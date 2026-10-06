Dramatyczny poranek w Bielsku-Białej. 16-latka potrącona przez dźwig

16-latka potrącona przez dźwig na przejściu dla pieszych. Wypadek w Bielsku-Białej

Do wypadku doszło we wtorek, 6 października około godziny 8, na ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej. Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 16-letniej dziewczyny przez dźwig.

Zdarzenie spowodowało natychmiastową reakcję służb. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz policjantów z drogówki. Nastolatka została przewieziona do szpitala.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że 16-latka wbiegła przed nadjeżdżający pojazd. Policjanci prowadzą jednak dalsze czynności, które mają pozwolić dokładnie ustalić przebieg zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczają informacje dotyczące wypadku i wyjaśniają jego wszystkie okoliczności.

Na obecnym etapie nie należy przesądzać o odpowiedzialności żadnego z uczestników zdarzenia.

W związku z działaniami służb zablokowany został pas ruchu na wiadukcie w kierunku Wapienicy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i zachować szczególną ostrożność w rejonie prowadzonych działań. Jak przekazał rzecznik policji, utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do około godziny 12:00.

Na miejscu pracują służby ratunkowe i policjanci. Kierowcy powinni stosować się do ich poleceń i, jeśli jest to możliwe, wybierać alternatywne trasy.

Policja apeluje o ostrożność

To kolejne zdarzenie, które przypomina, jak ważna jest ostrożność zarówno kierowców, jak i pieszych. Szczególnej uwagi wymagają miejsca, w których ruch pieszych krzyżuje się z ruchem samochodowym.

Kierowcy zbliżający się do przejść dla pieszych powinni zachować szczególną ostrożność, obserwować otoczenie i być przygotowani na nagłe pojawienie się pieszego na jezdni. Z kolei piesi powinni upewnić się, że mogą bezpiecznie wejść na przejście, oraz zachować uwagę także wtedy, gdy mają pierwszeństwo.

W rejonie przejść dla pieszych szczególnie ważne jest ograniczenie prędkości i obserwowanie sytuacji na drodze. Kilka sekund większej uwagi może zdecydować o bezpieczeństwie uczestników ruchu.

Policjanci nadal wyjaśniają dokładne okoliczności wtorkowego potrącenia.