najciekawszych polskich kompozytorów muzyki współczesnej. Specjalnie na tę okazję przygotował DJ set, który rozpoczął finałową część wydarzenia.

Jego muzyka stopniowo rozgrzewała publiczność. Wśród uczestników rosło również napięcie związane z zapowiadaną niespodzianką. Wiadomo było, że Björk pojawi się na wydarzeniu, ale dokładny moment jej wejścia pozostawał tajemnicą.

O godz. 16 na Targowisku PSS Społem pojawiła się Björk. Artystka stanęła za konsoletą i rozpoczęła około godzinny set DJ-ski. Jej pojawienie się wywołało ogromne poruszenie wśród zgromadzonej publiczności.

Björk wystąpiła w charakterystycznej, niezwykle oryginalnej stylizacji – miała na sobie kolorowy, fluorescencyjny kombinezon oraz ogromne okulary przypominające oczy owada. Nie ograniczyła się jednak do samego miksowania muzyki. Tańczyła, skakała i gestami podkręcała atmosferę, a zgromadzony tłum reagował na każdy kolejny fragment jej występu.

Publiczność wspólnie tańczyła, a targowisko na kilkadziesiąt minut zamieniło się w niezwykłą przestrzeń koncertową. Po zakończeniu swojego seta Björk pomachała do publiczności i zniknęła z pola widzenia. Muzykę przejęła następnie Milena Głowacka, która kontynuowała DJ-ską część finału.

Sama artystka po wizycie podziękowała Polsce w mediach społecznościowych.

- Dziękuję, Polsko!!! – napisała.

Björk na targowisku w Bielsku-Białej. „Jak sen”

Pojawienie się jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek światowej muzyki na bielskim targowisku przy ulicy Lompy było wydarzeniem, którego wielu uczestników początkowo nie mogło uwierzyć.

Björk, znana między innymi z albumów „Homogenic”, „Vespertine” i „Post”, wystąpiła w miejscu, które na co dzień kojarzy się przede wszystkim z handlem i lokalnym życiem miasta.

To właśnie na tym polegała idea wydarzenia. Organizatorzy Wędrującego Festiwalu przenosili sztukę poza tradycyjne galerie i instytucje kultury, wykorzystując przestrzenie związane z codziennym życiem mieszkańców.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Wejściówki zostały wcześniej wyprzedane, a uczestnicy mieli zakaz wykonywania zdjęć i nagrywania filmów.

Wizyta Björk stała się jednym z najbardziej zaskakujących wydarzeń kulturalnych w Bielsku-Białej w tym roku.

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„Echolalia” Björk w Bielsku-Białej

DJ set nie był jednak jedynym powodem wizyty artystki w mieście. Bielsko-Biała jako pierwsze miasto w Polsce prezentuje jej audiowizualny projekt „Echolalia”.

Wystawa składa się z trzech instalacji rozmieszczonych w różnych punktach miasta. Można je oglądać w:

  • Willi Sixta – ul. Mickiewicza 24,
  • dawnym Domu Handlowym „Społem” – ul. 3 Maja 4,
  • zabytkowej kamienicy – ul. Barlickiego 14/16.

Taki sposób prezentacji sprawia, że oglądanie wystawy jest jednocześnie spacerem po Bielsku-Białej. Sztuka Björk została w ten sposób wprowadzona bezpośrednio w miejską przestrzeń.

Wystawa „Echolalia” będzie dostępna dla zwiedzających do 25 października.

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